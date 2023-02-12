Рахмон против ТАЛКО?! Стоимость электричества для "Таджикской алюминиевой компании" повысили почти на 64%

10:47 13.02.2023

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Тарифы для этой компании оставались неизменными в течение последнего десятилетия, хотя для других категорий потребителей они регулярно повышались



Тариф на электроэнергию для ОАО "Таджикская алюминиевая компания" с 1 января текущего года составляет 15,57 дирамов, сообщил руководитель ОАО "Распределительные электрические сети" Ивайло Стоянов сегодня, 13 февраля, на пресс-конференции в Душанбе.



До этого компания платила за каждый киловатт-час в среднем 9,5 дирамов (в летний период с 1 мая по 30 сентября - 7,20 дирамов, а с 1 октября по 30 апреля – 11,80 дирамов).



По словам Стоянова, начиная с 1 января, ТАЛКО будет платить за электричество по единому тарифу, который будет действовать круглогодично.



Повышение тарифов для этой компании он объяснил, в первую очередь, устранением субсидированием одних потребителей за счет других.



Дело в том, что тарифы для этой компании оставались неизменными в течение последнего десятилетия, хотя для других категорий потребителей они регулярно повышались: до 2016 года повышались только по четным годам, а после – на ежегодной основе.



Правда, в 2020-2021 годы из-за последствий пандемии COVID-19 стоимость электричества не повышалось ни для одной из категорий потребителей.



Последний раз тарифы для всех категорий потребителей, кроме ТАЛКО, повышались 1 октября 2022 года. С тех пор население платить за каждый киловатт-час 26,51 дирам.

При этом, в документе говорится, что, если месячное потребление электроэнергии в бытовых целях превысит 10 тысяч киловатт-часов, потребитель будет оплачивать за каждый лишний киловатт по тарифу для промышленного потребителя.



Тариф для промышленных и непромышленных потребителей в настоящее время составляет 60,65 дирамов.



Другие категории на данный момент платят за электроэнергию по следующим тарифам:



- для потребителей бюджетной сферы, коммунальной отрасли и спортивных комплексов - 26,51 дирамов (с действующих 22,66 дирамов).



- для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства мелиорации и ирригации с 1 апреля по 30 сентября - 9,2 дирама (вместо действующих 7,87 дирамов), а с 1 октября по 31 марта – 26,51 дирам (с 22,66 дирамов);



- для мелиоративных вертикальных мелиоративных насосных станций - 9,2 дирама (с 7,87 дирамов);



- для насосов подачи питьевой воды (за исключением индивидуальных насосов) и канализации – 12,6 дирамов (с 10,76 дирамов);



- для "Таджикского металлургического комбината" с 1 мая по 30 сентября - 10,64 дирама (вместо 9,68 дирамов), с 1 октября по 30 апреля – 60,65 дирамов (вместо 55,14 дирамов);



- для образовательных небюджетных учреждений - 45,51 дирам (с действующих 40,37 дирамов).