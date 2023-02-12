РосПравительство нашло ответы на нефтяные санкции, - НГ

01:04 13.02.2023 12.02.2023



Новая схема расчета налогов на углеводороды должна сократить потери казны

Анатолий Комраков



Вице-премьер Александр Новак обещает снизить добычу нефти в стране.

Сокращение добычи нефти – это самая разумная стратегия для России в условиях санкционной войны, писала "Независимая газета" весной о советах ученых экономистов из Академии наук. Прошло менее года и российские власти также пришли к необходимости снижения нефтедобычи. Западные санкции увеличили дисконт на российскую нефть выше 40% и сократили доходы нашей казны. После рекордного бюджетного дефицита в январе 2023 года правительство РФ приступило к решительным действиям: анонсировало сокращение нефтедобычи, пересмотрело нефтяные налоги и "демпферные выплаты" нефтяным компаниям из бюджета. Новые параметры бюджетных взаиморасчетов с нефтяниками правительство представило в воскресенье.



России нужно сократить добычу и экспорт нефти на 100 млн т, чтобы сократить валютный навес и избежать валютных шоков для российской экономики, советовали экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (см. "НГ" от 10.05.22). Сегодня российское правительство согласилось урезать нефтедобычу (на 25 млн т). Правда, основным мотивом для этого решения стала не угроза валютных шоков, а проблемы с бюджетом: низкие поступления нефтегазовых доходов и слишком высокие выплаты нефтяникам по так называемому топливному демпферу. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который уточнит значение среднего уровня цены основной российской смеси нефти марки Urals на мировых рынках для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход (НДД). Согласно тексту документа, если цена российской нефти Urals окажется в апреле меньше североморской Brent на 34 долл. за баррель, то для целей налогообложения будет принята Brent минус 34 долл. Для мая такой ценой будет Brent минус 31 долл., для июня – минус 28 долл. и для июля – минус 25 долл.



Кроме того, правительство предлагает изменить расчет демпфера по бензину и дизтопливу с апреля. С сентября 2022 года цена экспортной альтернативы в формуле бензинового демпфера рассчитывается с учетом понижательного коэффициента, равного величине дисконта в цене Urals относительно Brent, затем дисконт был ограничен в 20 долл. за баррель с января 2023 года до конца 2025 года. Новым законопроектом предлагается с января по март 2023 года ограничить дисконт в экспортной цене 20 долл., а с апреля 2023-го по декабрь 2025 года – 25 долл. Кроме того, предполагается ввести дисконт и в расчете цены экспортной альтернативы и по дизельному топливу, но только на 2023 год. С апреля по декабрь дисконт будет ограничен 10 долл.



Сейчас для налогообложения в РФ используется цена Urals, рассчитываемая агентством Argus. Однако, как поясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, после ввода ограничений экспортные цены российской нефти сильно различаются в зависимости от марки нефти и пункта ее отгрузки. В результате фактически складывающаяся средняя экспортная цена и ее прогноз могут сильно отличаться.



Бюджет на 2023 год сверстан с прицелом на Urals по 70,1 долл. за баррель, но в последний раз такая цена была с середины октября по середину ноября прошлого года. После того как ЕС ввел с 5 декабря 2022 года эмбарго на закупку российской нефти, а страны Запада ввели еще и ценовой потолок на нее в размере 60 долл., цена Urals сложилась ниже Brent примерно на 35–40 долл. за баррель, по итогам января она составила 49,48 долл., тогда как Brent продавался по 84 долл.



"Так как никто не знает толком, как сейчас формируются цены на российскую нефть, у нас был выбор из двух вариантов, – сказал "НГ" ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. – Первый – создавать огромный бюрократический аппарат для отслеживания сделок, ведь надо следить, чтобы они не проводились с учетом price cup", чтобы в цепочках поставок не было компаний (трейдеров, судовладельцев и т.п.), которые отчитываются перед европейскими структурами. Но выбран, на мой взгляд, гораздо более оптимальный вариант: правительство будет исходить из презумпции невиновности наших поставщиков, при этом налоги для них будут формироваться по очень простой и ясной формуле с определенным дисконтом от Brent, цена которого в отличие от Urals формируется на бирже.



Соответственно, если компаниям удастся продавать с еще меньшим дисконтом, это будет их дополнительная прибыль. Если же они будут продавать дороже, чем устанавливаемый Минфином дисконт, то у них могут возникнуть потери, но это же будет и стимулом работать лучше, искать более оптимальные цепочки продажи. Механизм этот принимается в пилотном режиме на несколько месяцев, и в зависимости от ситуации он будет модифицироваться".



Что касается изменения расчета демпфера, то это также решение в пользу бюджета РФ, поясняет Митрахович, хотя сумма дополнительного дохода составит около 20–23 млрд руб.



С помощью нового подхода правительство пытается нивелировать эффект снижения цены нефти, которое стало одной из основных причин рекордного дефицита бюджета за январь в 1,76 трлн руб. (это 60% от общего дефицита, запланированного Минфином на весь год – 2,9 трлн руб.). Из-за снижения фактической цены Urals нефтегазовые доходы РФ в январе в годовом измерении упали сразу на 46%. Хотя еще в декабре поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ составили 931,5 млрд руб., это рост на 7,5% по сравнению с ноябрем и на 6% по сравнению с декабрем 2021 года, сообщали в ведомстве Антона Силуанова.



