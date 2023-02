Financial Times: Россия открывает "второй фронт" против Запада в Африке

Россия преуспела в укреплении своих позиций в Центральной Африке, пишет Financial Times. Опираясь на мнение экспертов, авторы статьи утверждают, что Москва пытается создать в регионе что-то вроде "второго фронта" для противостояния с Западом.

Сосредоточившись на полосе стран от Мали до Судана, Россия бросает вызов Западу и открывает то, что некоторые называют "вторым фронтом".



Настоятель православного собора Святого Андрея в Банги, столице Центральноафриканской Республики, монсеньор Режис Сен-Клер Воемава перешел из Константинопольского патриархата в Московский. Россия профинансировала реставрацию фресок и новый фасад его полуразрушенного собора и оплатила проживание Воемавы в Москве в прошлом году в течение трех месяцев. Также Россия пожертвовала шесть тысяч долларов на строительство школьного класса, где 60 детей, осиротевших во время гражданской войны в стране, получают базовые уроки русского языка. Недавно несколько маленьких детей сидели перед доской и повторяли "до свидания, папа; до свидания, маман", а другие писали "спассива" на своих грифельных досках. Российское участие в жизни собора - это больше, чем просто упражнение в культурной сфере: оно является частью растущего влияния, которое Москва сейчас оказывает на политическую и экономическую жизнь ЦАР, одного из самых бедных и слабых государств мира. Отношения с этим государством являются наиболее ярким примером того, насколько эффективно Москва действует в некоторых частях Африки, применяя дешевую, но действенную стратегию, которая сочетает в себе пропаганду, продажу оружия, добычу полезных ископаемых и наемничество.



Присутствие России в стране включает в себя размещение здесь около 1500 человек в масках из военизированных формирований ныне хорошо известной группы "Вагнера", операции по добыче золота и алмазов и даже небольшую винокурню, производящую 15-центовые пакетики водки Wa Na Wa с логотипом носорога и слоганом: "Сделано в Центральноафриканской Республике по российским технологиям". Один высокопоставленный западный дипломат в ЦАР описывает страну как "чашку Петри" для роста африканских амбиций Москвы. "Идет гибридная война, - говорит дипломат. - И мы в ней живем. В Европе военная спецоперация Владимира Путина на Украине стала дорогостоящей катастрофой для российского государства. Вскрылись слабости ее армии, десятки тысяч солдат были убиты. Санкции отрезали российскую экономику от многих международных рынков и технологий. Но в Африке Россия совершает поистине драматическое наступление. Даже за один последний год, прошедший после ввода российских войск на Украину, Москва добилась на африканском континенте новых успехов".



С помощью неустойчивой смеси борьбы с джихадистским террором, разжигания антифранцузских настроений и серии государственных переворотов Москве удалось бросить вызов западному влиянию и создать то, что старший советник Эммануэля Макрона называет "вторым фронтом" в Африке. "Речь идет об ослаблении Европы и открытии фронта, где Европа и Франция воспринимаются как слабые", - говорит он. Самуэль Рамани, сотрудник аналитического центра Rusi и автор будущей книги о России в Африке, говорит, что Москва сосредоточила свое внимание на полосе стран, простирающейся от Мали до Судана. "Они думают, что могут создать "пояс переворота", чтобы забрать себе влияние и вытеснить Запад", - говорит он. Раманин говорит, что Москва использовала "скрытый набор инструментов проецирования силы", чтобы осуществить "гибридные вмешательства" в процесс, который он характеризует как кульминацию долгой игры, уходящей корнями в советскую эпоху, но ускорившийся с тех пор, как Путин снова стал президентом России в 2012 году.



Эти инструменты, по словам Рамани, сочетают в себе "операции по борьбе с повстанцами, продажу оружия, продвижение автократии и мягкую силу". Используя их, заключает он, Россия стала "великой державой континентального масштаба". Успехи России, сконцентрированные во франкоязычной Африке, были достигнуты главным образом за счет вытеснения здесь Франции. Антифранцузские настроения достигли точки кипения в нескольких бывших французских колониях, где военное вмешательство Парижа имело негативные последствия, а французских дипломатов и бизнесменов обвиняли в "неоколониальной интервенции". Российские пропагандисты проявили себя экспертами в том, чтобы превратить антифранцузские настроения хотя бы в подобие "промосковского подъема" общественного мнения. Сильви Баипо-Темон, получившая образование во Франции министр иностранных дел ЦАР, видит связь между ошибками Франции и успехами России. Она обвиняет Францию в том, что та не смогла умиротворить страну в ходе предыдущей военной интервенции, операции "Сангарис", которая внезапно закончилась в 2016 году.

