 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-глава МИД Республики Кипр Никос Христодулидис победил на выборах президента
00:08 13.02.2023

Экс-глава кипрского МИД Никос Христодулидис победил на выборах президента Кипра, одержав во втором туре победу над своим соперником, бывшим главным переговорщиком греко-кипрской стороны по урегулированию на острове и экс-постпредом Кипра при ООН Андреасом Маврояннисом. Об этом сообщает ТАСС.

После обработки 99,5% бюллетеней, Христодулидис заручился поддержкой 51,9% голосов, а Маврояннис - 48,1%. Таким образом, бывший руководитель внешнеполитического ведомства стал недосягаем для своего конкурента, который уже признал свое поражение.

Ранее стало известно, что по результатам первого тура из 14 кандидатов во второй прошли двое известных деятелей островного государства: бывший министр иностранных дел республики Никос Христодулидис и экс-постпред Кипра при ООН Андреас Маврояннис.

Независимый кандидат Христодулидис заручился поддержкой центристских и проэллинских политических движений. Независимую кандидатуру Мавроянниса поддержала левая оппозиционная партия "АКЭЛ".

Согласно результатам первого тура голосования, преимущество Христодулидиса (32,04%) над Маврояннисом (29,59%) составило менее 2,5%.

Источник - gazeta.ru
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