Энергосистема Украины – коллапс близок? - В.Бурт

09:35 13.02.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 13.02.2023 |



ВСУ рискуют потерпеть поражение не только на поле боя



С октября украинские города подвергаются постоянным ударам с воздуха. Целью атак становятся электростанции, подстанции, другие объекты энергетической инфраструктуры. Специалисты подтверждают, что удары ракет и беспилотников вызывают серьезные экономические сбои, замедляют работу ключевых предприятий ОПК. Все чаще говорят о близком коллапсе украинской электроэнергетики...



Люди, живущие в условиях постоянных отключений электричества, испытывают дефицит тепла и света. На сегодняшний день "Укрэнерго" обеспечивает потребителей на 75 процентов, но порой этот показатель падает ниже 50 процентов. С перебоями работают учреждения. То же происходит с банками, магазинами, аптеками, другими предприятиями и организациями. Останавливаются холодильники, прекращается работа электронасосов в системе водоочистки городов. На железнодорожных путях замирают эшелоны со стратегическими грузами, продовольствием, вооружением и подкреплениями для ВСУ.



Украинские специалисты оперативно проводят ремонтные работы, но делать это с каждым разом труднее. Во многих местах оборудование, несколько раз поврежденное и отремонтированное, исчерпало технический ресурс. Не хватает запчастей, в первую очередь автотрансформаторов, генераторов и электромоторов. Они производились компанией "Запорожтрансформатор", в недалеком прошлом крупнейшим производителем комплектующих в Европе. Однако в декабре завод подвергся удару с воздуха, были разрушены производственные линии и складские помещения.



"Российские удары уничтожают критически важное сетевое оборудование быстрее, чем его можно отремонтировать или заменить, – пишет американский журнал The Foreign Affairs. – Каждая крупная передающая подстанция и тепловая электростанция на Украине испытали по крайней мере одну атаку, а некоторые из них были поражены более пяти раз. Десятки автотрансформаторов, наиболее важного компонента сети, уничтожены".



На Западе пытаются восполнить урон, наносимый украинской энергосистеме, выделяют средства, но полностью реабилитировать энергетическую систему Украины невозможно: для этого нужны астрономические суммы и армия специалистов.



В январе представители украинского энергохолдинга ДТЭК заявили, что для ремонта подстанций из-за границы поступило только 10-15 процентов необходимого оборудования. По словам Дениса Шмыгаля, "из-за постоянных атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций". Страна потеряла 44 процента атомной генерации, 75 процентов мощности ТЭС и 33 процента блочных ТЭЦ.



Критическое напряжение и перегрузки возникают то в одном регионе, то в другом. Они приводят к замыканиям, пожарам, взрывам. Огромные территории надолго погружаются во мрак.



ВСУ рискуют потерпеть поражение не только на поле боя даже при возрастающих поставках западных вооружений. Если раньше российские удары наносились в основном по распределительным подстанциям, что нарушало передачу электроэнергии на расстояние, то теперь они часто направлены на машинные залы, непосредственные пункты генерации электроэнергии.



"Миллионы украинцев уже покинули страну, и теперь численность населения Украины составляет примерно 35 миллионов, – считает Foreign Affairs. – Если будет разрушена национальная энергосеть, многие миллионы украинцев срочно двинутся в направлении границы, и тогда в Европе начнется кризис беженцев. Чувство долга заставит многих операторов атомных и гидроэлектростанций остаться на своих рабочих местах, но кое-кто все равно решит бежать вместе с семьями. Три четверти работников Запорожской АЭС, находящейся в руках русских, уже уехали".



Как отметил 10 февраля министр энергетики Украины Герман Галущенко, наиболее сложная ситуация сложилась в Запорожской, Хмельницкой, Харьковской областях. В самом Харькове сильно пострадала одна из крупнейших украинских ТЭЦ, повреждена и высоковольтная инфраструктура. Тем не менее, по словам министра, несмотря на значительные повреждения, "удалось сохранить целостность энергосистемы".



К этим словам можно относиться по-разному, но специальная военная операция ВС РФ продолжается. После недавней серии российских ударов была потеряна возможность оперативной переброски живой силы ВСУ, боеприпасов и техники в Донбасс. Пока – на время...