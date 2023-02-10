 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахов кинули. Узбекистан и Талибан подписали новый договор по ЖД Хайратон-Мазари-Шариф
10:28 12.02.2023

Управление железных дорог Афганистана и компания "Согдиана транс" (дочернее предприятие "Узбекистон темир йуллари") 12 февраля подписали договор о продолжении эксплуатации железной дороги "Хайратон - Мазари-Шариф". Об этом сообщила пресс-служба компании "Узбекистон темир йуллари" по итогам продолжающихся в Термезе переговоров.

Согласно новому договору, "Согдиана транс" будет осуществлять свою деятельность на данном участке еще два года.

Кроме того, стороны договорились об ускорении совместного восстановления доставки грузов до конечной станции "Мазари-Шариф" и о подготовке специалистов администрации железных дорог Афганистана.

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Ранее сообщалось, что переговоры начались 8 февраля. 10 февраля стороны подписали протокол о продолжении эксплуатации железной дороги, и в тот же день была возобновлена доставка грузовых вагонов в Афганистан, приостановленная с 1 февраля. За 10−11 февраля было доставлено 714 вагонов.

В декабре афганское издание TOLOnews сообщило, что контракт на обслуживание участка железной дороги "Хайратон - Мазари-Шариф" получила казахская компания Mansour Fatih, однако Узбекистан опроверг эту информацию, заявив, что переговоры еще ведутся.

Предприятие "Согдиана транс" было создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания железнодорожной линии "Хайратон - Мазари-Шариф". "Узбекистон темир йуллари" завершила строительство линии протяженностью 75 км и стоимостью 129 млн долларов в ноябре 2010 года.

Через станцию "Хайратон" проходит почти половина импорта Афганистана, а также значительная часть гуманитарных грузов.

Источник - gazeta.uz
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