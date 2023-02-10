 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Банк "Кыргызстан" ребрендиговался в MBANK
11:10 12.02.2023

"Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" теперь MBANK. Цифровая трансформация и ребрендинг
14:00, 9 февраля 2023Обновлено в 09:30, 10 февраля 202329 028

Tazabek - "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" теперь MBANK

Причина ребрендинга банка.

Последний год банк проводит цифровую трансформацию компании, чтоб облегчить жизнь клиентам. Для банка клиент - ориентир для совершенствования.

Цифровизация банка достигла 62%, что позволяет многое сделать быстро в режиме онлайн не затрачивая время и деньги. Многие услуги стали бесплатными и воспользоваться ими, можно прямо не выходя из дома.

Меняется подход в управлении, создании продуктов и сервиса. Меняется не только содержание, но и появляется новое восприятие, что банк отражает в новом позиционирования бренда МBANK.

Реализация цифровой трансформации банка за 2022 год:

Команда. В первую очередь, банк изменил культуру и организационную структуру команды. Совместил передовые форматы работы (Scrum, Agile и клиентроцентричность) с традиционным банковским управлением. Создана синергия новшества и надежности внутри большой команды. Это изменение также отразилось и на обслуживании клиентов.
Технологии. Главным локомотивом трансформации банка становятся технологии. За последние месяцы банк значительно переформатировал ландшафт инфраструктуры, обновлены ИТ системы и увеличены в несколько раз мощности оборудования и ПО, была увеличена команда ИТ в 3 раза и открыт новый IT-Центр. При этом постоянно повышается квалификация и внедряются новые компетенции. В то же время продукты переходят на микросерверную архитектуру, развивается использование больших данных.
Продукты. Благодаря новой команде и хорошему IT-фундаменту банком созданы инновационные продукты. Продукты, которые делают жизнь комфортной. За один год запущенно:
Удаленная видеоидентификация - теперь стать клиентом банка можно дома;
Перевели оффлайн переводы в онлайн - миллион клиентов уже переводят друг другу внутри Кыргызстана и по всему миру через MBANK;
Моментальный онлайн-кредит - поступающие заявки анализирует искусственный интеллект, собирая за клиента все необходимые данные и документы, моментально выдавая деньги;
Карты - моментальная выдача виртуальных карт в MBANK. А также выпуск карт с доставкой на дом за 1 день;
Улучшили защиту MBANK, став самым защищенным банкингом в Кыргызстане;
Прием безналичных платежей через смартфон - научили оплачивать и принимать платежи через MBANK QR и Tap2Phone через новый продукт-приложение "MKassa";
Оцифровка традиционных банковских сервисов - открытие депозитов, управление картой и оплата более 100 сервисов, которые ранее совершали через кассу банка, теперь проводится в MBANK.
Госуслуги - дали возможность удаленно получать госуслуги, а именно: получение квитанций, проверку и оплату штрафов, налогов, проверка в черных списках РФ, и даже кредитную историю.
Внутренние продукты Банка - Банк работает над продуктами не только для клиентов, но и для собственной эффективности, которые позволяют быстрее и качественнее обслуживать клиентов. Новая CRM-система и единое окно для всех систем банка, приложение МКонсультант для агентов-консультантов, системы учета карт и еще много других продуктов.
4.Клиенты. Большие усилия прилагаются банком в восприятии и поведении клиентов, путем улучшения их опыта, через анализ и обратной связи от клиентов. Теперь, благодаря удаленному доступу и широкому спектру возможностей MBANK, клиенты в онлайн-режиме могут воспользоваться всеми возможностями банка, где бы они ни находились.

Результаты

Деятельность банка за 2022 год дала хорошие плоды:

3 000 000 скачиваний мобильного приложения MBANK;
Переводы с MBANK на MBANK увеличились в 10 раз;
Выдача онлайн-кредитов увеличилось в 5 раз;
Онлайн-переводы с карты на карту увеличились в 5 раз;
Международные онлайн-переводы увеличились в 5 раз;
Прием платежей в MBANK увеличились в 6 раз.
И это только начало…

На этих достижениях банк не останавливается, чтобы кыргызстанцы могли освобождать время для семьи, для себя и любимых дел, в ближайшее время клиенты увидят и почувствуют улучшения в MBANK, филиалах и контакт-центре. А также MBANK запускают сразу несколько продуктов:

MBusiness - мобильный банкинг для юридических лиц;
MBonus - программа лояльности, которая сделает ваши покупки выгодными;
MPlus - сервис по принципу "купи сейчас, плати потом";
Касса-банкомат - возможность обналичивания денежных средств через кассу магазинов.
Экосистема - развитие экосистемы в направлениях телемедицины, развлечений и еще больше государственных услуг
Банк проделывает много работы по изменению своей организации, это задача нелегкая, в которой принимают участие более 2 000 талантливых сотрудников. И все они говорят вам огромное спасибо! Спасибо за каждый положительный комментарий, который вдохновляет и мотивирует, а также за каждый комментарий с критикой, который принимают к сведению и стараются улучшить. Банк выражает вам благодарность за ваш вклад в развитие MBANK!

Ребрендинг

Представляем вам новый банк, новый бренд, новый MBANK

Трансформация также коснулась и официального сайта банка, он стал современным удобным и более защищенным, при этом домен cbk.kg сменился на mbank.kg. Новый сайт стал соответствовать по дизайну и удобству к требованиям настоящего, и готов к новшествам будущего.

При этом юридическое название ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" остается прежним.

Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676189400


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