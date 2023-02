Новые данные о личном интересе семьи Байдена к Украине, - МК

18:13 12.02.2023 Раскрыт личный интерес семьи Байдена к Украине

Почему так много шума из-за скандала вокруг сына президента США



Вновь вспыхнувший интерес к так называемому "делу" сына американского президента Хантера Байдена обещает сделать предстоящие в 2024 году выборы в США невероятно захватывающим зрелищем. Действительно, еще никогда в истории предвыборная борьба не носила столь откровенный криминальный, а точнее - уголовный подтекст. Насколько серьезно "приключения" сына затронули репутацию ныне действующего американского президента, рассказал советник министра внутренних дел России, генерал-майор милиции в отставке, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, почетный сотрудник МВД РФ, экс-руководитель российского Центрального бюро Интерпола, автор книг по борьбе с организованной преступностью Владимир Овчинский.



ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

- В очередной раз ажиотаж вокруг компромата на Хантера Байдена возник после того, как бывшие руководители Twitter 8 февраля признали перед законодателями США, что соцсеть допустила ошибку, когда временно скрыла статью New York Post о ноутбуке Хантера Байдена в октябре 2020 года. Там действительно есть что-то серьезное, или это обычные в предвыборной борьбе взаимные выпады?



– То, что одна конкурирующая сторона делает выпады против другой – это вполне естественно. И даже начало очередного расследования случая якобы неправомерной правительственной цензуры, из-за чего была скрыта информация о содержимом ноутбука Хантера, не выходит за рамки этих традиционных выпадов. Самое интересное – именно в содержимом ноутбука.



– Насколько известно, там заснято участие Хантера Байдена в оргиях, пьянстве и употреблении наркотиков. Но ведь он и сам открыто признавал свою зависимость. Что послужило причиной того, что информацию пытались скрыть? Возможно, какие-то деловые документы?



– Политический консультант и президент-основатель сайта "Сеть Вольтер"(Réseau Voltaire) Тьерри Мейсан так пояснил сложившуюся ситуацию: "В такой пуританской стране, как США, общественное мнение сначала сосредоточилось на частом посещении Хантером Байденом проституток и употреблении им наркотиков, прежде чем стало ясно, что его финансовые дела были гораздо важнее.



Теперь дело Хантера Байдена, которое прикрывалось очень высокопоставленными чинами из разведслужб, выдававшими эту историю за "российскую дезинформацию", вероятно, кардинально изменит ситуацию. Отрицание фактов больше недопустимо, и дело дошло до того, что Гарвардский университет только что объявил о закрытии своего проекта "Технологии и социальные изменения" - структуры, которая постоянно называла существование ноутбука Хантера Байдена фальшивкой.



До сих пор те, кто, придавал значение этому делу, объявлялись конспирологами, ультраправыми адептами президента Трампа и читателями желтой прессы. А почти весь правящий класс считал это сплетнями и фейками. Первые – это читатели газеты New York Post, которая раскрыла эту махинацию, а вторые - читатели New York Times, которая продолжала отрицать ее". Как видите, точки над "i" еще не расставлены.



– Почему – не расставлены? Разве не все очевидно?



– В том-то и дело, что для американцев очевидно далеко не все. Не буду углубляться в долгие и нудные подробности расследования содержимого ноутбука Хантера Байдена – там опрашивают многочисленных свидетелей, кто кому и когда что-то сказал, доказывают подлинность электронных материалов, выясняют саму законность цензуры. Фигурируют множество деталей, подлинность которых тоже надо доказать или опровергнуть. В общем, тут - раздолье для американских адвокатов, которые могут с наслаждением погрузиться в это дымящееся болото юридической казуистики и заработать очень неплохие гонорары.



– Но есть же главная причина, по которой была закрыта информация про злополучный ноутбук?



– Есть. Для нормального, здравомыслящего человека – она просто смешна и нелепа. Но, как говорится, американский "пипл хавает". Представитель Республиканской партии Джим Джордан из Огайо, который возглавляет Юридический комитет Палаты представителей и входит в состав Комиссии по надзору Палаты представителей, заявил, что бывших сотрудников Twitter "разыграло ФБР". Это – не шутка с его стороны. Он утверждал, что руководители Twitter просто искали хоть какие-то причины, чтобы удалять сообщения о статье Nеw York Post о Хантере Байдене. И вот – нашли.



