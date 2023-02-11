Предвыборная ситуация в KZ складывается достаточно своеобразно, - Данияр Ашимбаев

13:38 12.02.2023

Предвыборная ситуация складывается достаточно своеобразно

Данияр Ашимбаев: Население относится к партиям достаточно индифферентно. Во многом связано это с тем, что те же маслихаты вообще не были видны избирателю, а Мажилис фиксируется в общественном сознании не законами, а выступлениями по злободневным вопросам. Здесь ситуация весьма специфическая.



Данияр Ашимбаев, 9 февраля



Предвыборная ситуация складывается достаточно своеобразно. Население относится к партиям достаточно индифферентно. Во многом связано это с тем, что те же маслихаты вообще не были видны избирателю, а Мажилис фиксируется в общественном сознании не законами, а выступлениями по злободневным вопросам. Здесь ситуация весьма специфическая. Избирателям неплохо известен ряд депутатов "Аманата", хотя основной спикер фракции по экономике Жамалов в новый созыв не идет. "Профессиональные борцы" со "Старым Казахстаном" энтузиазма и доверия особо не вызывают. Хорошо известен прежний спикер Кошанов.

Проблема "Аманата", во-первых, в новизне бренда, а во-вторых, в том, что фракция старалась быть корректной по отношению к весьма непулярному правительству. В последнем, нужно отметить, только один человек пользовался авторитетом в обществе - экс-глава Минпроса Аймагамбетов, приход которого в партию действительно усилил ее перед выборами. Что касается бренда, то его продвижение идет и узнаваемость есть, но "Аманат" не может использовать термин "партия Токаева", а отсылки к прежнему названию "Нур Отан" могут дать обратный эффект.

Более или менее устойчивый электорат есть у "Ак Жола". Хорошо известен ее лидер Перуашев и ряд других депутатов. Очевидно, что новички изберут целью своих атак именно эту партию, чтобы отжать электорат. При этом Перуашев - сильный полемист и к спорам готов.

Базовый электорат НПК был привязан к ее фракции. Скандалы, связанные с деятельностью Ертысбаева, практически перечеркнули все наработки. С одной стороны, в списках остались Конуров и Смирнова, но с другой - в комплекте идет Ертысбаев и странная солянка, пришедшая вместе с ним.

У традиционного аутсайдера "Ауыла" кроме мантры о 40% населения, живущего в сельской местности (и за них никогда не голосующего) и абсолютно нехаризматичного лидера есть козырь в виде двух экс-кандидатов в президенты - Дайрабаева и Абден, который может в кои-то веки дать им парламентские перспективы, но на грани.

Про ОСДП говорить сложно: единственный более или менее узнаваемый человек в партии - это ее зампред Алибаев.

Списки новичков - "Республики" и "Байтака" очень эклектичны. Устойчивый актив, четкая идеология и узнаваемость как явление отсутствуют и набирать их будут в течение месяца агитации. Тут перспективы могут быть весьма широкие, но складывается впечатление, что свою популярность и шансы они измеряют через социальные сети, а это достаточно кривое зеркало. Оценивать их реальные шансы сложновато, хотя эффект новизны и явная политическая поддержка сверху делает их ненулевыми. Надо понимать, что местные органы власти вряд ли смогут помогать более чем одной партии и будут больше заняты выборами в маслихаты. Этот фактор нельзя недооценивать.

Вообще, с таким количеством бюллетеней и конкуренцией выборы в Мажилис и маслихаты в будущем лучше разделять по времени.

Процесс подсчета голосов будет весьма неоднозначным. Можно спрогнозировать многочисленные суды и скандалы, да и обвинения в низкой легитимности будущих одномандатников, ведь некоторые смогут победить с 15-20% голосов.

С другой стороны, партийная и электоральная система должны будут пройти проверку этими выборами. Для системы, в принципе, малоприятно, но очень полезно прохождение в парламент и маслихаты значительного числа независимых и критически настроенных депутатов.

Партии в массе своей ставку сделали не на тех, кого избиратель хотел бы видеть в парламенте, а на тех, кто по разным причинам хотел туда попасть.

Возможно, выборы 2023 года станут отрезвляющим уроком для всех.