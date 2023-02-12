 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аэропортом казахстанского Уральска будет управлять российский холдинг
10:35 13.02.2023

Российский холдинг "Аэропорты регионов" приобрел ТОО "Международный аэропорт "Орал", которое управляло международным аэропортом Уральска им. Маншук Маметовой.
Отмечается, что сделка совершена совместно с казахстанскими партнерами.

"В планах нового собственника - улучшение качества предоставляемых услуг для пассажиров и авиакомпаний, техническое переоснащение аэропорта, улучшение бизнес-процессов. Все это позволит реализовать потенциал развития международных перевозок, а также обеспечить рост грузоперевозок", - говорится в сообщении.
Пассажиропоток аэропорта Уральска превышает 300 тыс человек в год. Удобное расположение гавани на северо-западе Казахстана позволяет развивать транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб, отмечается в сообщении.
"Аэропорты Регионов" - ведущая аэропортовая компания России, основана в 2012 году.

Источник - Sputnik Казахстан
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