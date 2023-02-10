Банк "Кыргызстан" ребрендиговался в MBANK

11:10 12.02.2023

"Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" теперь MBANK. Цифровая трансформация и ребрендинг

14:00, 9 февраля 2023Обновлено в 09:30, 10 февраля 202329 028



Tazabek - "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" теперь MBANK



Причина ребрендинга банка.



Последний год банк проводит цифровую трансформацию компании, чтоб облегчить жизнь клиентам. Для банка клиент - ориентир для совершенствования.



Цифровизация банка достигла 62%, что позволяет многое сделать быстро в режиме онлайн не затрачивая время и деньги. Многие услуги стали бесплатными и воспользоваться ими, можно прямо не выходя из дома.



Меняется подход в управлении, создании продуктов и сервиса. Меняется не только содержание, но и появляется новое восприятие, что банк отражает в новом позиционирования бренда МBANK.



Реализация цифровой трансформации банка за 2022 год:



Команда. В первую очередь, банк изменил культуру и организационную структуру команды. Совместил передовые форматы работы (Scrum, Agile и клиентроцентричность) с традиционным банковским управлением. Создана синергия новшества и надежности внутри большой команды. Это изменение также отразилось и на обслуживании клиентов.

Технологии. Главным локомотивом трансформации банка становятся технологии. За последние месяцы банк значительно переформатировал ландшафт инфраструктуры, обновлены ИТ системы и увеличены в несколько раз мощности оборудования и ПО, была увеличена команда ИТ в 3 раза и открыт новый IT-Центр. При этом постоянно повышается квалификация и внедряются новые компетенции. В то же время продукты переходят на микросерверную архитектуру, развивается использование больших данных.

Продукты. Благодаря новой команде и хорошему IT-фундаменту банком созданы инновационные продукты. Продукты, которые делают жизнь комфортной. За один год запущенно:

Удаленная видеоидентификация - теперь стать клиентом банка можно дома;

Перевели оффлайн переводы в онлайн - миллион клиентов уже переводят друг другу внутри Кыргызстана и по всему миру через MBANK;

Моментальный онлайн-кредит - поступающие заявки анализирует искусственный интеллект, собирая за клиента все необходимые данные и документы, моментально выдавая деньги;

Карты - моментальная выдача виртуальных карт в MBANK. А также выпуск карт с доставкой на дом за 1 день;

Улучшили защиту MBANK, став самым защищенным банкингом в Кыргызстане;

Прием безналичных платежей через смартфон - научили оплачивать и принимать платежи через MBANK QR и Tap2Phone через новый продукт-приложение "MKassa";

Оцифровка традиционных банковских сервисов - открытие депозитов, управление картой и оплата более 100 сервисов, которые ранее совершали через кассу банка, теперь проводится в MBANK.

Госуслуги - дали возможность удаленно получать госуслуги, а именно: получение квитанций, проверку и оплату штрафов, налогов, проверка в черных списках РФ, и даже кредитную историю.

Внутренние продукты Банка - Банк работает над продуктами не только для клиентов, но и для собственной эффективности, которые позволяют быстрее и качественнее обслуживать клиентов. Новая CRM-система и единое окно для всех систем банка, приложение МКонсультант для агентов-консультантов, системы учета карт и еще много других продуктов.

4.Клиенты. Большие усилия прилагаются банком в восприятии и поведении клиентов, путем улучшения их опыта, через анализ и обратной связи от клиентов. Теперь, благодаря удаленному доступу и широкому спектру возможностей MBANK, клиенты в онлайн-режиме могут воспользоваться всеми возможностями банка, где бы они ни находились.



Результаты



Деятельность банка за 2022 год дала хорошие плоды:



3 000 000 скачиваний мобильного приложения MBANK;

Переводы с MBANK на MBANK увеличились в 10 раз;

Выдача онлайн-кредитов увеличилось в 5 раз;

Онлайн-переводы с карты на карту увеличились в 5 раз;

Международные онлайн-переводы увеличились в 5 раз;

Прием платежей в MBANK увеличились в 6 раз.

И это только начало…



На этих достижениях банк не останавливается, чтобы кыргызстанцы могли освобождать время для семьи, для себя и любимых дел, в ближайшее время клиенты увидят и почувствуют улучшения в MBANK, филиалах и контакт-центре. А также MBANK запускают сразу несколько продуктов:



MBusiness - мобильный банкинг для юридических лиц;

MBonus - программа лояльности, которая сделает ваши покупки выгодными;

MPlus - сервис по принципу "купи сейчас, плати потом";

Касса-банкомат - возможность обналичивания денежных средств через кассу магазинов.

Экосистема - развитие экосистемы в направлениях телемедицины, развлечений и еще больше государственных услуг

Банк проделывает много работы по изменению своей организации, это задача нелегкая, в которой принимают участие более 2 000 талантливых сотрудников. И все они говорят вам огромное спасибо! Спасибо за каждый положительный комментарий, который вдохновляет и мотивирует, а также за каждый комментарий с критикой, который принимают к сведению и стараются улучшить. Банк выражает вам благодарность за ваш вклад в развитие MBANK!



Ребрендинг



Представляем вам новый банк, новый бренд, новый MBANK



Трансформация также коснулась и официального сайта банка, он стал современным удобным и более защищенным, при этом домен cbk.kg сменился на mbank.kg. Новый сайт стал соответствовать по дизайну и удобству к требованиям настоящего, и готов к новшествам будущего.



При этом юридическое название ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" остается прежним.