Аэропортом казахстанского Уральска будет управлять российский холдинг

10:35 13.02.2023

Российский холдинг "Аэропорты регионов" приобрел ТОО "Международный аэропорт "Орал", которое управляло международным аэропортом Уральска им. Маншук Маметовой.

Отмечается, что сделка совершена совместно с казахстанскими партнерами.



"В планах нового собственника - улучшение качества предоставляемых услуг для пассажиров и авиакомпаний, техническое переоснащение аэропорта, улучшение бизнес-процессов. Все это позволит реализовать потенциал развития международных перевозок, а также обеспечить рост грузоперевозок", - говорится в сообщении.

Пассажиропоток аэропорта Уральска превышает 300 тыс человек в год. Удобное расположение гавани на северо-западе Казахстана позволяет развивать транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб, отмечается в сообщении.

"Аэропорты Регионов" - ведущая аэропортовая компания России, основана в 2012 году.