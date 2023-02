Пропаганда и манипуляция на Западе, - katehon.com

09.02.2023

Джозеп Боррель на днях заявил о новых усилиях по борьбе с влиянием российских СМИ в Европе, что выглядит как некая смесь цензуры и пропаганды. Технологии работы с общественным мнением разнообразны и требуют изучения.



Манипуляция в средствах массовой информации представляет собой серию связанных методов, с помощью которых люди создают образ или аргумент, отвечающий их интересам. Такая тактика может включать в себя использование логических заблуждений, манипулирование, откровенный обман (дезинформацию), риторические и пропагандистские приемы, подавление других точек зрения путем их вытеснения из информационной повестки, путем склонения людей к тому, чтобы перестать слушать определенные аргументы или просто отвлечение внимания на что-то другое.



Многие из более современных методов манипулирования в средствах массовой информации являются разновидностями приема "отвлечения внимания" и исходят из предположения, что аудитория имеет ограниченный объем внимания.



Современные способ манипулировать людьми



Интернет-манипулирование подразумевает использование цифровых технологий, таких как алгоритмы социальных сетей в коммерческих, социальных или политических целях. Оно может использоваться с явным намерением изменить общественное мнение, поляризовать граждан, заставить замолчать политических диссидентов, нанести вред корпоративным или политическим противникам, а также улучшить собственную репутацию или репутацию бренда. Обычно этим занимаются хакеры или другие наемные профессионалы. Они используют специальное программное обеспечение - обычно интернет-ботов (социальные боты, боты для голосования и кликботы).



Ярким примером такой манипуляции выступает скандал связанный с Facebook. Ученые резко осудили эксперимент, проводимый компанией, в ходе которого она манипулировала новостными лентами почти 700 000 пользователей, чтобы увидеть, повлияет ли это на их эмоции.



Эксперимент скрывал определенные элементы из новостных лент 689 003 человек - около 0,04% пользователей - в течение одной недели в 2012 году. Разработчики Facebook скрыли "небольшой процент" эмоциональных слов из новостных лент людей, чтобы проверить, какое влияние это окажет на статусы или "лайки".



Результаты показали, что, вопреки ожиданиям, пользователи активно реагировали на то, что видели - исследователи назвали это "эмоциональным заражением".



Но исследование подверглось резкой критике, потому что в отличие от рекламы, которую показывает Facebook, которая тоже, возможно, направлена на изменение поведения людей и заставляет их покупать продукты или услуги у определенных рекламодателей, изменения в новостных лентах были внесены без ведома пользователей.



Также интернет-манипулирование используется и в политических целях в разных странах мира.



Например, в Великобритании. В файлах, опубликованных Эдвардом Сноуденом, было показано, что GCHQ (Центр правительственной связи) разработал инструменты для влияния на онлайн-дебаты, результаты опросов, а также "усиления" санкционированных сообщений на YouTube и отправки поддельных электронных писем с зарегистрированных учетных записей.



Издание First Look Media, опубликовавшее утечку, охарактеризовало это как оружие британской разведывательной службы в освоении Интернета.



В документах утверждалось, что сотрудникам GCHQ было предложено "думать масштабно" о том, что они могут создать, чтобы способствовать "манипулированию в Интернете".



GCHQ заявил, что их программы с такими кодовыми названиями, как Warpath, Silver Lord и Rolling Thunder, были запущены "в соответствии со строгими правовыми и политическими рамками" и подлежат "строгому надзору".



К базе данных, содержащей программы, обращались более 20 000 раз, но нет никаких доказательств того, что они когда-либо использовались кем-либо, помимо сотрудников GCHQ.



Интернационализация практики

Украина также использует интернет-манипуляции в качестве тактики.



В декабре 2014 года для противодействия пропаганде было создано министерство информации, которое быстро окрестили "министерством правды".



Спустя несколько месяцев министр информации Юрий Стець создал "информационную армию". Он завербовал украинцев для борьбы на самом важном фронте - информационном. В интервью радио "Свободная Европа" Стець сказал, что более 20 тысяч человек согласились посвятить свое время "ежедневной борьбе".



Компания BBC сообщила, что одной из первых задач проекта, известного как i‑Army, было создание учетных записей в социальных сетях и поиск "друзей", выдававших себя за жителей Восточной Украины.



В преддверии выборов в Индии в 2014 году партию "Бхаратия Джаната" (БДП) и "Партию Конгресса" обвинили в найме "политических троллей", которые благосклонно отзывались о них в блогах и социальных сетях.



The Times of India сообщила, что к участию были приглашены люди с хорошим "онлайн-капиталом", в том числе те, чье мнение уже публиковалось в серьезных СМИ. Индийская пресса также писала о группе твиттер-троллей, яростно защищающих лидера БДП и премьер-министра Индии Нарендру Моди.



Также считается, что китайское правительство управляет армией пользователей, чтобы укрепить положительное мнение о Коммунистической партии Китая (КПК). Организация получила название "армия 50 центов" в связи с тем, сколько им, как утверждается, платят за опубликованный комментарий.



