Герой-Аркадаг улетел с официальным визитом в ОАЭ

10:43 12.02.2023

Начался официальный визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Объединенные Арабские Эмираты



Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.



В Международном аэропорту Ашхабада Героя-Аркадага провожали официальные лица, а также представитель Посольства ОАЭ в нашей стране.



Отношения между Туркменистаном и ОАЭ динамично развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в рамках авторитетных региональных и международных организаций. Этому всецело способствует доверительный, взаимоуважительный диалог на высшем уровне, изначально присущий туркмено-эмиратскому сотрудничеству.



Таким образом, нынешний визит Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в Объединенные Арабские Эмираты призван вписать в историю межгосударственных связей новую важную главу.



Спустя несколько часов авиалайнер Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова приземлился в Международном аэропорту столицы ОАЭ, украшенном Государственными флагами двух стран.



Во второй половине дня состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мохаммедом Бин Зайед Аль Нахайяном.



В ходе встречи подчеркивалось, что в ряду актуальных векторов сотрудничества – энергетика, транспортно-коммуникационный сектор, системы дорожного обеспечения, промышленная кооперация, сельское хозяйство, судостроение, высокие технологии, а также взаимодействие с финансовыми структурами ОАЭ в реализации важных проектов. В данном контексте отмечалось, что состоявшийся в ноябре прошлого года визит Президента Туркменистана в Объединенные Арабские Эмираты открыл широкие возможности для эффективного партнерства.



В числе приоритетных направлений двустороннего взаимодействия также выступает топливно-энергетический сектор. Неотъемлемой составляющей сотрудничества двух дружественных стран является культурно-гуманитарная сфера.



Официальный визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Объединенные Арабские Эмираты продолжается.