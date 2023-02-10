Над Канадой сбит очередной шар-НЛО

13:04 12.02.2023

"Это могут быть шары-шпионы". Над Канадой сбили неопознанный объект

Премьер Трюдо сообщил, что истребитель США F-22 сбил "неопознанный объект" над Канадой

Алиса Андреева



Военные сбили неопознанный объект в небе на северо-западе Канады. Приказ об уничтожении аппарата отдал премьер Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Байденом. В Белом доме рассказали, что сбитый объект был беспилотным, а американские и канадские военные наблюдали за ним в течение последних суток. В итоге аппарат сбили ракетой AIM 9X, запущенной с истребителя F-22. Теперь его обломки изучат, чтобы установить происхождение.

В небе над Северной Канадой сбили неопознанный объект. Премьер-министр страны Джастин Трюдо рассказал, что объект был сбит американским истребителем F-22 Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).



"Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. NORAD сбило объект над Юконом", - написал Трюдо в Twitter.



По его словам, "теперь канадские военные обнаружат и проанализируют обломки".



Он рассказал, что предварительно обсудил ситуацию вокруг неопознанного объекта с президентом США Джо Байденом. В Пентагоне сообщили, что после этого телефонного разговора президент США "разрешил американским истребителям, приписанным к NORAD, сотрудничать с Канадой для уничтожения высотного воздушного объекта".



Кроме того, в оборонном ведомстве США рассказали, что ФБР будет тесно сотрудничать с Королевской канадской конной полицией, чтобы получить детальную информацию.



Аппарат летел на высоте выше 12 км и был сбит примерно в 160 км от американской границы. Министр обороны Канады Анита Ананд рассказала, что объект был небольшой и имел цилиндрическую форму. По ее словам, он представлял потенциальную угрозу гражданской авиации.



В Минобороны Канады не стали спекулировать на тему, кому мог принадлежать объект, однако сообщили о начале расследования и операции по изъятию обломков.



"Шар-шпион"

Телеканал Global News ранее сообщал, что военные отслеживают перемещение одного или двух объектов в небе над Северной Канадой. По данным его источников, это "могут быть шары-шпионы".



Позднее в Белом доме сообщили, что сбитый неопознанный объект был беспилотным, а американские и канадские военные наблюдали за ним в течение последних суток. В небе над Канадой к наблюдению за объектом присоединились канадские самолеты CF-18 и CP-140.



"С момента обнаружения объекта президента [США] постоянно информировала его команда по нацбезопасности", - рассказали в американской администрации. По рекомендации военных президент Байден и премьер-министр Трюдо санкционировали нанесение удара по аппарату ракетой AIM 9X.



Они также договорились извлечь обломки сбитого беспилотника, чтобы выяснить его назначение и страну происхождения.



Третий сбитый аппарат

Это уже третий объект, сбитый американскими военными за последнюю неделю: 4 февраля США сбили китайский аэростат у побережья Северной Каролины, а 10 февраля над Аляской был сбит еще один неопознанный летательный аппарат. Пока неизвестно, кому он принадлежал.



О том, что китайский зонд, в начале февраля залетевший в воздушное пространство США, может быть частью шпионской программы КНР, писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



Пентагон в связи с этим обвинил Китай в наблюдении за американскими стратегическими объектами. В Пекине отвергли обвинения и заявили, что устройство предназначалось для метеорологических целей и вошло в воздушное пространство США случайно, а военные Вашингтона "злоупотребили силой", сбив его.



После того, как аэростат был сбит, Пекин заявил Вашингтону официальный протест, а министр обороны КНР Вэй Фэнхэ отказался от беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином.



На фоне скандала вокруг аэростата был отменен визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, а газета New York Times писала о возможных мерах США против юридических лиц, сотрудничающих с армией Китая и причастных к инциденту. Вместе с тем президент США заверил, что отношения между двумя странами не понесли серьезного ущерба из-за этой ситуации.