Правозащитная организация Freedom House охарактеризовала эти усилия как "всеобъемлющую политику КПК, сопровождаемую обширной системой обучения и вознаграждений".



Во взломанных электронных письмах некоторых китайских чиновников подробно описывалось, как интернет-комментаторам в маленьком городке Ганьчжоу было поручено направлять разговоры в сети в "правильное русло".



В 2013 году "интернет-аналитик общественного мнения" стал официально признанной профессией в Китае, и, по оценкам Beijing Morning Post, 2 миллиона человек были заняты мониторингом и анализом общественного мнения.



Мировым аналитикам сложно провести различие между людьми, работающими на правительство официально, платными троллями и теми, кто активно участвует в дискуссиях на различных форумах и искренне придерживается прокитайских взглядов.



Отвлечение внимания

В век информационной перегрузки гораздо проще и выгоднее просто не обсуждать проблему, чем тратить деньги на пропаганду и пиар. Многие правительства могут обнаружить, что общение с общественностью лучше всего достигается с помощью оружия массового отвлечения внимания.



Нет сомнений в том, что у всех стран есть приоритеты в новостях и что во многих случаях предвзятость будет в пользу администрации, находящейся в настоящее время у власти.



Отвлечь средства массовой информации относительно легко, используя некоторые проверенные временем методы. Например, использование этих методов помогло сохранить поддержку общественного мнения США в пользу вторжения в Ирак.



Во время президентской кампании 2008 года Обаму и его команду предостерегали от чрезмерного увлечения "блестящими предметами", которые занимали прессу. Боссы СМИ требуют постоянного потока материалов, а это гарантирует, что большая часть репортажей останется неусвоенной. Клиенты хотят скорости - или они кликнут в другом месте; конкуренты создают собственные непроверенные новости, а кампании только рады их опубликовать, иначе это сделают их оппоненты. "Блестящие предметы" становятся инструментами наименьшего сопротивления. Опросы и оплошности требуют меньше времени и умственных усилий для понимания ситуации, чем книги или аналитические статьи.



Еще один случай связан с Сарой Пэйлин. В своем выступлении на CNN эксперт Пол Бегала посетовал, что демократы, похоже, "просто не в состоянии сопротивляться", сосредоточив внимание на "блестящем предмете" - Саре Пэйлин. Менее чем через год после окончания кампании Пэйлин уволилась с поста губернатора и перешла к прибыльной карьере медийного тролля, эксперта, писателя и хедлайнера митингов, которому с 2009 года платят восьмизначные суммы.



Эпоха фейк-новостей

Фейковые новости - это ложная или вводящая в заблуждение информация, представленная как новость. Подобные новости часто преследуют цель нанести ущерб репутации физического или юридического лица или заработать деньги за счет доходов от рекламы. Хотя ложные новости распространялись на протяжении всей истории, термин впервые был использован в 1890-х годах, когда сенсационные сообщения в газетах были обычной практикой. Тем не менее, этот термин не имеет фиксированного определения и широко применяется к любому типу ложной информации.



Из-за большого разнообразия типов ложных новостей исследователи начинают отдавать предпочтение термину "информационный беспорядок" как более нейтральному и информативному.



Распространение фейковых новостей ускорилось с ростом социальных сетей, особенно с ростом новостной ленты Facebook, и публикуемая там дезинформация постепенно просачивается в традиционные СМИ. Распространению фейковых новостей способствуют несколько факторов: политическая поляризация, политика постправды, мотивированные рассуждения, предвзятость подтверждения (confirmation bias) и алгоритмы социальных сетей.



В публикации фейковых новостей обвинили газету The Washington Post. Издание опубликовало большой отчет, в котором утверждалось, что администрация Трампа организовала кампанию по систематическому отказу в выдаче паспортов латиноамериканцам, родившимся на границе.



"Администрация Трампа обвиняет сотни, а возможно, и тысячи латиноамериканцев, живущих на границе, в использовании поддельных свидетельств о рождении с младенческого возраста, и предпринимает широкомасштабные репрессии", - написали в газете.



Но The Washington Post утаила ключевые данные, исказила информацию и обвинила умершего врача в мошенничестве, не поговорив с членами его семьи, которые после публикации публично пожаловались на журналистов. Материал был существенно изменен три раза.



Даже в последней редакции отчет The Washington Post по-прежнему вводит в заблуждение. Он опирается на неподтвержденные данные с целью сделать взрывоопасное заявление, которое противоречит официальным данным. К тому же газета постоянно отказывалась исправлять запись, если на нее не реагировали другие репортеры.



"Цель заключалась в том, чтобы помочь проиллюстрировать сложность и потенциальные масштабы проблемы", - написал автор статьи. - "Сказав это, мы должны были четко указать, что показания под присягой, на которые мы ссылались, были частью дела, которое возникло в эпоху Обамы".

