Американскому ВПК нужна вечная война, - Financial Times

00:38 13.02.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 12.02.2023 |



Монстры военно-промышленного комплекса требуют от правительства многолетних контрактов



Британская Financial Times опубликовала статью How arming Ukraine is stretching the US defence industry (Как вооружение Украины напрягает оборонку США). В статье показано, с какими сложностями сталкиваются пять основных подрядчиков Пентагона в своих усилиях перейти на рельсы военного времени.



Речь идет о том, что два вида вооружений, наиболее серьезно повлиявшие на ход конфликта, ПЗРК Javelin и ракетные комплексы Himars, были произведены в США задолго до начала СВО и поставлены Украине из старых запасов. Однако конфликт на Украине характеризуется высокоинтенсивными наземными боями, которые один бывший чиновник Пентагона назвал "Первой мировой войной с применением оружия XXI века". "Огромное количество боеприпасов, необходимых для этого типа конфликта, выявило уязвимости оборонной промышленности США…" – пишет Financial Times.



"Хотя у Пентагона всего пять основных оборонных подрядчиков, сеть компаний в их цепочках поставок обширна, запутана и хрупка… Himars и GMLRS собираются на заводах в 141 городе США, а Javelin производятся в 16 штатах", – отмечает FT. Разветвленная сеть поставок этих и других вооружений уже сейчас испытывает критическое напряжение (stretching).



Национальная оборонно-промышленная ассоциация США (NDIA) в ежегодном докладе от 2 февраля 2022 года впервые поставила неудовлетворительную оценку всему американскому ВПК. NDIA оценивает военно-промышленную базу страны по восьми категориям, по каждой из которых выставляются оценки от 0 до 100. Цифра ниже 70 считается провалом. В прошлом году общая оценка американской оборонной промышленности впервые упала до 69.



ВПК подтолкнул Америку к серьезной войне, но не обеспечил свою готовность к ней. Самой провальной стала цепочка поставок.



Во всех своих проблемах лоббисты американского ВПК винят "пандемию", но в докладе NDIA оценка за 2019 год по категории "цепочки поставок" составляла 60 баллов. Иными словами, системный кризис в американском ВПК "пандемии" предшествовал. Еще хуже обстоят дела в категории производственных мощностей и готовности компаний к быстрому росту. В 2019 году NDIA присвоила этой категории 80 баллов, а по итогам 2021 года – до 20 баллов.



Летом 2019 года Управление по промышленной политике Пентагона (Office of Industrial Policy, INDPOL) опубликовало доклад "Возможности промышленности" (Industrial Capabilities), где главной проблемой была названа монополизация военно-промышленного комплекса.



Хотя контракты Пентагона реализуют около 30 тысяч компаний, две трети военных заказов размещается всего в шести фирмах: Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing и BAE Systems (которую аналитики Financial Times почему-то обошли вниманием). Все остальные предприятия являются субподрядчиками "Большой шестерки". Отсутствие конкуренции на внутреннем рынке вооружений США оказывает негативное влияние на качество производимой продукции, ведет к увеличению сроков ее поставок и росту стоимости.



Financial Times обращает внимание еще на один негативный фактор – работу без складских запасов комплектующих. "Пентагон прямо говорит корпорациям, что в настоящее время они не справляются с производственной задачей", – пишет Financial Times.



"Быстрая консолидация оборонной промышленности [таким стыдливым эвфемизмом британские аналитики именуют рейдерские захваты гигантами ВПК США мелких и средних оборонных предприятий] – от 51 основного оборонного подрядчика в 1990-х годах до пяти сегодня – привела к исчезновению избыточных мощностей в оборонно-промышленном секторе США. Когда контроль над цепочками поставок находится в руках меньшего числа компаний, возможности производства какой-либо критически важной детали, в случае если один из поставщиков не может ее поставить, крайне ограничены".



Все крупные оборонные подрядчики взаимосвязаны. Это означает, что проблема для одного – это проблема для всех. В 2019, 2021 и 2022 финансовых годах у Lockheed Martin было не менее 110 субподрядчиков для HIMARS и 60 для GMLRS. Но оказалось, что по большей части каждую деталь производит всего один субподрядчик. В итоге "если у вас есть одна компания, одно предприятие, которое по какой-либо причине вышло из строя, то зачастую практически нет возможности заменить его". Сбой в поставке одной детали по вине одной небольшой субподрядной компании может парализовать весь оборонно-промышленный комплекс.



Аналитики Financial Times были удивлены отсутствием информации по всем уровням цепочек поставок. А дело в том, что "серая зона" в низовых уровнях цепочек поставок делает возможной коррупцию в гособоронзаказе. В Пентагоне знают об этом, но прилагают гигантские усилия, чтобы скрыть масштабы воровства в американской оборонке. В 2016 году Reuters рассказал, что "американская армия подделала свою отчетность на триллионы долларов, как установила проверка". "Куда идут деньги? Никто не знает", – писал Франклин Спинни, отставной военный аналитик Пентагона.



В Конгрессе США потребовали, чтобы Пентагон провел аудит. В 2018 году впервые в истории такой аудит состоялся, но Пентагон его провалил. "Мы провалили аудит, но мы никогда не ожидали, что он состоится", – сказал заместитель министра обороны Патрик Шэнахан журналистам, добавив, что результаты показали "необходимость большей дисциплины в финансовых вопросах" в Пентагоне.



Американский военный портал Defence One поведал, что потребовалось применение запроса на основании закона о свободе информации, чтобы министерство обороны опубликовало доклад о степени мошенничества со стороны преступных подрядчиков, назвав девять фирм, которые были отстранены от сотрудничества или их работа была приостановлена.



Были возбуждены уголовные дела в отношении 111 физических и 435 юридических лиц, причастных к "распилу" около 6 триллионов долларов США за период 2013-2017 годов. Однако лишь 168 юридических лиц или индивидуальных подрядчиков были оштрафованы или осуждены.



Нейл Гордон, следователь государственного надзора (Government Oversight), который отслеживает мошенничество с подрядчиками Пентагона, заявил: "Для подрядчиков, совершающих мошенничество, не наступает никаких последствий. Уму непостижимо, насколько министерство обороны готово снова и снова отдавать доллары налогоплательщиков тем же плохим исполнителям".



Спровоцированный Соединенными Штатами военный конфликт на Украине открыл дорогу к новым сверхприбыльным контрактам. "Оборонная промышленность США пользуется моментом украинского кризиса, чтобы добиться многих вещей, о которых мечтали в течение многих лет", – заявил аналитик Института ответственного государственного управления Куинси Уильям Хартунг.



Несмотря на то, что сейчас Пентагон "беспрецедентными темпами" раздает оборонной промышленности новые контракты, монстры ВПК требуют от правительства большего – многолетних контрактов, мотивируя это необходимостью подготовки к возможной войне с Китаем или участием в ином крупном военном конфликте.



Военно-промышленному комплексу США нужны новые войны. И чем больше, тем лучше.