Еще один важнейший шаг России на этом рынке – добровольное снижение добычи. Уже в марте РФ планирует добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки (б/с), заявил вице-премьер Александр Новак, подчеркнув, что речь именно о нефти, без учета газового конденсата. Причем сокращение добычи будет отсчитываться не от квоты России в рамках сделки ОПЕК+, а от реального уровня производства. Новак отметил, что РФ приняла это решение самостоятельно, консультаций с ОПЕК+ не было. В рамках сделки добыча нефти для России определена с ноября 2022 года на уровне 10,5 млн б/с. В январе 2023 года, как говорил ранее Новак, Россия добывала примерно 9,8–9,9 млн б/с. Значит, речь идет о переходе на уровень 9,3–9,4 млн б/с.



Банк России будет следить за влиянием решения о сокращении добычи нефти на динамику цен, заявила Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров. Подстройка российского нефтяного сектора в декабре 2022 года – январе 2023 года происходила за счет снижения цен, а не сокращения объемов, заявила она. При этом ЦБ понизил свои прогнозы по цене российской нефти, которая теперь вполне укладывается по этой версии в механизм "потолка". В 2023 году Банк России ждет Urals по 55 долл. за баррель (это снижение на 15 долл. по сравнению с октябрьским прогнозом). Прогноз на 2024 год также понижен – до 55 с ранее прогнозировавшихся 60 долл.



Внесение законопроекта показывает и то, как ускоряются чиновники. Решение по альтернативным котировкам нефти для расчета налогов может быть принято до конца февраля 2023 года, заявлял накануне статс-секретарь – замглавы Минфина Алексей Сазанов. В январе он говорил, что анализ альтернативных котировок нефти будет проводиться Минфином в первом квартале 2023 года. Законопроект, конечно, еще может правиться, но, похоже, принципиальное решение уже созрело. Накануне озвучивались и другие идеи, например, о привязке цены Urals к эталонной марке Dubai Crude. "Не вижу особой разницы – привязываться к нефти Dubai или Brent, потому что они между собой коррелируют", – пояснял Сазанов.



Были также идеи у Санкт-Петербургской биржи использовать для налогообложения цену на основе отечественной системы, а основатель "Русснефти" Михаил Гуцериев предлагал рассчитывать НДПИ в размере 50% от цены реализации нефти на внутреннем рынке, а НДД – вообще отменить. Решением в случае превышения стоимости нефти при реализации за рубеж он видит взимание в бюджет экспортной пошлины, равной разнице относительно цены на внутреннем рынке.



По поручению президента Владимира Путина правительство должно к 1 марта представить предложения по уточнению методики определения цен на нефть и нефтепродукты, применяемой для налогообложения компаний отрасли. По сообщениям, ведомства обсуждали несколько вариантов привязки налогообложения к цене Brent: Минфин, которому важен более высокий уровень налогов, настаивал на скидке в 20 долл. за баррель, а Минэнерго предложило первоначальную скидку установить на уровне 35 долл. за баррель с постепенным снижением до 25 долл. Нефтяники и их лобби исходят из того, что к лету скидка Urals к Brent будет уменьшаться по мере того, как будет расти спрос в Китае.



"Открытие Китая приведет к гораздо более сильному росту спроса на нефть, чем ожидалось ранее, стоимость барреля вновь будет составлять около 140 долл.", – заявил Financial Times один из крупнейших трейдеров в энергетической сфере Пьер Андюран. Он предупредил, что Москва лишилась своего крупнейшего покупателя в лице Европы, а для строительства трубопроводов в Азию может потребоваться не менее 10 лет. При этом, если торговать исключительно с Китаем, Пекин начнет диктовать свою цену, считает эксперт.



Перспектива ответа России на "потолки" в виде сокращения добычи, которое неминуемо приведет к росту мировых цен, пугает Запад. Решение Москвы о сокращении добычи нефти принято в ответ на попытки западных стран ввести ограничения на стоимость поставляемого РФ углеводородного сырья, и США будут консультироваться с ОПЕК по этому вопросу, такую позицию изложил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Предметом обсуждений с союзниками и партнерами будет "более эффективное обеспечение баланса спроса и предложения", добавил Кирби.



По данным Bloomberg, перенаправление Россией экспортных потоков идет достаточно успешно – экспорт сырой нефти в Китай, Индию и Турцию достиг нового максимума в 3,29 млн б/с за четыре недели по 3 февраля. По словам Набиуллиной, хотя заметно ухудшение условий внешней торговли и снижение цен на российскую нефть, с другой стороны, ситуация в экономике складывается лучше октябрьского прогноза. Быстро развивается, по ее словам, транспортная инфраструктура, "где государственные вложения играют все более важную роль". "Экономика активно адаптируется к происходящим изменениям", – отметила Набиуллина. Источник - НГ

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