"А вот Россия любезно предложила предоставить нам оружие", - говорит она о последующих переговорах с русскими. Последний контингент французских солдат покинул страну в прошлом месяце: "Природа не терпит пустоты, и сюда пришла Россия".



Действовать прагматически

Так Путин впервые резко обнародовал свои африканские амбиции в октябре 2019 года, когда он принимал глав 43 африканских государств на первом российско-африканском саммите в Сочи. С тех пор ряд стран, от ЦАР до Мали и от Буркина-Фасо до Судана, оказались ближе к орбите Москвы. "Россия добилась Африке впечатляющих успехов", - говорит Питер Фам, бывший специальный посол США по вопросам региона Сахель в администрации Трампа, а ныне работающий в Атлантическом совете. "Их дипломатический подход к региону заключается в том, чтобы весьма прагматично искать, где за очень небольшие деньги они могут пнуть Запад".



Москва особенно сильно продвинулась в Сахеле, политически нестабильной полосе полупустыни, протянувшейся южнее Сахары. В нескольких странах, борющихся с джихадистскими повстанцами, в результате переворотов к власти пришли военные правительства, враждебно настроенные по отношению к Франции и открыто сочувствующие Москве.



В сентябре Абдулай Майга, исполняющий обязанности премьер-министра военного правительства Мали, использовал выступление в ООН, чтобы осудить "французскую хунту" и похвалить "образцовое и плодотворное сотрудничество между Мали и Россией". В том же месяце генералы в Буркина-Фасо захватили власть во второй раз за восемь месяцев, и это событие было отмечено демонстрантами, размахивающими российскими флагами на улицах столицы Уагадугу. Нана Акуфо-Аддо, президент соседней Ганы, заявил, что новая правящая в Буркина-Фасо хунта уже обратилась к российским наемникам из "Вагнера" за помощью в борьбе с джихадистами. "Сегодня российские наемники находятся на нашей северной границе", - сказал он в декабре прошлого года. Правительство Буркина Фасо отвергло эти обвинения, но уже в январе без предупреждения дало французским войскам, дислоцированным в стране с 2018 года, всего лишь месяц на выход из страны. В Судане, еще одной нестабильной стране, Москва наладила тесные связи с генерал-лейтенантом Мохамедом Хамданом Дагало, более известным как Хемети, номером два в администрации, возникшей после переворота 2019 года с целью свержения бывшего диктатора Омара аль-Башира. По данным Министерства финансов США, российские компании, работающие в Судане, получают прибыль от незаконного экспорта золота, поставки которого в Россию значительно увеличились после начала российской военной спецоперации на Украине. Москва также добилась принципиального согласия на военный доступ в Порт-Судан, стратегический перевалочный пункт на Красном море. Евгений Пригожин, основатель группы "Вагнер", отрицает какую-либо связь с добычей полезных ископаемых в Судане и ЦАР.

Самый ошеломляющий успех России был достигнут в Мали, где полковник Ассими Гойта, лидер военной хунты, следует сценарию ЦАР. Он также нанял наемников "Вагнера" для борьбы с повстанцами, в случае Мали, связанными с "Аль-Каидой" (запрещенная в России террористическая организация, – Прим. ИноСМИ) и "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация, – Прим. ИноСМИ). Посол Франции был выслан из Мали в 2021 году. Французские войска, вмешавшиеся в 2013 году по приглашению Бамако для борьбы с исламистами, угрожающими захватить страну, в августе прошлого года ушли в соседний Нигер. "Три африканские страны уже вышли из-под контроля Франции - ЦАР, Мали и Буркина-Фасо, - ликовал пост на пророссийском канале Colonelcassad в приложении Telegram. - Макрон отлично руководит крахом французской неоколониальной империи в северо-западной Африке. . . Далее пойдут Нигер и его урановые рудники". В условиях, когда игральные кости падают в Афоике в "эффекте домино", высокопоставленный французский чиновник, который помогает формировать стратегию Франции на африканском континенте, даже не пытается оспаривать успех России. "Мали, ЦАР и Буркина Фасо потерпели неудачу в своих попытках противостоять вызовам терроризма, - сказал он на условиях анонимности. – А группа "Вагнер" стала новым героем в городе".