Джордан давно заявлял, что ФБР политизировано. Он предположил, что "Twitter" был обманут группой бывших сотрудников ФБР, которые написали в публичном письме, что электронные письма с ноутбука Хантера Байдена могли быть фальшивыми и иметь "признаки заговора российской разведки". Но, увы, новостные агентства смогли подтвердить подлинность некоторых электронных писем. И на несчастного Хантера обрушились различные обвинения.



– В чем конкретно винят Хантера Байдена?



– Если в целом, то Хантера подозревают в том, что он подводил к своему отцу заинтересованных бизнесменов и те, спекулируя своим знакомством, проворачивали сомнительные махинации. Предполагается, что отец и сын получали за это некие дивиденды. То есть, Хантер работал эдаким агентом влияния. Новый председатель комитета по надзору Палаты представителей республиканец Джеймс Комер из Кентукки утверждает, что семья Байденов "продала доступ для получения прибыли по всему миру в ущерб американским интересам".



А если более конкретно, то Хантеру вменяется в вину работа в украинской крупнейшей частной газовой компании Burisma Holdings, с сотрудничество с китайским конгломератом, тоже газовым, CEFC China Energy, от руководителя которого получил взятку – алмаз весом 2,8 карата. Кстати, вскоре этот китаец - Е Цзяньмин – был арестован властями КНР за коррупцию.



Многое из деятельности Хантера было связано с заключением корпоративных сделок и консультированием. Например, в 2013 году, после полета в Китай со своим отцом на борту Air Force Two, Хантер Байден вошел в правление инвестиционного фонда BHR Partners, соучредителем которого является китайский частный инвестор, пытающийся привлечь 1,5 миллиарда долларов. Как сообщает Washington Post, компании, контролируемые им и его дядей Джеймсом Байденом, руководившим консалтинговой компанией Lion Hall Group, в 2017 и 2018 годах получили 4,8 млн долларов от все того же китайского конгломерата CEFC China Energy в связи с энергетическими проектами, которые так и не были реализованы.



Кроме того, Хантера обвиняют во лжи при покупке пистолета – он в анкете указал, что не принимает наркотики, хотя был под воздействием сильнодействующих веществ. И, в довершении, он не уплатил налоги, что в США является очень серьезной провинностью. Напомню, босс американской мафии Лаки Лучиано оказался за решеткой именно по этому обвинению – неуплата налогов. Бутлегерство, убийства и прочие преступления доказать не удалось.



– Чем занимался Хантер Байден на Украине?



– По сути, служил американской "крышей". Burisma Holdings, одна из крупнейших частных газовых компаний Украины, назначила Байдена в свой совет директоров в 2014 году. Он проработал там до 2020 года, и, по имеющимся данным, зарабатывал не менее 50 тысяч долларов в месяц. В 2016 году его отец, как представитель администрации Обамы по Украине, успешно добивался отставки Виктора Шокина с поста генерального прокурора на том основании, что он не расследовал дела о коррупции. Но Трамп и его адвокат Руди Джулиани утверждали, что Байден нацелился на Шокина, чтобы сорвать расследование в отношении Burisma.



Что любопытно, олигарх Николай Злочевский, владелец Burisma, находился под пристальным вниманием британских властей, которые расследовали, не присвоил ли он незаконно украинские активы на миллионы долларов.



Когда Дональд Трамп был президентом, он сказал, что семье Байдена "просто заплатили", и обвинил семью в коррупции, вымогательстве и "грабеже" зарубежных стран. Он назвал их "хладнокровными мошенниками" и публично призвал Украину и Китай возбудить уголовные дела. Предположение о том, что Хантер Байден и его отец могут быть замешаны в украинской коррупции, впервые было озвучено в книге 2018 года Питера Швейцера, редактора Breitbart News и президента Института подотчетности правительства, некоммерческой группы, основанной бывшим политическим советником Трампа Стивом Бэнноном.



