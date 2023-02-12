Удары по Ирану: террор по графику, - Сергей Кожемякин

11:12 13.02.2023 Удары по Ирану: террор по графику



Удары по Ирану накалили обстановку на Ближнем Востоке. За провокациями скрываются стремление США сохранить свой контроль над регионом и желание израильских властей отвлечь внимание граждан от кризиса.



Дежурная провокация



Обостряющаяся ситуация на мировой арене срывает маски благопристойности с тех, кто еще вчера был главным ревнителем демократии и прав человека. За внешним лоском скрываются обыкновенные громилы. В ночь с 28 на 29 января дроны с взрывчаткой атаковали ряд целей в Иране, среди которых объект минобороны в Исфахане, завод в Шахид-Салиме и т.д. Большинство аппаратов удалось перехватить, а оставшиеся не причинили серьезного вреда. Но организаторы, видимо, и рассчитывали на информационный повод.



Не успели потухнуть пожары от взрывов, как СМИ запестрели заголовками о "масштабной спецоперации" и стали строить предположения - одно другого воинственнее - об ответных шагах Ирана. "Нью-Йорк таймс" и "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на высокопоставленные источники назвали организатором атак Израиль. Что касается иранских властей, их заявление было сделано после тщательного расследования. Установив вину Тель-Авива, в Тегеране допустили причастность базирующихся на севере Ирака курдских группировок. Впрочем, израильские власти не особо пытались скрыть свое "авторство". На совещании с силовиками накануне нападения премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о "нескольких незамедлительных мерах, которые начнутся сегодня ночью".



Нет никаких сомнений, что Иран хотели подтолкнуть к ответным шагам и, воспользовавшись ими, усилить тотальное наступление на страну. Главных выгодополучателей здесь два - США и Израиль. Первым нужно выбить иранское "звено" из цепи своих противников. Их пугают успехи Ирана вроде стабильного роста экономики и роста доходов бюджета. По данным агентства Global Firepower, ежегодно составляющего рейтинг армий мира, исламская республика располагается на 17-м месте, опережая Израиль и Саудовскую Аравию. Не удается внести раскол в отношения Тегерана с его союзниками. Провалились попытки привести к власти антииранские силы в Ираке и Ливане. В Сирию, по ряду данных, будут поставлены иранские зенитно-ракетные комплексы "Бавар-373", что осложнит действия израильской авиации.



Несмотря на внешние интриги, налаживаются отношения Тегерана с Эр-Риядом. В конце декабря главы МИД двух стран встретились в Иордании. После этого премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил о возобновлении ирано-саудовского диалога в Багдаде "в течение ближайших недель". Среди возможных шагов называется взаимное открытие диппредставительств, не работающих с 2016 года.



Нападки на Иран усилились в конце прошлого года. Под предлогом поставок иранского оружия России и "подавления мирных протестов" Белый дом заморозил восстановление "ядерной сделки" и ввел новые санкции. В январе в "черный список" были внесены организация аэрокосмической промышленности, ряд предприятий ВПК и силовых структур.



"Все варианты возможны"



Вернувшись к риторике времен Дональда Трампа, администрация Байдена угрожает Ирану военной силой. "Все варианты возможны, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Еще яснее выразился спецпредставитель по Ирану Роберт Мэлли, объявивший, что, "если все остальные варианты провалятся, как последний, есть и военный".



Не желая пачкать свои руки, Белый дом предпочитает действовать чужими. Главная ставка делается на Израиль, и смена центристского правительства Яира Лапида на крайне правый кабинет Нетяньяху никак на это не повлияла. Размах совместных учений достиг беспрецедентного уровня. На маневрах военно-воздушных сил Agile Combat Employment в январе были смоделированы дальняя оперативная миссия и удары в глубине территории противника.



А в тот момент, когда беспилотники направлялись для поражения иранских целей, в Израиле шли учения всех родов войск Juniper Oak. В них участвовали 100 американских самолетов и 42 израильских, сухопутные подразделения, подлодки и десятки кораблей, включая авианосец "Джордж Буш". Среди поставленных задач были подавление ПВО противника и координация ракетных ударов по врагу. "Масштаб учений имеет отношение к целому ряду сценариев, а Иран может сделать из этого определенные выводы", - заявили в Пентагоне.



В эти же дни в Израиле находился директор ЦРУ Уильям Бернс, прибывший на смену советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану и главе центрального командования американской армии Майклу Курилле. А 30 января состоялся визит в страну Блинкена. Мнения сторон по вопросу Ирана оказались созвучными. "Мы сформировали общую политику для предотвращения иранской угрозы", - не скрывал удовлетворения Нетаньяху.



Даже если не принимать версию о совместном планировании ударов (такую информацию дали некоторые арабские СМИ), позиция США равнозначна одобрению атак. Свою зависимость от "гегемона" продемонстрировал и Евросоюз, ограничившийся призывами к "проявлению сдержанности". Встретившись с Нетаньяху через несколько дней после нападения, президент Франции Эмманюэль Макрон ни словом не обмолвился об инциденте. Вместо этого политики договорились сообща противостоять "угрозе Ирана". Перед этим главы МИД ЕС согласовали четвертый пакет санкций против Тегерана.



Последние события показали наивность (мягко говоря) тех, кто рассматривал Нетаньяху как союзника Москвы. Если прежде Израиль поставлял Киеву исключительно гумпомощь, новый премьер распорядился передать ВСУ средства оповещения о ракетном нападении. В интервью телеканалу Си-эн-эн Нетаньяху и вовсе допустил возможность отправки Украине оружия, включая систему ПВО "Железный купол", а также признался в существовании договора с США о поставках Киеву 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, хранящихся на американских складах в Израиле.



Правительство насилия



Вторая причина антииранской агрессии связана с событиями внутри Израиля. Перед новым годом там появилось новое правительство. Его формирование стало для Нетаньяху вопросом жизни и смерти. Нависший над ним приговор по обвинению в коррупции заставил политика пойти на соглашение с крайне правыми партиями, среди которых "Еврейская сила", "Иудаизм Торы", "Религиозный сионизм" и т.п. Поняв свою незаменимость, их лидеры выторговали максимальные полномочия. Так, лидер "Еврейской силы" Итамар Бен-Гвир, когда-то осужденный за подстрекательство к расизму и терроризму, стал министром национальной безопасности с расширенными полномочиями, среди которых контроль над пограничной службой. Руководитель "Религиозного сионизма" Бецалель Смотрич получил не только пост главы минфина, но и учрежденную специально для него министерскую должность куратора политики на Западном берегу реки Иордан.



Под руководством подобных деятелей Израиль стремительно дрейфует к открытой террористической диктатуре. Едва вступив в должность, Бен-Гвир в сопровождении сил безопасности посетил Храмовую гору в Иерусалиме, где расположена священная для мусульман мечеть Аль-Акса. По его словам, евреи будут молиться здесь в любое время, а с теми, кто не согласен, "расправятся железным кулаком". Это стало грубейшим нарушением договора 1994 года, по которому иудеи могут посещать комплекс в строго определенное время и через специальные ворота. Схожая провокация, совершенная экс-премьером Ариэлем Шароном в 2000 году, привела к восстанию палестинцев ("Вторая интифада") с шестью тысячами жертв.



Это не единственные инициативы нового министра. Вывешивание палестинских флагов теперь расценивается как "подстрекательство против государства" и "симпатия к терроризму", для заключенных-арабов резко ужесточены условия содержания в тюрьмах. Бен-Гвир требует смертной казни для обвиняемых в терроризме, депортации членов их семей и отмены "глупых директив", ограничивающих деятельность силовиков. Последние, заявляет министр, должны стрелять на поражение, даже когда нет явной угрозы их жизни. Эти меры, по его словам, позволят обществу "наслаждаться чувством безопасности".



Все больший радикализм демонстрирует и партия Нетаньяху "Ликуд". Депутат Офир Кац внес законопроект, запрещающий баллотироваться в парламент уличенным в "поддержке террористов". Под последней понимается буквально все: от комментариев в соцсетях с сочувствием к палестинцам до общения с родственниками подозреваемых. Это может полностью лишить представительства арабские и левые партии. Другой документ, направленный на лишение гражданства обвиненных в терроризме, уже принят в первом чтении. Против голосовали всего восемь человек. Назвав законопроект "расистским", депутат-коммунист Офер Касиф отметил, что его действие не ограничится палестинцами и рано или поздно затронет всех выступающих против режима.



Показательна разгоревшаяся в парламенте дискуссия. На вопрос, понесут ли жесткие наказания убийцы палестинцев, депутат от "Ликуда" Ханох Милвидски ответил отрицательно: "Я не чувствую необходимости оправдываться за то, что в еврейском государстве я предпочитаю евреев. Да, я предпочитаю еврейских убийц арабским убийцам". Его коллега из "Еврейской силы" Лимор Сон Хар-Мелех цинично добавила: "Еврей, убивший араба, должен сидеть в тюрьме. Араб, убивший еврея, должен умереть".



Впрочем, как и предупреждали коммунисты, репрессивная деятельность режима затрагивает не только арабов. В стране начата реформа, предусматривающая контроль правительства над отбором судей и ограничение полномочий Верховного суда. Мотивы очевидны - отвести от Нетаньяху меч Фемиды. Возмущение подстегнуло ухудшение социально-экономической ситуации. Инфляция побила 15-летний рекорд, уровень бедности превысил 20 процентов. На этом фоне власти объявили о новых привилегиях для "харедим" - ультраортодоксальных иудейских общин - и жителей еврейских поселений на Западном берегу. Всех остальных ждут ограничение прав на забастовки и другие неолиберальные меры.



Недовольство выплеснулось на улицы, приведя к невиданным для Израиля протестам. Людей не останавливают расширение по распоряжению Бен-Гвира оснований для задержания и использование спецсредств для разгона. Выступления поддержала оппозиция, требующая отставки правительства. Тревогу по поводу "разделения, которое разрывает нацию на части", выразил президент Израиля Ицхак Герцог. Это привело к обрушению рейтинга правящей коалиции. Проходи выборы сейчас, она не смогла бы получить парламентское большинство.



В этих условиях Нетаньяху обратился к испытанному средству. Государственный террор в Палестине, в прошлом году унесший жизни 225 человек, включая 35 детей, приобрел еще больший размах. Во-первых, власти усилили блокаду автономии. Поводом стало обращение ее властей в Международный уголовный суд за юридическим заключением по поводу оккупации. Израиль ответил ограничением поступления финансовых средств, лишением палестинских чиновников дипломатических виз и полным запретом палестинцам на строительную деятельность в "Зоне C". Так обозначаются районы, находящиеся под полным гражданским и военным контролем Израиля и занимающие более 60 процентов территории Западного берега. Объявлено о расширении еврейских поселений.



Во-вторых, усилен террор. В январе на Западном берегу были убиты свыше тридцати человек, в том числе восемь детей. Кровавая расправа произошла 26 января в Дженине. Рейд израильских силовиков привел к гибели 11 человек, среди которых 61-летняя женщина и несколько подростков. Солдаты не пропускали машины "скорой помощи" и журналистов, а местная больница, куда доставили пострадавших, была обстреляна снарядами со слезоточивым газом.



Это ожидаемо привело к ответным шагам. На следующий день 21-летний палестинец Хайри Алкам, чей дед был зарезан еврейским поселенцем, открыл огонь по прихожанам синагоги в Иерусалиме. Погибли семь человек. Это нападение и стало поводом для атак на Иран. Хотя Алкам не принадлежал ни к одной из группировок, власти обвинили в теракте поддерживаемые Тегераном организации.



Насилием внутри страны и за ее пределами правительство хочет удержать власть. Указывая на все более явные признаки фашизма, левые силы призывают людей сплотиться и обуздать нарастающее безумие.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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