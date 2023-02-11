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|Кыргызские спасатели вытащили из-под завалов в Турции 22-летнюю беременную девушку
16:41 12.02.2023
Бишкек (АКИpress) – Кыргызские спасатели в ходе спасательных работ на выделенном им участке вытащили из-под завалов 22-летнюю девушку, находящуюся на шестом месяце беременности, пишет пресс-служба МЧС КР.
Радостное событие произошло 11 февраля 2023 в 19:21 в районе "Баалыжан" города Кахраманмараш.