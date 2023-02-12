Имитатор Досаев. Алма-Ате катастрофично не везет с градоначальниками, - А.Омирбек

08:57 13.02.2023

Реформатор или имитатор? О том, как Ерболат Досаев вписался в "алматинский пейзаж"

Управлять личными миллионами у Ерболата Досаева получается куда лучше, чем городом с двухмиллионным населением. Это более чем ясно дал понять год его работы в качестве акима крупнейшего казахстанского мегаполиса. Несмотря на то, что президент страны в свое время презентовал нового алматинского градоначальника как "толкового и трудолюбивого человека", тот своей неуемной энергией, достойной лучшего применения, и явно неоднозначными инициативами все чаще вызывает у горожан только одну реакцию - раздражение.



Стоит напомнить, что Ерболат Досаев возглавил Алматы в самых неблагоприятных для любого управленца условиях, когда город и его обитатели еще не успели оправиться от шока, испытанного в ходе трагических январских событий. На таком фоне рассчитывать на конструктивный диалог с населением новому акиму и рассчитывать было нечего – каждый его шаг воспринимался в штыки. Впрочем, диалога не случилось и после.



Причины, в принципе, ясны, они имеют как субъективную, так и объективную природу, и главная из них заключается в том, что своим для города Досаев так и не стал. И вполне понятно, что если его предшественникам прощалось многое, то нынешнему "главному" в мегаполисе горожане не готовы давать спуска. Каждая его инициатива пропускается через жесткий общественный фильтр, и то, что остается на выходе, обычно не становится чем-то утешительным для Досаева как управленца. Да, в его багаже есть и богатый опыт перемещения по государственным вертикалям и горизонталям, и работа в частном бизнесе, но чтобы стать реальным "хозяином города", этого явно недостаточно. Скорее всего, именно поэтому за тот год, что Досаев руководит Алматы, ничем иным, кроме как резонансными скандалами, он не запомнился.



К самому, пожалуй, громкому из них и вызвавшему рост напряженности между акимом и управляемым им народом привела озвученная градоначальником идея снести "прокисшие" от старости панельки, которые расположены в возведенных еще при "совке" микрорайонах. Досаев уверен, что срок их годности составляет всего 25 лет, а следовательно, безнадежно истек. Алматинцы же, выслушав его доводы, посчитали, что если чей-то срок и истек, то, в первую очередь, самого акима, поскольку он, фонтанируя грандиозными идеями, неспособен увидеть, что творится у него под носом, и решать реальные проблемы горожан. А последних, как говорится, воз и маленькая тележка, начиная с хронического транспортного коллапса, нехватки парковочных мест и заканчивая отсутствием достаточного количества объектов социальной инфраструктуры.



Еще одним громким скандалом для Ерболата Досаева обернулась реализации программы ArtSport. Он, конечно, попытался выкрутиться из ситуации, представив проморгавшую гигантские хищения команду в роли героев-победителей и заявив, что в прошлом году им пришлось столкнуться с обстоятельствами непреодолимой силы, поскольку из выделенных на программу 20 миллиардов тенге 2,5 миллиарда были украдены. Но по факту получилось как в той поговорке - сам себя высек. Ни возникшего в обществе накала страстей он не снизил, ни собственное реноме не поправил, хотя нынешний аким Алматы о своей репутации если и не заботится, то явно беспокоится.



Об этом можно судить хотя бы по тому, сколь часто в СМИ мелькают плоды трудов его пиарщиков. Вот Досаев перерезает путы младенцу, а вот он уже в трениках фотографируется с известным российским дизайнером на фоне государственного флага. Тут аким с супругой на избирательном участке - совершают совместный акт гражданского волеизъявления, а вот он в кругу коллег и единомышленников на субботнике с лопатой в обнимку – и бог с ним, что держит ее задом наперед, зато какой удачный ракурс.



А еще Досаев за минувший год прославился тем, что пытался влезть в шкуру рядового горожанина. Насколько удачно, судить сложно, но необходимый набор ритуальных для любого градоначальника действий он совершил: катался по городу в общественном транспорте, как ранее это делали Байбек и Сагинтаев, лично проверял качество укладываемого на алматинские дороги асфальта и даже пообещал вложить личные средства в музей современного искусства, создаваемый на частные инвестиции известным бизнесменом.



Но вернемся к инициативам. Одним из последних примеров недопонимания народом действий своего акима можно считать выделение Досаевым почти 170 миллиардов тенге на проект "Алматы ― Смарт-сити", который на 80 процентов должен охватить город камерами наружного наблюдения и стать единым хранилищем геоданных. Досаев прямо заявил, что замахнулся на опыт Сингапура и Шанхая, где такие системы внедрены давно и доказали свою эффективность, но при этом почему-то забыл соотнести условия жизни там и здесь.



Интересно, в Сингапуре или в Шанхае многие улицы тоже лишены асфальтового покрытия, и тамошние школьники, как и алматинские, вынуждены пробираться к знаниям в намотанных на ноги целлофановых пакетах, чтобы не измазаться по колено в грязи? Многие ли жители Шанхая или Сингапура пьют привозную воду, поскольку не имеют доступа к централизованному водоснабжению, как это делают почти 40 тысяч алматинцев? Вопросы далеко не риторические. Вкупе с миллиардами, которые аким и его команда собираются направить на развитие креативных индустрий, на ребрендинг Алматы и на освещение своей деятельности в прессе (а в сумме набегает под 350 миллиардов тенге), все это воспринимается многими жителями города как пир во время чумы.



Они, наверное, хотели бы задать градоначальнику неудобные вопросы, да только понимают, что, скорее всего, бесполезно. Благодаря то ли опыту пребывания на высоких государственных должностях, то ли талантам, но у Ерболата Досаева филигранно получается "забалтывать" проблемы. Как это, например, было с заменой не так давно установленных бетонных бордюров на новые, что вызывало справедливое возмущение алматинцев. А отреагировал аким так: "Если жители Алматы считают, что хорошие бордюры несправедливо заменяются, либо ремонт неправильно производится, акимат готов откликнуться и принять необходимые меры. Но мы считаем, что объем средств, которые выделяются на восстановление и строительство дорог в Алматы, недостаточен. Мы на следующие три года будем пересматривать нашу программу, надо строить больше и хороших дорог". Вот и думай – собирается ли аким отказаться от порочной практики, либо же намерен изыскать на нее дополнительное финансирование? И так, увы, во многом.



Понять Досаева, конечно, можно. Он человек широких амплитуд и высокой креативности, и ковыряться в какой-то конкретной, а тем более частной проблеме ему, по всей видимости, просто неинтересно. Как говорится, масштаб не тот. Но надолго ли хватит у алматинцев терпения ждать грандиозных свершений без воды, дорог, без новых школ и больниц? Не приведет ли такая оторванность акима от чаяний его "подданных" до "перитонита"? Вопросы, как говорится, остаются открытыми.



Автор статьи: Асель Омирбек