Запад, застигнутый врасплох



Успех России в Африке ошеломил Запад, который был больше сосредоточен на вторжении в регион Китая. Еще в 2021 году Тибор Надь, бывший помощник госсекретаря США по делам Африки, сказал Рамани, что Вашингтон "рассматривает Китай как немецкого дога, а Россию - как маленького чихуахуа" на континенте. Тем не менее, хотя по данным МВФ, торговля между Россией и Африкой в 2021 году составила всего 15,6 млрд долларов, - это лишь небольшая часть от 254 млрд долларов между Китаем и Африкой в том же году - Москва имеет в Африке огромное влияние. Стратегия России подкреплялась более широкой пропагандистской повесткой Путина, изображающей Россию как оплот против авантюризма Запада, проявившегося в таких странах, как Ирак и Ливия. В последнем случае поддержанное Западом свержение Муаммара Каддафи в 2011 году вызвало поток в северную Африку оружия и боевиков, которые и по сей день дестабилизируют регион Сахель. "Антиколониальное" послание Путина, сформулированное в сентябрьской речи, посвященной присоединению к России украинских территорий, захваченных российскими войсками, как ни странно, нашло положительный отклик в странах Африки, где глубоки подозрения в отношении бывших колониальных держав и где до сих пор теплится ностальгия по Советскому Союзу. В марте 25 африканских стран либо воздержались, либо просто не голосовали по резолюции ООН, осуждающей СВО России на Украине.



Но не все пошло по планам России. В Мозамбике, где связи с Москвой с советских времен настолько глубоки, что на национальном флаге изображен автомат Калашникова, "Вагнер" покинул страну в 2021 году после того, как пятеро его сотрудников были убиты исламистскими боевиками в ходе неудачной операции русских. "Вагнеровцы пришли, одетые как роботы-копы, с камерами Go-Pro и всевозможным причудливым снаряжением, - говорит высокопоставленный сотрудник министерства обороны Мозамбика. – Но им дали по заднице". В Южной Африке Россия по-прежнему поддерживает тесные связи с правящим Африканским национальным конгрессом, который отказался осудить спецоперацию Москвы на Украине. Лига молодежи АНК направила наблюдателей на фальшивый референдум в России в четырех украинских областях в сентябре, что они назвали "прекрасным, замечательным событием". Тем не менее, попытки Москвы заключить ядерную сделку на 70 миллиардов долларов потерпели неудачу в судах Южной Африки и прекратились, когда Джейкоб Зума, который проходил обучение в Советском Союзе и когда-то назвал Путина "человеком мира", был вынужден уйти с поста президента в 2018 году. Совсем недавно усилия России завоевать друзей в Африке с помощью "вакцинной дипломатии" дали обратный эффект, когда обещанные дозы не были получены, а африканские официальные лица жаловались, что вакцина Sputnik против COVID-19 стоила дороже, чем западные аналоги.

Тем не менее, у России было больше успехов, чем неудач. Ее проникновение в ЦАР, фактически ставшее "клиентским государством" Москвы, по словам французских официальных лиц, раскрывает предпочитаемый русскими образ действий.



