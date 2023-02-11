КазПремьер Смаилов напихал подчиненным за качество ремонта дорог в стране

20:23 12.02.2023

Премьер-министр раскритиковал качество ремонта дорог в стране

Искандер АБРАИМОВ

11.02.23



Алихан СМАИЛОВ подчеркнул, что качество автодорог вызывает справедливую критику населения, и потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству.



По словам главы Кабмина, плохие дороги приводят не только к авариям и жертвам, но и снижают транзитный поток, что негативно сказывается на имидже страны, пишет Экспресс К со ссылкой на пресс-службу правительства.



Особое недовольство общественности вызывает проводимый ремонт. В интернете можно найти многочисленные видеоролики и фотографии, когда работы проводятся не по регламенту, в дождливую и даже снежную погоду, - сказал Алихан СМАИЛОВ.



Ярким примером такого ремонта, по мнению СМАИЛОВА, можно назвать факт, когда в селе Коктерек области Абай асфальт укладывали в снег, а в Павлодаре просто разбрасывали по дороге.



В некоторых регионах местные жители сами ремонтируют дороги, не дождавшись действий властей. Также имеются факты, что ремонт ежегодно проводится на одних и тех же участках.