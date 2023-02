Рецепт американской экономической катастрофы. Печать паразитизма, - В.Катасонов

11:52 12.02.2023 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 12.02.2023



7 февраля СМИ разнесли новость: согласно данным Министерства торговли США, американский торговый баланс по итогам 2022 года был сведен с дефицитом в размере 948,1 млрд долл. Экспорт товаров и услуг составил 3.009,7 млрд долл.; их импорт – 3.957,8 млрд долл.



Округлим цифры: экспорт – около 3 трлн долл., импорт – около 4 трлн долл., дефицит торгового баланса – почти 1 триллион долларов. Это рекорд за всю историю Соединенных Штатов Америки.



The New York Times в статье America’s Trade Deficit Surged in 2022, Nearing $1 Trillion (Дефицит торгового баланса Америки вырос в 2022 году и приблизился к 1 триллиону долларов") сообщает, что в прошлом году "было мало признаков того, что Соединенные Штаты отказываются от торговли с миром в целом, даже несмотря на рост геополитической напряженности в отношениях с Россией и Китаем". А в абсолютном выражении прирост импорта превысил прирост экспорта более чем на 100 млрд долл.



Прирост экспорта, составивший 453,1 млрд долл., сообщает NYT, был обусловлен, как ни странно, военными событиями на Украине и экономическими санкциями Запада против России. Они привели к росту цен на энергоносители на мировом рынке, и США как крупный экспортер нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа воспользовались ситуацией. За год стоимостной объем экспорта сырой нефти из США вырос на 47,5 млрд долл., нефтепродуктов – на 54,9 млрд долл., природного газа – на 22,9 млрд долл. Другой позицией экспорта, продемонстрировавшей большой прирост, стал экспорт услуг – 128,9 млрд. долл. Вероятно, что за цифрами прироста по некоторым товарным группам скрываются поставки оружия, военной техники и боеприпасов для Украины. NYT обращает внимание, что особенно значительные приросты американского экспорта наблюдаются на европейском направлении. Конкурентная способность европейских компаний была сильно ослаблена после запуска антироссийских санкций. И американские экспортеры не преминули воспользоваться этим. "Разорвав многие экономические связи с Россией, Европейский союз начал закупать больше энергоносителей в Соединенных Штатах", – отмечает NYT.



Главной причиной прироста американского импорта за прошлый год NYT называет политику ФРС, неоднократно в течение года поднимавшей ключевую ставку. Это укрепляло курс доллара США и, соответственно, повышало конкурентоспособность торговых партнеров Амнотет. "Высокая стоимость доллара США… сделала иностранные товары дешевле американских, что привело к увеличению торгового дефицита", – пишет NYT.



Когда-то в "старые добрые времена" Америка была самой конкурентоспособной экономикой мира и не знала, что такое дефицит торгового баланса. После Второй мировой войны торговый баланс США был, наоборот, профицитным и оставался таким до конца 1950-х годов. В 1960-е годы внешняя торговля США в целом была сбалансированной. А вот со второй половины 1970-х годов торговый баланс стал устойчиво дефицитным, причем отрицательное сальдо нарастало. Этому есть объяснение: в 1976 году на Ямайской валютно-финансовой конференции было принято решение о переходе с золотодолларового стандарта к бумажнодолларовому. После этого американский Центробанк мог печатать доллары без какой-либо оглядки на золотой запас, величину экспорта и другие макроэкономические показатели. Появилась уникальная возможность оплачивать американский импорт с помощью ничем не обеспеченных бумажек. И Америка пользовалась этим по полной. За 21 год – с 1985 по 2005 г. – суммарный (кумулятивный) дефицит торгового баланса США составил 6,6 трлн долл. Америка стала жить и потреблять товары и услуги всего мира взаймы, напрочь забыв, что когда-нибудь другие страны перестанут поставлять товары и услуги взаймы и предъявят накопившиеся за десятилетия "долговые расписки" (доллары США) к погашению. В июне 2005 г. бывший председатель ФРС Пол Волкер заявил: "Я не понимаю, как США могут продолжать занимать и потреблять, позволяя другим странам производить все. Это рецепт американской экономической катастрофы".



Как известно, сегодня универсальным показателем для измерения экономики является валовой внутренний продукт. При его расчете к общему итогу прибавляется стоимость экспорта товаров и услуг и вычитается стоимость импорта. Стало быть, в прошлом году дефицит торгового баланса США означал уменьшение ВВП страны примерно на 1 триллион долларов.



