 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.02.2023
01:04  РосПравительство нашло ответы на нефтяные санкции, - НГ
00:57  Фейковое Белорусское "правительство" (Светы Тихановской) учредило собственную награду "Гонар і Годнасць" - медаль
00:38  Американскому ВПК нужна вечная война, - Financial Times
00:19  Казахстанская Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова официально завершила карьеру
00:13  Умер выпускник Алма-Атинского желдортехникума классик советской режиссуры Вадим Абдрашитов
00:08  Экс-глава МИД Республики Кипр Никос Христодулидис победил на выборах президента
Воскресенье, 12.02.2023
22:39  Где мы были восемь лет. Политические уроки "минских соглашений", - М.Орловский

20:42  Садыр Жапаров отправляется в Венгрию с официальным визитом
20:23  КазПремьер Смаилов напихал подчиненным за качество ремонта дорог в стране
18:13  Новые данные о личном интересе семьи Байдена к Украине, - МК
16:44  Кровавый февраль 1990 года в Таджикистане (уроки истории), - Нурали Давлатов
16:41  Кыргызские спасатели вытащили из-под завалов в Турции 22-летнюю беременную девушку
16:30  Джонатан Свифт и китайский зонд, - Дм.Седов
13:42  Гори, гори ясно... Почти миллион французов методично разносят свою страну
13:40  Кто эти 162 человека, которые на самом деле управляет Казахстаном? - Карлыгаш Еженова
13:38  Предвыборная ситуация в KZ складывается достаточно своеобразно, - Данияр Ашимбаев
13:36  Новый Казахстан и Старый Запад, - Владислав Юрицын
13:33  Россия применит агрессивный метод повышения доходов от нефти
13:29  Пропаганда и манипуляция на Западе, - katehon.com
13:17  Взята Красная Гора. РосЧВК "Вагнер" завязывает "мешок" вокруг Артемовска
13:13  ЗамУзбминстроя Адилов признался, что "не может гарантировать качество новостроек"
13:04  Над Канадой сбит очередной шар-НЛО
12:48  В тени ложных доказательств. Раскрыты секреты тех, кому выгодна смута в Узбекистане
12:35  Вице-президент Федерации конного спорта России Туганов отныне будет выступать за Палестину
11:52  Рецепт американской экономической катастрофы. Печать паразитизма, - В.Катасонов
11:28  Дмитрий Медведев: О цирке уродов и новом похищении Европы
11:10  Банк "Кыргызстан" ребрендиговался в MBANK
10:43  Герой-Аркадаг улетел с официальным визитом в ОАЭ
10:28  Казахов кинули. Узбекистан и Талибан подписали новый договор по ЖД Хайратон-Мазари-Шариф
10:25  Число погибших в Турции и Сирии превысило 29 тысяч человек
10:22  Бериша против Рамы. В Албании оппозиция штурмует и пытается поджечь Парламент
09:56  Выход из ЕАЭС и ОДКБ предложен Казахстану как путь к счастью, - А.Уваров
02:27  Турция. Гигантская трещина в Хатае после землетрясения
01:14  Социализм все более популярен в США, - Агния Кренгель
00:45  Новым премьером Молдовы станет очередной американский ставленник - Дорин Речан
00:28  США расширяют свое присутствие в Индии, - Л.Савин
00:27  Крупнейшие компании Китая договорились создать собственную нейросеть
00:19  В Турции начались аресты строительных подрядчиков. Возводивших небоскребы из кизяка
00:07  На Южном Кавказе мира нет. И не предвидится, - Ашот Газазян
Суббота, 11.02.2023
23:34  Умер последний коммунистический правитель ГДР (1989-90) Ханс Модров
18:27  В Туркмении создана "Международная академия коневодства им. Аба Аннаева". Возглавил ее - Пыгы Байрамдурдыев
18:23  Баймырат Аннамаммедов сменил Пурчекова на позиции вице-премьера Туркмении по строительству
18:10  Новым вице-премьером Туркменистана по ТЭКу стал Ашыргулы Беглиев, минфином - Сердар Джораев
17:58  Стало известно, какие вирусы и патогены разрабатывали в американских биолабораториях СНГ
17:45  Как землетрясение в Турции ударит по экономике: Что теперь будет с туризмом, ценами на недвижимость
15:18  Обратный учет: нефть может подорожать в марте до $100 за баррель
15:14  Эрдоган сообщил о 21 043 погибших при землетрясении в Турции + 3,5 тысячи погибших в Сирии
13:26  Великая переброска газовых рек начинается, - Петр Своик
13:20  Популярный узб-блогер Абдукодир Муминов задержан. Обвинен в мошенничестве и вымогательстве
13:18  "Здесь каждый пытается выжить". Узбекистанцы в Турции - о пережитой катастрофе
12:00  На дом вождя кыргызского племени саяков Мотуева совершен налет с обстрелом камнями
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстанская Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова официально завершила карьеру
00:19 13.02.2023

Ольга Рыпакова официально завершила карьеру

Олимпийская чемпионка и многократный призер Олимпиады, казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова официально завершила профессиональную карьеру, сообщает Zakon.kz.



Спортсменка поблагодарила Казахстан – от президента и спортивных руководителей до болельщиков за веру, сообщает Qazaq Athletics.

"Я благодарна судьбе и Богу за возможность реализации меня как личности, как профессионального спортсмена".
Ольга Рыпакова

За большой вклад в развитие отечественного спорта премьер-министр Алихан Смаилов направил спортсменке благодарственное письмо.

"Ваши яркие победы навсегда останутся в сердцах казахстанских болельщиков. Мы ценим вашу преданность спорту и принципам. Тысячи ребят по всей стране последуют вашему примеру и продолжат традиции отечественной легкой атлетики. Уверен, что ваша блистательная карьера будет долгие годы вдохновлять казахстанских легкоатлетов на новые свершения. Выражаем огромную благодарность за вклад в развитие отечественного спорта. Желаю здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!"
Алихан Смаилов

В конце церемонии спортсменка пробежала круг почета перед болельщиками.

Данияр Кунафин

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676236740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: "Подписание международных соглашений повысит эффективность борьбы с преступностью"
- Об итогах выдвижения кандидатов и аккредитации международных наблюдателей
- Межпарламентский форум государств Центральной Азии проходит в Туркестане
- Информация
- Предвыборная ситуация складывается достаточно своеобразно
- Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Регионального диалога безопасности по вопросам Афганистана
- Кадровые перестановки
- О демографической ситуации за январь-декабрь 2022 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  