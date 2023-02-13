Как поссорились Киев и Тбилиси из-за шкуры неубитого медведя. Варшава в засаде, - Д.Минин

08:34 13.02.2023

ДМИТРИЙ МИНИН | 13.02.2023

Как поссорились Киев и Тбилиси из-за шкуры неубитого медведя.

Варшава в засаде



Не затухает скандал между Грузией и Украиной, возникший в начале февраля якобы из-за судьбы "томящегося в грузинских застенках" бывшего президента закавказской страны, а затем губернатора Одессы Михаила Саакашвили.



Грузинских руководителей особенно задела сделанная Киевом 10 февраля попытка с помощью Варшавы вынести вопрос об осуждении Грузии на саммит Евросоюза в Брюсселе. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсуждал эту тему со многими европейскими лидерами и даже публично пригласил Саакашвили на лечение в свою страну. Мол, "если Грузия хочет рассчитывать на положительный ответ на свои европейские устремления, то к этому призыву она также должна относиться серьезно". Здесь грузины не зря усмотрели удар по их стремлению оказаться в Евросоюзе раньше Украины. И увидели в этом не "шляхетское благородство", а польский расчет распорядиться украинским будущим.



Жовто-блакитный М. Саакашвили и В. Зеленский в лучшие годы



М. Моравецкий на фоне спавшего с лица М. Саакашвили



Увидев в инициативе поляков очередную интригу Зеленского, руководство Грузии сразу прореагировало. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Украины "не прекращают попыток переноса боевых действий" в Грузию. Об этом, по его словам, свидетельствуют "прямые заявления представителей властей Украины" о "стремлении достичь открытия второго фронта в Грузии". По утверждению Гарибашвили, "о том же свидетельствует засылка в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили" осенью 2021 года, "а также другие провокации, которые, к сожалению, не прекращаются".



Ираклий Гарибашвили



Ираклий Гарибашвили



Конфликтный потенциал в отношениях между двумя странами накапливался на протяжении всего последнего времени, и судьба сумасбродного Михо далеко не главная причина конфликта. Главная же состоит в том, что каждая из этих постсоветских республик паталогически подозревает другую в стремлении нажиться за ее счет во всех смыслах.



Нынешняя вспышка грузино-украинской полемики началась с заявления 1 февраля президента Грузии Саломе Зурабишвили агентству Bloomberg о том, что после "ожидаемой общей победы" над Россией нельзя будет забывать и про Грузию, обеспечив ей при разделе территорий "эрефии" по крайней мере возврат Абхазии и Южной Осетии. А также Грузии надо предоставить статус кандидата в ЕС безотносительно к тому, готова или нет быть в Евросоюзе Украина. Вот тут сердца "героических хлопцев" с Банковой и всклокотали. Как это так: Тбилиси санкций против России не вводит, Киеву оружия и припасов даром не поставляет, купленные комплексы ПВО обратно на Украину бесплатно не возвращает, а территорий "за их кровный счет" требует, да еще в ЕС "на украинском горбу" метит? Даже воображаемую шкуру медведя, которую только предстоит добыть, делить с кем-то возгордившиеся киевские охотники не желают. Не говоря уже о том, что мнение самого медведя на этот счет может быть противоположным.



Н. В. Гоголь



Н. В. Гоголь



Архетипы характера и поведения обеих сторон этой удивительной полемики были гениально выведены Николаем Васильевичем Гоголем (1809-1852). Свара между руководителями Украины и Грузии как будто сошла со страниц его бессмертных произведений, например повести "Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Как-то раз Иван Иванович обнаружил, что у Ивана Никифоровича есть замечательное ружье. Ивану Ивановичу "очень захотелось иметь это ружьецо". Он отправляется к Ивану Никифоровичу с целью выпросить его или поменять на бурую свинью. Но Иван Никифорович не захотел отдавать ружья и, поддавшись на провокацию Ивана Ивановича, назвал того гусаком. Иван Иванович страшно обиделся и поссорился с Иваном Никифоровичем. В общем, смысл в том, чтобы получить то, чего хочется, отдав за это что-то ненужное или вовсе ничего не отдав, но обвинить того, кто не дает тебе желаемого, в самых страшных обидах, хлестко при этом его обозвав.



Сцена из повести



Сцена из повести



В этот раз ответ на неуместные, по мнению украинской стороны, претензии был найден асимметричный – судьба "несчастного Саакашвили", замученного оппонентами "як тот гусак". Ну сидел себе Саакашвили в тюрьме, в Киеве его не очень-то и вспоминали. Но тут такая наглость, "захотели за наш счет поживиться". Разве ж можно такое стерпеть? МИД Украины сразу стал клеить грузинским властям ярлыки, рассчитанные на западное восприятие: обвинил в том, что грузины применяют к Саакашвили "психологическое и физическое насилие в худших традициях НКВД СССР". В ведомстве указали, что такое "грубое нарушение прав человека идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС". Украинская сторона полагает, что обращение с Саакашвили "свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии". В общем, "сами вы недостойны быть в Евросоюзе".



Особый фальшивый трагизм ситуации придал Зеленский, с "праведным гневом" демонстрировавший фотографии измученного Саакашвили, которого, дескать, "пытают ежедневно". А ведь он гражданин Украины и даже майку носит, на которой написано: "Украинец". "Я думаю, что их цель – его убить", – сказал Зеленский.



Владимир Зеленский демонстрирует снимки Михаила Саакашвили



Владимир Зеленский демонстрирует снимки Михаила Саакашвили



Саакашвили в наши дни: картина печальная, но Украину не забывает



Саакашвили в наши дни: картина печальная, но Украину не забывает



На эти обвинения Зеленскому резонно ответил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе: "То, что в Грузии кого-то пытают, кто бы это ни был, кто бы ни говорил, это несправедливое и оскорбительное заявление. Как раз европейские и западные стандарты подразумевают то, что все заявления, тем более сделанные лицами, занимающими высокие должности, должны быть основаны на доказательствах".



А то, чему многочисленные документальные доказательства имеются, так это печальная судьба тысяч украинских политзаключенных, участь которых лежит на совести президента Украины.



Киношные стенания Зеленского по поводу истощавшего Саакашвили особенно коробят, если сравнить фотографии грузинского деятеля с видом измученного Зеленским Виктора Медведчука, лишенного гражданства, хотя он украинец по рождению и самоопределению. Медведчук, конечно, таким корпулентным, как Саакашвили не был, но степень его измождения превышает ту убийственную форму, до которой как бы довели Саакашвили. На деле это последствия добровольной частичной голодовки грузинского политика. Кое-что Михо все же употребляет. Медведчук же никакой голодовки не объявлял и кандалы на себя сам не одевал.



А вид вот гражданина Украины В. Медведчука не смущает Зеленского?



А Запад ведет себя, как обычно, взирая сверху на хуторянскую суету. Использовали и кинули Саакашвили, так ведь добиться от Зурабишвили его помилования для Вашингтона не было проблемой. Так же (используют и кинут) в конечном счете поступят и с Зеленским. Эти гоголевские персонажи для американцев – далекая экзотика, которую можно разок попробовать, а потом забыть.



Гоголь свою повесть заканчивает словами: "Скучно на этом свете, господа!" Ничто не меняется, все идет по кругу или, точнее, по спирали. История учит, что она ничему не учит.