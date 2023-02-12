Фейковое Белорусское "правительство" (Светы Тихановской) учредило собственную награду "Гонар і Годнасць" - медаль

00:57 13.02.2023

Белорусов будут награждать "литовской" медалью



Объединенный переходный кабинет оппозиции поощряет за преданность



Дмитрий Тараторин

12.02.2023



Светлана Тихановская отчиталась за полгода работы правительства в изгнании.

Полгода своего существования Объединенный переходный кабинет Светланы Тихановской отметил публикацией отчета о достижениях и учреждением собственной награды. Эта оппозиционная структура продолжает позиционировать себя как правительство в изгнании. Однако эксперты отмечают весьма скромные успехи кабинета. И констатируют, что ни о каком единстве в рядах противников Александра Лукашенко говорить не приходится.



Объединенный переходный кабинет оппозиции, возглавляемый Светланой Тихановской, решил в честь полугода своего существования порадовать сторонников учреждением собственной награды. В воскресенье стало известно, что эта структура будет вручать ее от имени белорусского народа людям, "проявившим исключительную преданность в служении Беларуси".



"Медаль "Гонар і Годнасць", которую мы уже изготовили, – это медальон серебристого цвета с изображением "Погони" в лавровом венке, с надписью "Беларусь перадусім" на обратной стороне. Это отражает гордость Отечества за человека, который исключительным образом проявил себя в служении ему", – прокомментировала это знаменательное событие представительница по национальному возрождению Алина Ковшик.



"Погоня" – герб с всадником – отсылает к тем временам, когда Беларусь входила в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ). Лавровый венок, украшающий медаль, заимствован из дизайна крупнейшего монетного номинала времен ВКЛ – золотого португала Жигимонта Августа 1562 года.



Кабинет отмечает: "Собранные вместе они обращают внимание на преемственность между ВКЛ и Беларусью, на наличие у белорусов своей давней традиции наград за заслуги перед Родиной". Выбирать людей, которые достойны этой награды, будет специальная комиссия во главе со Светланой Тихановской.



Кабинет был создан 9 августа прошлого года. Миновало полгода его работы. Конечно, необходимо было что-то предъявить сторонникам и помимо медали. И кабинет опубликовал отчет о проделанной работе.



Он подразделяется на направления активности. Например, в международной деятельности самыми знаковыми свершениями были названы следующие: "Подготовлен макет общегражданского паспорта новой Беларуси, сейчас ведутся переговоры о его признании, Совет Европы создал контактную группу по отношениям с Беларусью, помощь гражданскому обществу Беларуси от Евросоюза увеличена до 31 млн евро. Это на 1 млн евро больше, чем в прошлом году".



Силовой блок во главе с Валерием Сахащиком и Александром Азаровым, в свою очередь, рапортует: "Сформирована команда, включающая офицеров Вооруженных сил Беларуси, начата реализация плана материально-технического обеспечения белорусских добровольцев, воюющих в Украине, в ряде городов Польши и Литвы созданы знамена, начало работу "Движение Содружества", в рамках этих добровольных спортивных объединений происходит "объединение белорусов, физическая и теоретическая подготовка".



Павел Латушко, отвечающий за санкционное давление, отчитался так: "В Евросоюз и США "внесено предложение о необходимости гармонизации санкций против России и режима Лукашенко, в институты ЕС предоставили информацию о том, как режим обходит санкции, также европейским чиновникам дали рекомендации по предотвращению попыток обхода санкций. Подготовлены обоснованные предложения по введению персональных санкций против 340 сторонников режима".



Большинство экспертов довольно скептически восприняли как этот отчет, так и перспективы самого кабинета.



Александр Класковский, политический аналитик интернет-проекта "Позірк", отмечает: "К своему полугодию Объединенный переходный кабинет (ОПК) во главе со Светланой Тихановской подошел под градом жестокой критики. Во многом она объясняется завышенными ожиданиями, фрустрацией противников режима. Но налицо и серьезные провалы ОПК. К тому же в оппозиции обострилась борьба за лидерство. В частности, активизировалась группа под эгидой Зенона Позняка в союзе с Полком имени Кастуся Калиновского (ПКК)".



Аналитик отмечает, что создание кабинета имело целью как раз найти пути выхода из кризиса. Однако ожидания не оправдались. "Именно критика, упреки в монополизме (мол, все подгребли под себя, не даете развернуться другим) подтолкнули Тихановскую и ее окружение провести в августе прошлого года конференцию "Новая Беларусь", по итогам которой и был создан ОПК. В него включили пассионарного Павла Латушко – главу Народного антикризисного управления, опытного Александра Азарова – руководителя ByPol’а. Короче, предприняли попытку интеграции. Или имитировали ее?" – задается вопросом эксперт.



И констатирует: "В ответ на упреки, что нет действенной стратегии, был сделан акцент на силовом сценарии смены режима, что выразилось и в назначении "министром обороны" бывшего командира десантно-штурмовой бригады Валерия Сахащика. Но команда Тихановской, включая бравого Сахащика, не нашла общего языка с Полком Калиновского, у представителей которого обнаружились собственные политические амбиции. Между тем без опоры на него силовой сценарий сразу блекнет".



Эксперт констатирует, что за истекшие с момента создания кабинета полгода оппозиция так и не сумела выработать эффективной стратегии. "По большому счету все противники режима уперлись в его довольно прочную стену, укрепить которую Лукашенко помогли беспощадные репрессии и Москва. Штабы политической эмиграции практически не имеют рычагов влияния на ситуацию внутри Беларуси, которая скована страхом. Сейчас там – фаза махровой реакции, оголтелой полицейщины. Все планы зарубежных структур ("Перамога" и другие) повисают в воздухе, потому что найти достаточное количество камикадзе – задача нереальная", – констатирует аналитик.