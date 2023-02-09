Кто эти 162 человека, которые на самом деле управляет Казахстаном? - Карлыгаш Еженова

13:40 12.02.2023 Есть общеизвестный тезис о том, что в экономике слишком много государства. Внешне это выглядит действительно так. Но кто же тогда управляет государством? Им управляют люди, имена которых мало кому известны. Настоящая власть всегда в тени.



Год назад Токаев гневно разразился гневной сентенцией о том, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. И это не просто прорыв подсознания, а данные достаточно авторитетной аудиторской компании KPMG. Наши попытки выяснить, кто имелся в виду рассыпались прахом. Ни официальные органы, ни KPMG так и не назвали имена этих 162 человек. Впрочем, мы и сами не питали особых иллюзий. Только единицы из этого списка мелькают в списке казахстанского Forbes, который очень далек от перечня реальных миллиардеров страны. Состояние этих людей – это хитроумное сплетение финансовых потоков из самых разных источников, большая часть которых растворена в офшорах.



Почему Токаев бессилен?



Дело вот в чем. В реальности государства в экономике не так много – отраслями управляют не государство, а конкретные люди. Другое дело, что они управляют ОТ ИМЕНИ государства. Возможно, наиболее известным человеком из этого списка по-прежнему является Тимур Кулибаев. У него большие ресурсы в финансовом секторе, нефтегазовой отрасли, логистике, энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении и т.д. Иногда кажется, что он уже сам толком не понимает, где и чего сколько у него есть, потому что, в свою очередь, во многих проектах скрипкой играет даже не он, а его люди. Надо отдать должное профессионализму его команды, особенно юристам – он буквально врос в экономику и даже если захочет выходить из проектов, то этот процесс может растянуться на годы. Но, судя по всему, Кулибаев и сам уже тяготится размерами своей империи.



Другим, не менее упоминаемым можно назвать клан Болата Назарбаева. Здесь народ попроще, несмотря на все попытки "модернизировать" сложный, но жизненно важный продовольственный бизнес. Ходят слухи, что он также по-прежнему контролирует не менее важный рынок нефтепродуктов. Тогда его команде можно аплодировать – еда и бензин – предметы ежедневной необходимости практически для каждого человека.



Других членом семьи Назарбаева можно назвать практически "бедными", потому что даже их империи несопоставимы с двумя уже упомянутыми. Возможно, именно поэтому шелковая люстрация началась с них и их многолетние обиды на Папу вполне имеют под собой основания.



Ходят слухи, что сам Назарбаев контролирует активы крупнейших промышленных гигантов ERG, Казахмыс, Кармет и прочие, но это практически невозможно доказать. Злые языки также утверждают, что он является конечным бенефициаром и в крупнейших нефтегазовых контрактах. Косвенно это подтверждает тот факт, что в неофициальной беседе один из топ-менеджеров международного нефтяного консорциума на вопрос о том, есть ли хотя бы гипотетическая возможность, что они под давлением международной инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) все-таки обнародуют конечных владельцев, он категорично ответил – никогда!



Во второй группе, помимо собственно членов Первом Семьи, есть еще и те, кто формально не имея к ней отношения, являются ее членами де-факто. Это так называемый "агашки первой волны". Сегодня они практически все не имеют никаких должностей, но пользуются значительным не официальным влиянием: Есимов, Абыкаев, Утемуратов и так далее.



И наконец, есть третья группа агашек, имен которых мы практически не знаем, но они и есть "серые кардиналы" нашей экономики, среди которых стоит отдельно выделить тех, кто контролирует всю правоохранительную систему, а по некоторым признакам и оборонно-промышленный комплекс.



Поэтому главная проблема не степень госрегулирования по отраслям, а клановость экономики. Именно поэтому проваливались одна за другой госпрограммы. И так будет до тех пор, пока "агашки" не почувствуют в них своей кровной заинтересованности. Вернее, поймут, что просто использовать бюджетные деньги для своего бизнеса уже не получится.



Как раньше уже не будет



Но время прежних агашек уходит в прошлое – такова суровая реальность. Во-первых, любая политическая и экономическая система не живет больше 30 лет, особенно если она питается нефтяной рентой. К тому же, ресурсная эра заканчивается и впереди неумолимо приближается время углеродной нейтральности, несмотря на все аргументы скептиков. А значит, грядет большой передел собственности не только внутри страны, но и во всем мире.



