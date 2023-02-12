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Китай предложил новую модель развития человечества. Си Цзиньпин бросает вызов Байдену, - Ю.Тавровский
10:12 13.02.2023

Китай перешел в контрнаступление. Оживив экономику после трехлетнего ковидного застоя, бескровно отбившись от крупных и мелких провокаций Америки, Си Цзиньпин отдал приказ: "Полный вперед!" Только так можно оценить его программное выступление в Партийной школе ЦК КПК 7 февраля. В нем был сделан упор на глобальном значении "китайской модернизации". Этим новым политическим словосочетанием заменили термин "социализм с китайской спецификой", довольно громоздкий и трудный для понимания иностранцами.

О создании в Китае новой модели развития человечества в Пекине заговорили еще в 2021 году на торжествах по случаю 100-летия КПК. Но тогда отмечалась ограниченность этой модели пределами Поднебесной. Теперь речь зашла о ее "всемерном продвижении", под которым, похоже, подразумевается продвижение всемирное. Подчеркивается также отличие китайской модели социализма от господствующей пока в мире либерально-капиталистической модели: "Модернизация не равна вестернизации". Китай за несколько десятилетий прошел путь, на который западным странам потребовались столетия. На нынешнем этапе соревнования двух моделей развития "важно прилагать усилия для достижения большей эффективности экономики по сравнению с капитализмом и при этом более успешно поддерживать справедливость в обществе", подчеркнул глава 100-миллионной Компартии Китая.

Что касается эффективности экономики, то поражают не только достижения Китая за 10 лет правления Си Цзиньпина: удвоение ВВП и создание "общества малого благосостояния" за счет ликвидации крайней бедности 100 миллионов человек и удвоения подушевых доходов населения в целом. Сейчас бросается в глаза разница в темпах восстановления разных стран после ковидной пандемии. Несколько запоздалая отмена стратегии "нулевой терпимости" сбросила тормоза с китайского народного хозяйства и позволила с "низкого старта" получить многообещающие результаты.

Теперь экономисты соревнуются в оптимизме. Первые оценки роста ВВП КНР в нынешнем году колебались в районе 4%. Однако впечатляющие итоги Праздника весны подтолкнули к повышению ставок. За неделю праздника, по уточненным данным, было совершено 308 миллионов поездок внутри Китая (рост на 23%) и 2,9 миллиона путешествий за рубеж (рост на 120%). Для замера настроения китайской нации важен показатель посещаемости кинотеатров - выручка за неделю составила 1 миллиард долларов (6,76 миллиарда юаней). Эти и другие показатели позволили Международному валютному фонду поднять свой прогноз роста китайского ВВП до 5,2%. Инвестиционный банк Morgan Stanley поднял планку до 5,7%. Целых 6% предсказал китайский Институт современных международных исследований. На динамизм китайской экономики возлагают надежды в том числе и страны Запада, уверенно двигающиеся к стагнации и рецессии. По словам директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, "существует большая надежда на открытие Китая, которое в течение 2023 года будет оказывать хорошее влияние на мировую экономику". По оценке экспертов фонда, вклад КНР в рост мировой экономики в 2023 году вырастет до 25%.

Особого внимания заслуживают также слова Си Цзиньпина о важности "более успешно поддерживать справедливость в обществе" в ходе соревнования двух моделей модернизации. Тут китайцы сразу видят отсыл к концепции "всеобщего благосостояния", одной из главных теоретических новаций недавнего ХХ съезда КПК. Первые эксперименты с внедрением этой очень социалистической идеи в практику состоялись еще в прошлом году. Крупные монополии предупредили о недопустимости картельных сговоров и выдавливания среднего и малого бизнеса. Олигархам в ходе бесед в партийных и правоохранительных органах разъяснили важность поддержки фондов помощи бедным, которые сразу получили миллиардные пожертвования. Началось свертывание системы платного дополнительного образования, которое подчеркивает неравенство разных слоев населения. Ограничения наложили на фантастические доходы звезд телевидения и шоу-бизнеса. Похоже, то были лишь наброски системы выравнивания доходов, обеспечения социальной справедливости.

Характерные для "политического почерка" Си Цзиньпина системные решения можно ожидать уже в марте, когда пройдет сразу несколько важных общенациональных событий. Третий пленум ЦК КПК по традиции посвящается экономике и на этот раз определит экономические параметры периода, предстоящего до следующего, XXI съезда КПК. Кроме того, так называемые "две сессии" - ВСНП (парламента) и НКПСК (совещательного органа) - не только утвердят все новые кадровые назначения в государстве, включая Председателя КНР Си Цзиньпина. Силу законов приобретут многочисленные документы в области экономики и социальной жизни огромной нации. Большинство этих назначений и документов разработаны правящей Компартией и будут приняты без сучка и задоринки. Но возможны и сюрпризы. Их можно ожидать, например, при конкретизации концепции "всеобщего благосостояния".

Как бы то ни было, заявка Си Цзиньпина на превосходство "китайской модернизации", то есть социалистической модели развития, стала открытым вызовом Америке с ее "сияющим домом на холме". Прошлогодняя затея Джозефа Байдена с делением мира на "демократические и авторитарные режимы" на специально собранном "Саммите демократий" не получила ощутимой поддержки и обещанного продолжения. Теперь Пекин начинает продвижение собственной глобальной повестки. На конец марта в Пекине назначен международный Форум о судьбах демократии. Мощные мероприятия пройдут примерно тогда же по будущему БРИКС, инициативы "Пояс и путь". Скоро можно ожидать и обсуждения "китайской модернизации".

У нас на глазах противостояние Пекина и Вашингтона получает новое измерение - идеологическое. Оно делает спор Китая и Америки экзистенциальным и глобальным. На этом фоне проблемы торгового дефицита, конкуренции технологических компаний и даже региональных кризисов масштаба тайваньского становятся второстепенными. Начатая Америкой "холодная война" сначала против России, а вдогонку ей и против Китая ускорила разлом действующего миропорядка. Самодостаточность и самостоятельность российской и китайской цивилизаций позволила им без опасений за утрату части суверенитета пойти на беспрецедентное сближение во имя национальной безопасности. "Стратегическое партнерство" дало синергию двух экономических и военных потенциалов и предотвратило уничтожение двух главных соперников Америки поодиночке. Можно не сомневаться, что во время предстоящего весной государственного визита в Москву Си Цзиньпин и Владимир Путин будут обсуждать не столько текущие проблемы, сколько возможности и опасности движения к миру без гегемонии либерального капитализма.

Авторы: ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ востоковед, китаист

Источник - МК
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