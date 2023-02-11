Дмитрий Медведев: О цирке уродов и новом похищении Европы

11:28 12.02.2023

Дмитрий Медведев: О цирке уродов и новом похищении Европы

11.02.2023 -

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о том, какое будущее ждет Европу.



"О цирке уродов и новом похищении Европы.



Бородатая фотомодель в зеленой вонючей футболке проехалась цирком шапито по Европе. Прямые трансляции, первые полосы газет, фотографии с "европейскими боссами".



Ну а параллельно - сотни ежедневно погибающих мобилизованных украинцев, насильно пригнанных для защиты интересов правящей нацистской клики.



Я уже писал о том, что нынешние европейские "лидеры", сплошь жалкие дилетанты, махровые русофобы и интеллектуальные пигмеи, никогда не встанут даже рядом со своими предшественниками.



Теми, кто после самой разрушительной войны в XX веке строил новую, независимую и процветающую Европу. Это было особенно заметно в ходе прошедшего "чеса" украинских вымогателей. Апогеем "цирка уродов" стала аудиенция зеленой засаленной майки у британского монарха.



Зато все мало–мальски адекватные люди, особенно старшего поколения, живущие на осколках великой Римской империи, теперь видят, что им продали какое-то дешевое порнографическое шоу. Мерзкую и грязную фантазию, которая принесла европейцам только проблемы.



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Первая из них - непомерное удорожание их жизни, с которым, наверное, они еще как-то смогут справиться. Меньше есть, реже мыться, прикрутить газовые конфорки…



Но чего ж не сделаешь для "победы мифической страны 404". Хрен пойми какой, но в газетах же пишут, что она есть. Вот и беженцы тому доказательство.



А вот вторая - гораздо хуже. Национальное унижение. Старые "истинные" европейцы могли бы, наверное, и перетерпеть от "Большого американского брата". У него же и основные бабки, и главный печатный станок (судьбу евро никто не знает), и великое оружие, и даже хваленая американская демократия.



Но когда пусть и бывшими, но империями понукают бывшие неудачники-недомерки… Ну хорошо, бывшие "великие княжества" - польское и литовское… это очень унизительно. Особенно для прямых потомков граждан Римской империи - квиритов. Да и для потомков воинственных франков и галлов.



Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для "старой европейской цивилизации" весьма плачевно. Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом.



Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики".