"Жены героев": Супруги участников спецоперации - Рязанских десантников стали героинями фотопроекта

10:48 13.02.2023

Проект "Жены героев" придумали Самарской области, после его поддержал президент Владимир Путин.



В Рязани идею поддержала фотограф Анжелика Денисова.



Она создает портреты со снимками прекрасных женщин в кителях и платьях.



Уже прошло несколько фотовыставок проекта.



"На портретах рязанские женщины, накинув китель, рассказывают о своей гордости, преданности и надежде. Мысленно молятся за своих воинов, за победу и мир!" - пояснила фотограф Анжелика Денисова.



Под каждым портретом героини опубликовано ее послание к мужу.



Сейчас проект "Жены героев" насчитывает уже более 70 фотоснимков.



Анжелика Денисова