Во-вторых, надо признать наступление идеального шторма: штормит снаружи, штормит внутри. "Большие мальчики" в мире перессорились (США/Китай, Россия/Украина), началась новая "Большая Игра": разрушаются старые центры влияния, зарождаются новые. Наступилоуникальное, полное неопределенностей, турбулентное десятилетие.



Во-третьих, необоснованное богатство под прицелом западных структур и безопасность офшоров под большим вопросом. А значит, грубо говоря, теперь деньги выводить из страны бессмысленно. Внутри страны тоже их судьба нестабильна. Может, пора вкладываться не только в предметы роскоши (они уже есть), а в реальную экономику?



В-четвертых, падает зависимость Казахстана от России. За год с начала войны в Украине Россия окончательно превратилась в страну-изгоя и независимо от исхода на долгие годы останется в изоляции. Она уже не сможет обеспечивать власть в Казахстане военной поддержкой, не сможет служить противовесом Китаю или диктовать условия трансграничной торговли. Уже в силу этого фактора попытки сохранить статус кво обречены на провал. Более того, сохранение политической ориентации на Россию может подвести Казахстан под международные санкции.



В-пятых, изменилось общество. Проклятый интернет стер границы и теперь властителями дум стали не политики, а бизнесмены. Но Илон Маск популярен не потому, что богат, а потому, что подарил человечеству новую мечту. Количество миллиардов потеряло свое обаяние. Людям нравятся те, кто расширяет пределы сознания человечества или хотя бы одной страны.



В-шестых, власть не осознает безвыходность положения, она не способна предложить никакой альтернативы и намерена удерживать позиции столько, сколько возможно. Для всех остальных заинтересованных сторон (народ, бизнес, олигархи, оппозиция) такой вариант является наихудшим, поскольку отдает инициативу на откуп внешним игрокам или случайным факторам. Выпадение России из ряда основных геополитических игроков приведет к перераспределению зон влияния и в самом регионе и в мировом масштабе. Казахстану понадобятся новые альянсы для сохранения своих позиций в ЦА. При этом надо будет учитывать и роль послевоенной Украины, которая может претендовать на часть сухопутного транзитного потока из Азии в Европу, ранее идущего через Россию.



И наконец, большие мальчики (Китай и США) перессорились, ссорятся между собой все глобальные игроки. А значит, у тех, кто до сих пор сидел за детским столом появилась вполне реальная возможность войти хотя бы в четверть финала.



Но для этого мы должны понять – Казахстану в целом, как и власти, бизнесу и обществу, и даже агашкам надо как-то встроится в эту новую реальность, если они не хотят быть ею смыты.



Нам второй раз за последние 30 лет выпал шанс стать не просто самостоятельным государством, но и одним из ключевых игроков в регионе, и этот шанс нельзя упускать. Все предпосылки для этого есть. Во-первых, в стране достаточно продвинутых успешных людей, имеющих возможность жить где угодно, но сознательно выбравших остаться. Идея нового свободного современного государства вернет большинство тех, кто уехал. Во-вторых, еще не успело состарится "обманутое поколение", допущенное к власти в конце девяностых, запустившее программу экономических реформ на следующие 20 лет, и отодвинутое от власти в начале нулевых. У этого поколения украли мечту о стране, какой она могла бы быть, но сама мечта еще жива, и они еще вполне могут ее воплотить. Это уникальное для постсоветских стран явление и его надо использовать.



Для этого не обязательно свергать действующую власть, достаточно убедить ее в том, что альтернатива будет хуже, и предоставить гарантии непреследования. В конце концов Назарбаев в 98-м году младотюрков тоже не от хорошей жизни призвал. Люди, которые могут вывести страну из скатывания в хаос, которые знают, что надо делать, вполне могут позволить ставить власти условия, на которых они готовы будут работать. Нам понадобятся убедительные примеры для подражания в каждом срезе управленческой и бизнес элит от председателя поселкового совета до премьера и от предпринимателя до олигарха. Скажем, Маск - пример миллиардера новой формации, для которого важна не строчка в Forbes, а те изменения, которые он привносит в мир. На этом фоне дворцы, яхты и даже благотворительные фонды выглядят бледно. И вот уже Безос и Брэнсон запускают свои космические программы. Вот что-то подобное надо найти и у нас. Большие деньги уже давно не круто. Круто иметь влияние, круто мечтать, круто дать состояться своей стране. А для этого нужны уже совсем другие агашки.



Карлыгаш Еженова

9.02.23 Источник - exclusive.kz

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