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Новый Казахстан и Старый Запад, - Владислав Юрицын
13:36 12.02.2023

10.02.2023 Владислав ЮРИЦЫН
Технологии манипулирования у западных государств совсем замшелые
Уже в тот момент, когда в Казахстане была объявлена дата выборов в Мажилис, стало ясно, что "международное демократическое сообщество", как оно само себя называет, не упустит повода дать оценку происходящим в стране политическим процессам. Оно и не упускает. При этом ни разу не было высказано похвалы однозначно прогрессивным реформам – только упреки и паталогическое недовольство.

Попасть на какой-нибудь семинар от западных НКО на тему предвыборной кампании и получения информации сейчас можно запросто. Если вы интересуетесь данной темой и еще из провинции, то проезд и проживание даже могут оплатить. А вот найти семинар на тему того, как западные сырьевые компании навязали Казахстану неоколониальные договоры и соглашения о разделе продукции (СРП) невозможно. Такая повестка всегда неактуальна.

О степени лицемерности всех западных индексов свободы прессы можно судить хотя бы по тому, что Латвия там за 2022 год занимает 22-ое место, а Казахстан 122-ое. Я напомню, что блогера Кирилла Федорова в Латвии посадили только за то, что он на своем телеграмм- канале "Война История Оружие" занимал не антироссийскую позицию. После этого человек сидит в тюрьме, его пытали током.

Даже оппозиционный российский телеканал "Дождь" целиком на иностранном финансировании просуществовал в Российской Федерации 12 лет, а в Латвии всего 4 месяца. При этом он и в стране-члене Европейского Союза занимался тем же самым – критиковал путинский режим. Но стоило беглым российским либералам один раз не умилиться латышскими порядками – не понравился снос памятников советским воинам, павшим в боях с нацистами – и лицензию на вещание у "Дождя" тут же отобрали.

Правда из Нидерландов "Дождь" уже несколько месяцев не выгоняют. То ли научились восхищаться ЛГБТ-тематикой, то ли страна на 28 месте в рейтинге свободы прессы в реальности превосходит ту, которая официально находится на 22-ом.

Великая переброска газовых рек начинаетсяВеликая переброска газовых рек начинается
10.02.2023 17:001161
Может быть в Латвии с другими свободами все в порядке, например с религиозными? Да тоже непохоже. Не дождавшись, пока иерархи Латвийской православной церкви сами отделятся от РПЦ, президент страны Эгилс Левитс сам внес законопроект в сейм и тот принял его в срочном порядке. Все это в стране, где формально церковь отделена от государства. То есть главный законодательный орган страны нарушил Конституцию, а в том же Брюсселе – столице ЕС – никаких замечаний не сделали. Вашингтон про "демократию" тоже "лечить" не стал.

На втором и третьем местах в индексе свободы прессы Дания и Швеция. Это страны, где провокатор Расмус Палудан с датско-шведским гражданством жжет Кораны под охраной полиции. Может быть это в логове "демократии" и "прав человека" сильно поднимает в рейтинге, но со стороны выглядит как оскорбление религиозных чувств. В Казахстане перед посольством Швеции даже "Майн кампф" не разрешили бы сжечь. Наверное, из-за этого только 122-ое место из 180-ти возможных.

Продолжаем разбираться с Латвией, которая опережает Республику Казахстан по свободе слова на 100 позиций. После серии инцидентов с атаками на журналистов в 2023 году в Казахстане пресс-секретарь президента Руслан Желдибай заявил, что Касым-Жомарт Токаев поручил органам безопасности провести "тщательное расследование". Как отметил г-н Желдибай, наряду с исполнителями должны быть выявлены заказчики "этих противоправных деяний, целью которых является нанесение ущерба общественной безопасности и репутации государства".

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А вот в Латвии как-то с репутацией государства не заморачиваются. Шеф-редактора издания Sputnik-Литва Марата Касема арестовали и инкриминируют журналисту две уголовные статьи: нарушение санкционного режима и шпионаж. Конечно же, в пользу России. Были ли в отношении Касема пытки точных сведений нет, но задержка в предоставлении медицинской помощи и непредоставление лекарств установлены достоверно. Подобные вещи можно трактовать как сознательное причинение физических страданий.

Еще в конце января 2022 года, после трагических событий, Европарламент принял резолюцию по Казахстану, где призывал ввести санкции в отношении страны за "нарушения в области прав человека". В МИД Казахстана резолюцию назвали предвзятой и необъективной, указав, что "действия ЕП подрывают реализацию политических реформ президента в Казахстане".

Но есть и хорошие новостиНо есть и хорошие новости
07.02.2023 08:001585
В докладе западной организации Human Rights Watch (HRW) в 2023 году отмечается, что "множество связанных с Январскими событиями случаев нарушений прав человека остается безнаказанными". Авторы доклада даже говорят о "старых паттернах", сопоставляя расследование "по следам Кровавого января со следствием по событиям 11-летней давности в Жанаозене", что идет вразрез со всеми заявлениями Акорды.

Ну а теперь западные эксперты, в том числе из Латвии, будут давать оценки тому, как освещается избирательная кампания, какие условия созданы для разных кандидатов. Будут и французские специалисты. У себя дома они не видят, как полиция стреляет по глазам протестующих резиновыми пулями, зато в Казахстане увидят все что нужно.

По большому счету, вся это псевдодемократическая гоп-компания представляет собой инфраструктуру создания имиджа и шумового поля, которая должна создавать видимость, будто Латвия заслуженно находится на 22-м месте и все у нее "удовлетворительно", а Казахстан на 122-м с оценкой "плохо". Есть еще уровень "очень плохо", но это для государств вроде Беларуси.

В назарбаевские годы навязываемая Западом картина мира более-менее могла восприниматься за сову, которую все-таки натянули на глобус. Однако в прошлом году Казахстан реально стал свободней и это видно невооруженным глазом во всех сферах общественной жизни. Вот и сова на глобус больше не надевается – расползается и все тут. Поэтому даже на старте перед долгой дорогой Новый Казахстан смотрит на заезженные пластинки Старого Запада с изумлением. Время ведь не стоит на месте и даже понарошковому "свободному миру" нужно дискредитировавшие себя декорации нет-нет менять.

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676198160


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