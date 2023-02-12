Где мы были восемь лет. Политические уроки "минских соглашений", - М.Орловский

22:39 12.02.2023 Где мы были восемь лет. Политические уроки "минских соглашений" в их восьмую годовщину

Мирон Орловский. 12.02.2023



Сегодня годовщина подписания вторых минских соглашений, когда в феврале 2015-го после катастрофы под Дебальцево опасавшийся развала фронта в Донбассе Петр Порошенко прибыл в столицу Белоруссии на саммит Нормандской четверки.



Именно здесь Меркель, Олланд и Путин согласовали "дорожную карту" прекращения вооруженного конфликта на востоке Украины, подписанную затем представителями Украины, России и ОБСЕ, образовавшими т. н. Трехстороннюю контактную группу, ставшую постоянно действующим органом, в рамках которого последующие восемь лет велись странные политические танцы вокруг разночтений в трактовках документа из 11 пунктов, ни один из которых по факту так и не был полностью выполнен.



Сегодня годовщина подписания вторых минских соглашений, когда в феврале 2015-го после катастрофы под Дебальцево...



Накануне годовщины СВО, когда все громче звучат голоса о желательности "заморозки конфликта" и регулярно вбрасываются в СМИ разнообразные "пробные шары" вариантов такого замирения, опыт и уроки восьми лет безрезультатных танцев с бубнами вокруг минских соглашений представляется как никогда более актуальным и важным.



В конце концов, нельзя же все время с пугающей регулярностью наступать на одни и те же грабли, умудряясь не делать из собственных ошибок никаких выводов. А именно это, если прислушаться к экспертному хору, рассуждающему о якобы грядущем к осени завершении СВО, и происходит.



Прежде всего, нужно оговориться, что автор этих строк не ставит под сомнение необходимость договариваться как таковую.



Если бы существовал хоть один реальный шанс достичь реального, а не симулятивного компромисса, позволяющего установить твердый и долгосрочный мир, за него несомненно стоило бы ухватиться двумя руками и не отпускать.



Другое дело, что опыт минской волокиты позволяет со всей уверенностью утверждать, что "хитросделанные" на коленке декларативные документы с расплывчатыми формулировками, неопределенной последовательностью действий и дальнейшими действиями вразрез задекларированным на бумаге целям – это путь в никуда. А вернее – известно куда: к новой войне, куда более кровавой и разрушительной, чем предыдущая.



Точно так же путь в никуда – это намеренное оставление в такого рода документах лазеек и дыр, позволяющих сторонам неоднозначное толкование подписанного исключительно в свою пользу. Это "хитрый план" на уровне мышления кума из украинского анекдота, все мысли которого вертятся вокруг того, как бы хитрее обдурить соседа с максимальной выгодой для себя.



Есть еще один важный урок второго "Минска".



Если уж подписывать мирные соглашения, то делать это так, чтобы не возникало никаких сомнений в полномочности подписавших их лиц. Как мы помним, от Украины эти соглашения подписал политический пенсионер Кучма в ранге экс-президента. От России – посол Михаил Зурабов (кто это такой вообще, кто знает, где он теперь и какую ответственность за подписанное понес?).



С ДНР и ЛНР в рамках "Минска" вообще приключился казус. Из желания совместить несовместимое – как-то впихнуть образовавшиеся республики обратно в украинский политико-правовой контекст и одновременно продать этот договорняк внутрироссийской патриотической аудитории как шаг к "возвращению в Россию", сами республики Донбасса в документе вообще не упомянуты никак.



Любой желающий может легко убедиться в этом, заглянув в текст соглашений, доступный в Сети. Там нет никаких ДНР и ЛНР, зато там полно ссылок на "отдельные районы Луганской и Донецкой областей". При этом под минскими соглашениями стоят подписи Плотницкого и Захарченко. Но как физических лиц без указания должностей. Кто такие, откуда взялись, кем уполномочены, за что отвечают – непонятно.



Естественно, что за этот факт сразу же ухватились в Киеве, решительно отбривая любые намеки из Москвы насчет необходимости садиться за стол переговоров с упомянутыми гражданами без статуса. Это не говоря уже о том, что полномочность Кучмы выступать от имени Украины с самого начала тоже была шита белыми нитками, служа основанием для заявлений киевских "ястребов" – мол, мы под это не подписывались.



Лукавая двойственность прописанного в документах участия представителей РФ привела к тому, что восемь лет все кому не лень в Киеве и на Западе требовали от России выполнения минских соглашений и упрекали в их нарушении, вводя за это все новые санкции.



В то время как сама Россия указывала на то, что является лишь гарантом мирного процесса, но никак не участником конфликта. Неужели нельзя было хотя бы этот момент прописать так, чтобы исключить спекуляции?



artsbureau.ru

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В конце концов лукавая кадриль вокруг непричастности России к ДНР и ЛНР закончилась сначала их признанием со стороны РФ, а затем и включением в состав Федерации вместо предполагавшегося возврата в "родную украинскую гавань" с особым статусом, на что было потрачено восемь лет пустой говорильни оплаченной сотнями жертв украинских обстрелов.



Набитые Россией на этом скорбном пути восьмилетнего самообмана шишки можно перечислять долго. Начиная от феерически "хитрого" и столь же инфантильного плана въехать в рай на франко-немецком горбу. Помните как обслуживающие минский процесс "говорящие головы" годами убеждали нас в том, что все само образуется, надо только подождать, когда Берлин и Париж заставят Киев выполнить свои обязательства, открыв путь к снятию обременительных для Европы антироссийских санкций?



Заканчивая рассказами о том, что не надо провоцировать Украину резкими движениями вроде признания республик. Нужно, дескать, дождаться, когда загнанные в ловушку хохлы сами первыми выйдут из минских соглашений или откажутся от них, дав формальный повод Москве начать свою игру.



В действительности же эти игры привели к ровно противоположному. Берлин и Париж не только не спешили выкручивать руки Порошенко, а затем Зеленскому, но напротив, как выяснилось постфактум, откровенно водили московских любителей самообмана за нос, давая возможность Киеву получить передышку и лучше подготовиться к грядущему неминуемому военному столкновению.



Не помогла и занятая Россией поза ждуна добровольного отказа Украины от минских обязательств. На деле Украина спокойно и тихо саботировала "Минск" , на словах заверяя что ему нет альтернативы, так как на нем завязаны важные для Киева антироссийские санкции. А вот Россия покорно тащила на себе, как тот осел, весь груз всевозможных обязательств. Что бы ни произошло, "партнеры" кивали на Кремль. Мол, это он не виноват и чего-то там не выполняет.



Итог мы все знаем. Вопреки заверениям пропагандистов именно Россия первой официально похоронила "Минск", признав независимость ЛНР и ЛНР, получив на Западе статус "агрессора" вперемешку с многозначительными выводами тамошних экспертов: "Мы же говорили!".



"Переморгать" Киев и западные столицы отечественным "хитрецам" не удалось.



Вывод из всего этого прост: подписывать мирные соглашения тоже надо уметь. Политико-юридическое и пропагандистское оформление такого рода сделок – это тоже искусство, требующее ювелирной сноровки причастных лиц. Иначе есть немалый риск того, что политики и дипломаты за столами переговоров блестяще обнулят любые успехи военных на полях сражений.



Что, собственно, и произошло в 2015 году, когда бесспорная русская военная виктория под Дебальцево была бездарно слита в политический унитаз творцами "хитрых планов", ни один из которых так и не был реализован. Источник - Политнавигатор

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676230740





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