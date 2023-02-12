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Джонатан Свифт и китайский зонд, - Дм.Седов
16:30 12.02.2023

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 12.02.2023 |

История с появлением китайских воздушных шаров над территорией США не перестала быть загадочной.

Истории этой предшествовали сообщения в японской прессе два года назад о том, что Китай разворачивает "аэростатную" систему обнаружения ракет и слежения за ракетными пусками в США. Такие аэростаты размещаются на высотах до 100 км, они оборудованы средствами наблюдения и обмена сигналами со спутниками, которые в свою очередь передают информацию в командный центр. Китай якобы, провел испытание таких аэростатов в районе островов Спратли – архипелага, принадлежность которого оспаривается несколькими странами Восточной Азии. В момент появления такой информации Пентагон не проявил обеспокоенности.

Однако неожиданное появление шаров над Америкой вызвало переполох в американском военном ведомстве, раззвонившем на всю страну, что Китай покусился на неприкосновенность американской территории. Зонды и вправду гораздо эффективнее спутников-шпионов в силу того, что летят гораздо ниже и способны эффективно выявлять нужные цели. К тому же для них не помеха облака, так как они в отличие от спутников могут переждать прохождение облачного фронта и увидеть чистый пейзаж. Наконец, зонды дешевле спутников, и в случае необходимости КНР в состоянии изготовить целую флотилию таких шпионов, которая может взять под контроль территорию США. А такого не должно случиться никогда! В американском сознании нет представления о том, что кто-то может быть сильнее Америки. Однако вот же, случилось!

В пространство над Америкой медленно и величаво вплыл первый аэростат размером с два школьных автобуса. Будто из пятитысячелетней истории Китая явился этот пришелец, нимало не заботясь о поднявшемся в США переполохе. Переполох напоминал великую сатиру Джонатана Свифта о прибытии Гулливера в страну лилипутов, когда обитателей этой страны охватили панические споры о том, как нейтрализовать великана.

Правда, лилипуты не знали о спецоперации Genetrix, в ходе которой в 1956 году ЦРУ запустило над территорией СССР более пятисот воздушных шаров, которые планировалось подобрать потом в морях Дальнего Востока (от Аляски до Южно-Китайского моря). Взяв за основу метеорологические аэростаты, янки слегка модифицировали их, снабдив высокочувствительной и сверхточной фотоаппаратурой. Это была наглая разведывательная операция, нарушавшая суверенитет СССР, за ней последовало несколько подобных.

Американцы почувствовали себя в непривычной для них шкуре и взволновались. Пекин, в отличие от спящего Гулливера, пытался довести до них, что это метеозонд, но главный лилипут Байден дал команду палить по шару, и военная машина закрутилась. Правда, сбить зонд ракетой оказалось сложновато. Зонды радиопрозрачны, радары с земли их почти не видят. Нужен самолет, который бы подлетел к ним на дистанцию прямого выстрела. К счастью для американцев, самолет старой модификации F-22 смог подняться на свою предельную высоту, захватить радаром корзину зонда и пустить по ней ракету.

Приказ лилипутского президента был исполнен не сразу, попыток сбить зонд было больше одной. Наконец, пришелец из пятитысячелетней империи был сбит, и нация получила моральное право исполнить гимн "Знамя, усыпанное звездами". Обломки корзины были выловлены из воды американскими военными, но Пентагон молчит. Уж не в самом ли деле в Лилипутии переполох из-за метеорологического прибора?

Потом за первым шаром-гигантом в воздушное пространство США влетел шар поменьше, размером в маленький легковой автомобиль. И летел он на высоте всего 12 тысяч метров, что позволило быстро его ликвидировать. И снова Пентагон молчит о том, что было в корзине.

Однако на этом история не закончилась. Третий зонд появился в конце недели над Канадой и был сбит американскими ВВС. Он тоже невелик по размерам, но беспокойства причинил немало. О его шпионских функциях – также ни звука.

США ответили Пекину лишь дипломатическим выпадом, отказавшись от утвержденного графика встреч высокопоставленных дипломатов.

Как тут не вспомнить Джонатана Свифта? Пятитысячелетний Китай, прищурив глаза, наблюдал за попытками лилипутов опутать его сетями и улыбался. Забавно, когда лилипуты начинают паниковать от метеорологических приборов. И даже если они не совсем метеорологические, стоит ли впадать в панику? Вспомним, как вел себя СССР.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676208600


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