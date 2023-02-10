Взята Красная Гора. РосЧВК "Вагнер" завязывает "мешок" вокруг Артемовска

13:17 12.02.2023

ЧВК "Вагнер" взяли Красную Гору

Игорь Громовой



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В штурме участвовали только "оркестранты"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что "музыканты" освободили Красную Гору под Соледаром. По его словам, в штурме участвовали только подразделения "Оркестра", а в штурме Угледара они не участвуют.



"Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер" был взят населенный пункт Красная гора", – говорится в сообщении.



Он отметил, что в районе Артемовска нет никого. Нет никаких специальных подразделений РФ, которые что-то перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК "Вагнер".



Ранее Readovka писала

о том, что ВСУ спешно покидают позиции севернее Артемовска.