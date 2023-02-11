Садыр Жапаров отправляется в Венгрию с официальным визитом

20:42 12.02.2023

12 февраля 2023, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Садыр Жапаров отправляется в Венгрию с официальным визитом



Садыр Жапаров 12-14 февраля совершит официальный визит в Венгрию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.



По его данным, в рамках визита состоятся двусторонние переговоры с главой Венгрии Каталиной Новак. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества.



Планируются встречи президента Кыргызстана со спикером Национальной ассамблеи Венгрии Ласло Кевером и премьер-министром страны Виктором Орбаном. Намечено подписание ряда двусторонних документов.



Кроме этого, в Будапеште в эти дни пройдет бизнес-форум с участием крупнейших кыргызских и венгерских компаний.