Всерьез проблемой растущего дефицита торгового баланса озаботился Дональд Трамп, когда был президентом. Он замахнулся на решение такой задачи, которую можно было бы назвать "американским импортозамещением", и предлагал остановить давно наблюдавшийся в Америке процесс деиндустриализации. Еще до Трампа основная часть торгового дефицита приходилась на торговлю США с Китаем, которая носила ярко выраженный несбалансированный характер. Трамп предпринял серьезные усилия, чтобы выровнять торговлю с главным торговым партнером Америки. Это привело к обострению американо-китайских отношений, но зримых результатов не принесло.



Джо Байден еще больше обострил американо-китайские отношения, но успехов в преодолении дисбалансов торговли двух стран не достиг. За 2022 год экспорт Китая в США увеличился по сравнению с 2021 годом на 31,8 млрд долл. и достиг 536,8 млрд долл. Импорт США из Китая прирос на 2,4 млрд долл. и составил 153,8 млрд. долл. По сравнению с временем президентства Трампа дисбаланс даже усилился.



Согласно данным Министерства торговли США, кроме Китая, у США были большие дефициты в торговле со следующими странами (млрд долл.): Мексика – 131; Вьетнам – 116; Канада – 82; Германия – 74; Япония – 68; Ирландия – 66; Тайвань – 48; Южная Корея – 44; Таиланд – 43; Италия – 42; Индия – 38; Малайзия – 37; Индонезия – 25; Швейцария – 23.



Зависимость Америки от китайского импорта даже больше, чем это следует из официальной статистики Министерства торговли США. Еще при Трампе в отношении целого ряда товарных групп китайского экспорта в США были установлены повышенные импортные пошлины. Чтобы избежать таких пошлин, китайские компании направляют свои товары в Америку через другие страны, которые имеют в США режим наибольшего благоприятствования. Известный американский экономический и финансовый эксперт Вольф Рихтер (Wolf Richter) выделяет Вьетнам как посредника китайских экспортеров: "Вьетнам стал крупным центром перевалки китайского экспорта в США, чтобы уклоняться от тарифов США". Кстати, он обращает внимание на то, что реально дефицит торгового баланса США уже несколько лет превышает планку в 1 триллион долларов. Дело в том, что министерство торговли дает статистику по балансу торговли, охватывающую и товары, и услуги. А торговля услугами часто оказывается торговлей воздухом. Операции по экспорту и импорту многих видов услуг оказываются лишь прикрытием для разного рода серых и даже черных схем. Лучше иметь дело со статистикой торговли товарами, это ближе к реальной, а не дутой экономике.



В 2022 году экспорт товаров составил 2.085,6 млрд долл. (прирост за год – 324,2 млрд долл.). Импорт товаров равнялся 3.277,3 (прирост за год на 415,6 млрд долл.). Таким образом, дефицит торговли товарами составил в 2022 году 1.191,7 млрд долл. против 1.100,3 млрд долл. в 2021 году. Мир так устроен, что сумма всех торговых дефицитов, зарегистрированных странами, должна равняться сумме торговых профицитов в остальных странах. Сколько одни закупают и потребляют, столько другие должны произвести и вывезти.



Кроме Америки, дефициты торговых балансов имеют многие так называемые экономически развитые страны. По данным ООН, в последние годы в топ-5 по величине дефицита торгового баланса устойчиво входили Великобритания и Франция. У последней по итогам 2022 года дефицит торгового баланса достиг рекордного значения в 164 млрд евро. Дефицит почти удвоился по сравнению с предыдущим годом (84,7 млрд евро).



Среди стран с положительным сальдо торгового баланса рекордсменом является Китай. Поднебесная, несмотря на обструкцию со стороны Вашингтона, продолжает наращивать положительное сальдо торговли. В 2020 году оно равнялось 524,0 млрд долл., в 2021 г. – 676,4 млрд долл., а в 2022 году взлетело до 876,91 млрд долл.



На протяжении многих в группу лидеров по величине профицита торгового баланса устойчиво входит и Российская Федерация. В течение трех десятков лет его величина стремительно нарастала. Вот данные по положительному сальдо российской внешней торговли товарами по отдельным годам (млрд долл.): 1994 г. – 18,02; 2000 г. – 57,09; 2010 г. – 147,00; 2019 г. – 165,85; 2021 г. – 189,83. В последние годы РФ устойчиво входила в топ-5 стран (впереди были только Китай и Германия).



Данных по итогам 2022 года нет, поскольку ФТС в марте прошлого года большую часть статистики закрыла. Но мы можем воспользоваться данными Банка России, который в январе представил оценки платежного баланса РФ за 2022 год. Экспорт товаров и услуг в прошлом году составил 628,1 млрд долл., импорт – 345,8 млрд долл. Профицит российской торговли товарами и услугами в прошлом году вышел на рекордный уровень 282,3 млрд долл. Судя по всему, Россия может занять второе после Китая место по этому показателю. Но я совсем не уверен, что нам следует радоваться такому достижению. Источник - фонд стратегической культуры