А в отчете за сентябрь 2020 года, опубликованном республиканскими членами сенатского комитета по внутренней безопасности, был сделан вывод о том, что зарубежная работа Хантера Байдена создала потенциальный конфликт интересов для его отца. Это был лишь один из серии объемных докладов сенаторов-республиканцев, предполагающих правонарушения со стороны сына президента.



– Дело даже дошло до импичмента Трампа.



– Да, тут есть прямая связь. Во время телефонного разговора в июле 2019 года Трамп попросил президента Украины Зеленского "изучить" деятельность Хантера Байдена в качестве вице-президента Burisma. Этот звонок прозвучал всего через несколько дней после того, как Трамп объявил, что удерживает сотни миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине, что побудило демократов заявить, что Трамп использовал помощь в качестве рычага, чтобы заставить Зеленского обнародовать компрометирующую информацию о Байденах. Трамп отрицал вымогательство у украинского лидера. Демократы в Палате представителей США одобрили две статьи импичмента, обвиняющие Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. В Сенате демократам не хватило квалифицированного большинства в две трети голосов, необходимого для осуждения Трампа и отстранения его от должности.



Причина нервозности демократов как раз и выяснилась из содержимого ноутбука Хантера Байдена. Копия жесткого диска из мастерской по ремонту компьютеров попала в New York Post в последние недели президентских выборов 2020 года. Статья на первой полосе газеты была посвящена электронным письмам, в которых говорилось, что Хантер Байден, возможно, организовал встречу украинских деловых партнеров с его отцом, когда он был вице-президентом. The Post также опубликовал несколько нелицеприятных фотографий, сделанных с жесткого диска.



Вот Республиканская партия и подала жалобу в Федеральную избирательную комиссию в связи с тем, что социальные сети Twitter и Facebook подвергли цензуре тысячи аккаунтов, которые передавали данные из газеты New York Post о компьютере Хантера Байдена . Эти данные были засекречены, но файлы Twitter, раскрытые Илоном Маском, содержат подробные доказательства того, что ФБР и некая разведслужба (вероятно, ЦРУ) вмешивались в работу Twitter и Facebook с целью цензурирования этой информации.



Новое республиканское большинство в Палате представителей намерено провести ряд расследований, в частности, на предмет участия Джо Байдена в грязных сделках его сына. Если эти расследования увенчаются успехом, они могут поставить под сомнение независимость президента США и, следовательно, привести к его импичменту.



– С Хантером связана и информация об украинских биолабораториях?



– Да, и это тоже страшно раздражает нынешнюю американскую администрацию. Мир уже обвиняет США в мистификации с "биологическим оружием Ирака". Помните злополучную пробирку с белым порошком, которой тряс в ООН американский генерал Пауэл? Никакого биологического оружия у Ирака не было, американцы всех нагло обманули.



А тут – уже не мистификация, а реальное участие в создании биологического оружия. Так, Тьерри Мейсан утверждает, что "дело Хантера Байдена касается не только его участия в Burisma, он причастен также к деятельности военных лабораторий США на Украине. Последнее осуществлялось через Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP), одну из его компаний, которую он создал вместе с Кристофером Хайнцем, зятем специального представителя президента по вопросам климата Джона Керри, и который вместе с ним входил в совет директоров Burisma".



О деятельности Хантера Байдена на Украине и его участии в созданных там биолабораторий сообщало и издание TGP. Когда начался военный конфликт с Россией, президент Украины Зеленский издал указ об уничтожении всей информации о компании Metabiota, в которую инвестировал Хантер Байден. В частности, TGP сообщила, что Metabiota экспериментировала с вирусами летучих мышей - еще в марте прошлого года.



В Белом доме отказались анонсировать возможную поездку Байдена на Украину



– Может, биологи изучали источники опасных вирусов? Ведь была информация, что ковид и прочую гадость разносят именно летучие мыши?



– Возможно, и разносят. И американские военные решили, что если это - так, то пусть они разносят заразу, например, в России. И экспериментировать с этим зверушками надо подальше от Америки, а в стране, которую не жалко, – на Украине. Известно, что генеральный директор Metabiota Том Вольф был связан с министерством обороны США. Хантер инвестировал в Metabiota, компания получила десятки миллионов контрактов Пентагона. Если бы эти эксперименты были исключительно мирные, направленные для борьбы с вирусами, зачем такая секретность и срочное уничтожение документов, причем – президентским указом?



