|Взята Красная Гора. РосЧВК "Вагнер" завязывает "мешок" вокруг Артемовска
13:17 12.02.2023
ЧВК "Вагнер" взяли Красную Гору
Игорь Громовой
фото и видео тут - https://readovka.news/news/131951
В штурме участвовали только "оркестранты"
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что "музыканты" освободили Красную Гору под Соледаром. По его словам, в штурме участвовали только подразделения "Оркестра", а в штурме Угледара они не участвуют.
"Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер" был взят населенный пункт Красная гора", – говорится в сообщении.
Он отметил, что в районе Артемовска нет никого. Нет никаких специальных подразделений РФ, которые что-то перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК "Вагнер".
Ранее Readovka писала
о том, что ВСУ спешно покидают позиции севернее Артемовска.