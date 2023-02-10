ЗамУзбминстроя Адилов признался, что "не может гарантировать качество новостроек"

13:13 12.02.2023

Замминистра строительства заявил, что не может гарантировать качество новостроек, за все отвечает застройщик

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Давронжон Адилов ответил на волнующий сегодня всех вопрос – выдержат ли новостройки в Узбекистане сильное землетрясение. Ответ чиновника шокировал многих, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Журналист спросил замминистра, смогут ли выдержать землетрясение, построенные в стране дома, и в целом проводятся ли сейчас какие-либо исследования в этом направлении. В ответ Адилов заявил, что не может дать гарантию качества на работу, которую выполняют 36 миллионов человек.



"Тут, конечно, есть человеческий фактор. Я не могу гарантировать качество работы, которую выполняют 36 миллионов человек. Я могу гарантировать лишь стандарты, контроль и правила, установленные государством. Первый, кто ответственен за стройку – это заказчик, то есть владелец объекта. Именно он отвечает за то, что объект будет или не будет отвечать нормам", – сказал он.



Напомним, что в Узбекистане на днях запустили портал monitoring.mc.uz, благодаря которому граждане, желающие купить жилье в новостройках, смогут онлайн ознакомиться со всей интересующей их информацией.