Согласитесь, что Хантер вряд ли занялся бы боевыми биологическими разработками без санкции своего папы.



– Если бы не безалаберность, пьянство и наркомания сына, сдавшего ноутбук с компрометирующими материалами в ремонт, нынешнему президенту США удалось бы сохранить лицо?



– Не уверен. Криминальный шлейф сына вполне объясним сомнительным прошлым его отца. Как говорится, яблоко от яблони не далеко падает. Известно, что Джозеф Байден сумел стать сенатором от штата Делавэр в возрасте 30 лет (минимальном возрасте в США для того, чтобы стать сенатором) в 1972 году. И в этом ему помогла американская мафия. Об этом в документальном романе Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома" свидетельствует американский профсоюзный деятель Фрэнк "Ирландец" Ширан. Одновременно он - член мафиозной "семьи" Буфалино, лично совершал заказные убийства. Этот "борец за права рабочих" рассказал, что по приказу мафии водители задержали на сутки вывоз газеты с рекламной публикацией соперника Байдена. Газета своевременно не пришла к электорату и молодой Байден победил.



Известно, что в мафии говорят, что "дядюшка Джо не так прост как многим кажется. Тихие воды скрывают акул".



– Но это – дела давно минувших дней, ошибки молодости…



– Не скажите. Связь с мафией Джо Байден не потерял. Недавно The Buffalo Chronicle сообщила, что американские мафиози в Филадельфии, штат Пенсильвания, помогли Джо Байдену с фальсификацией на голосовании в ходе последних президентских выборов. Босс филадельфийской мафии Джоуи Мерлино, известный как Тощий Джоуи, и его команда изготовили около 300 тысяч поддельных бюллетеней в пользу Байдена по заказу его штаба. По его словам, представители кандидата от демократов за несколько часов до закрытия избирательных участков в ночь выборов выдали Мерлино несколько коробок с пустыми бюллетенями. Он отвез их в два частных дома на юге Филадельфии, где его люди занялись подделкой голосов.



После этого коробки с заполненными бланками были подброшены к центру подсчета голосов в Филадельфии. По данным источника, за каждый бюллетень мафиози получил от Демократической партии 10 долларов. Таким образом, общая сумма его вознаграждения составила порядка трех миллионов долларов. Часть этих денег была направлена на оплату работы команды мафиози: каждый из них получал более 1 тысячи долларов в час. Собеседник The Buffalo Chronicle, сообщает, что теперь Мерлино готов разоблачить схему и дать соответствующие показания в Конгрессе. В обмен он надеется на полное аннулирование его судимостей, а также на освобождение от уголовной ответственности за участие в фальсификации результатов.



– Судя по участию спецслужб в сокрытии информации о содержимом ноутбука Хантера, эти же спецслужбы тоже участвовали в фальсификации результатов выборов?



– Появились сенсационные признания арестованного итальянского гражданина Артуро Делья, компьютерного консультанта. Так вот, Делья дал показания в итальянском суде о своем участии в хакерской атаке на американскую систему выборов.



Подсудимый заявил, что он работал на объекте в Пескара компании Leonardo SpA и использовал кибератаки военного уровня, возможности шифрования для передачи коммутируемых голосов через военный спутник башни Фучино на Франкфурт.



– Что это за компания?



– Leonardo SpA, ранее называвшаяся Leonardo – Finmecanica, - итальянская и, одновременно, многонациональная компания, специализирующаяся на аэрокосмической отрасли, обороне и безопасности. Компания состоит из пяти подразделений – вертолеты, самолеты, авиастроение, электроника, кибербезопасность. Leonardo SpA - десятая по величине оборонная компания в мире и третья по величине в Европе, доходы от оборонного сектора составляют 68% ее годового дохода.



В 2020 финансовом году правительство США выделило Leonardo SpA контракты на кибербезопасность, разведку и оборону на сумму около 1 млрд долларов.



Что стало ключом к расследованию? Делья заявил, что готов дать показания по всем физическим и юридическим лицам, участвовавшим в передаче голосов от Дональда Трампа к Джо Байдену, при условии полной защиты для себя и своей семьи. Существует резервная копия исходных данных и данных, переданных для предоставления доказательства в суде по этому делу.



В свою очередь, Брэдли Джонсон, бывший агент ЦРУ и начальник одной из служб разведки, передал Intelreform.org во время интервью в Skype, что Италия сыграла решающую роль в том, что можно назвать международным государственным переворотом против Дональда Трампа. По сути, главным действующим лицом в этой атаке был Leonardo SpA.



Теперь есть еще один человек, полностью подтвердивший роль Италии в этом мошенничестве, - это Мария Зак, председатель ассоциации Nations in Action ("Нации в действии"). По словам госпожи Зак, операционным центром, который координировал атаку, фактически было посольство США в Риме. Эта версия полностью совпадает с рассказом мистера Джонсона, но миссис Зак приводит более важные подробности.



Операцию координировал итальянский генерал Клаудио Грациано на втором этаже посольства, которому помогал бывший агент итальянской секретной службы Клаудио Серафини. Генерал Грациано - важный персонаж в этой истории. Итальянский военачальник в настоящее время является президентом военного комитета Евросоюза. Вы верите в случайность такого карьерного взлета?



Как сказал Джонсон, итальянская правительственная компания Leonardo SpA предоставила свою технологию для проведения хакерской атаки. Мария Зак подтверждает, что "спутник Leonardo Spa был использован для загрузки программного обеспечения и изменения голосов с Трампа на Байдена".



Что наиболее важно, бывший консультант Leonardo SpA Артуро Д’Элиа тоже выступил с заявлением под присягой и признал свое участие в этом преступлении. Г-н Д’Элиа утверждает, что голоса Трампа Байдену были переданы через "военный спутник башни Фучино". Он также заявил, что действовал "в соответствии с инструкциями и указаниями американских сотрудников, работающих в посольстве США в Риме". В настоящий момент Д’Элиа содержится под стражей итальянскими властями за другие киберпреступления, предположительно совершенные против самого Leonardo SpA.



А ведь сколько было спекуляций о российском вмешательстве в американские выборы?



– То есть, имел место заговор высокопоставленных политиков и представителей спецслужб США с целью переворота?



– По сути – да. Очень маловероятно, чтобы посол США в Риме Льюис Айзенберг не знал, что происходит в его собственном посольстве.



Согласно источникам американских расследователей, работающим в Италии с 18 ноября 2020 года, именно посольство США в Риме координировало манипулирование данными голосов, отданных за президента Трампа, Джо Байдену, при техническом соучастии Leonardo SpA, компании, получающей более половины своей многомиллиардной годовой выручки от своей дочерней компании в США - Leonardo DRS, главный исполнительный директор которого Уильям Линн III ранее был заместителем министра обороны при администрации Клинтона.



Три высокопоставленных должностных лица разведывательного сообщества США приземлились в аэропорту Леонардо да Винчи во Фьюмичино за несколько дней до выборов 3 ноября 2020 года в США. По словам бывшего агента ЦРУ, три сотрудника разведки размещались в посольстве США на Виа Венето для координации хакерских операций во время приостановки подсчета голосов с 3 по 4 ноября.



По словам лиц, которые выполняли операцию по переключению данных под руководством сотрудников американской разведки в американском посольстве, они использовали один из спутников Leonardo SpA с передовой военной спецификацией (кибервойна) для передачи манипулируемых голосов обратно на серверы во Франкфурте и в Соединенные Штаты. Об этом сообщил журналист Чезаре Саккетти.



Госпожа Зак заявила и том, что политический уровень плана в основном был придуман Бараком Обамой, которому помог его итальянский коллега - Маттео Ренци, бывший премьер-​министр Италии. Зак утверждает, что случившееся было "действительно блестящим планом, спланированным Обамой с помощью Ренци".



– Если все это так, то в США грядут политические изменения?



– Не стал бы анонсировать какие-либо глобальные потрясения. В США достаточно устойчивая, сбалансированная политическая система, могучая экономика и развитые силовые структуры, особенно – спецслужбы. Да, громкого скандала им не избежать. И потери авторитета в мире – тоже. Но американцам не привыкать вытираться от налипшей грязи.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

11.02.23 Источник - МК