Центральноафриканская модель



Центральноафриканская республика, одна из беднейших стран мира, настолько нестабильна, что повстанческие группировки фактически контролируют часть страны. Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера обязан своим выживанием наемникам "Вагнера", которые помогли подавить попытку его свержения перед выборами в 2020 году. Сегодня они обеспечивают одно из главных звеньев в его личной безопасности. "Они не просто его личная охрана, он их заложник", - говорит западный дипломат в Банги. Россия впервые увидела свой шанс в ЦАР в 2017 году после того, как предложенная Францией сделка по поставке правительству ЦАР автоматов АК-47, захваченных в Сомали, провалилась, когда Москва выступила против нее. Президент Туадера, который встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время частного визита в Москву, обратился тогда к России за оружием и военными инструкторами. "За оружие на пару миллионов долларов они, по сути, приобрели правительство", - говорит Фам, который подчеркивает, что именно нежелание Запада иметь дело с сомнительными местными правительствами дало России шанс. Запад повторил ошибку в Мали, говорит Фам, когда госдепартамент США наложил вето на продажу ей транспортного самолета Airbus, оснащенного транспондером американского производства. Министр иностранных дел Мали вылетел в Москву в поисках альтернативы. "Они показали ему самолеты и дополнительные услуги, и именно так "Вагнер" попал в Мали", - говорит он. В ЦАР Россия быстро создала командный центр и тренировочную базу примерно в 80 км от Банги. Наемникам из "Вагнера" и других российских частных военных компаний, а также руандийским солдатам с тех пор приписывают восстановление определенной степени порядка. "С тех пор, как они пришли сюда, наступило затишье", - говорит Готье Кумботи, куратор недавно открытого Русского культурного центра в Банги.



Российское влияние выходит далеко за рамки военного присутствия. Во время недавней поездки в столицу Банги журналисты FT воочию увидели свидетельства такого присутствия в культурной и экономической сферах. Президент Туадера ввел русский язык в качестве обязательного в университетах, наряду с санго и французским. В мае ЦАР стала лишь второй страной после Сальвадора, сделавшей биткойн официальной валютой, что, по мнению аналитиков, в стране с 10-процентным распространением интернета позволяет обойти финансовые санкции против России. Россия также формирует политический ландшафт в ЦАР. Дипломаты сообщают о массовом присутствии сотрудников "Вагнера" в военной форме и штатском в правительственных министерствах. Даниэль Дарлан, бывший глава Конституционного суда, была отстранена от должности в конце октября после того, как заблокировала попытку внести поправку в конституцию, которая должна была помочь президенту Туадере баллотироваться на третий срок. В марте ее посетили два российских дипломата, которые призвали ее поддержать поправку, вспоминают западные дипломаты. Теперь, когда из-за угроз расправы в ее адрес Дарлан охраняют солдаты ООН, она говорит, что почти не сомневается в том, что за ее увольнением стоит Москва, поскольку русские делают диктатуру Туадеры "с каждым днем все более диктаторской". "Русские повсюду: в учреждениях, министерствах, гражданском обществе, СМИ - везде", - говорит один из офицеров разведки в Банги. В ЦАР, как и везде в Африке, Россия может делать что-то по дешевке, но за это все равно приходится платить. "Вагнер не работает бесплатно, - говорит Роланд Маршал, ученый из французского "мозгового центра" Sciences Po.

Министерство финансов США заявляет, что помимо хорошо известного бизнеса - сбора таможенных пошлин на границе с Камеруном, "Вагнер" контролирует многочисленные золотые и алмазные рудники в ЦАР и даже отказывает в доступе правительственным чиновникам, пытающимся инспектировать горнодобывающие предприятия страны. Группа экспертов ООН в 2021 году пришла к выводу, что 95% золота, добытого в ЦАР, было вывезено нелегально. По словам аналитиков, западных дипломатов и сотрудников служб безопасности, некоторое его количество вывозится через аэродромы соседнего Судана, где упомянутый выше "человек №2" Хемети, тесно связанный с Россией, активно участвует в горнодобывающем секторе. "Для русских эта страна - Эльдорадо, - говорит высокопоставленный военный, имея в виду российский карт-бланш на разработку полезных ископаемых в ЦАР. - Нет государства. Нет границ. Нет никакого контроля". Свидетели говорят, что российские наемники были среди тех, кто атаковал кустарные шахты в районах повстанцев вдоль границы с Чадом и Суданом, чтобы уничтожить конкурентов. В марте, по словам людей, которые говорили с FT, десятки человек были убиты, когда русскоязычные солдаты и бывшие повстанцы ЦАР, завербованные "Вагнером", перебросили туда военную технику и боевой вертолет.

Один человек, который скрылся с места событий, сказал: "Русские выслеживали нас целых три дня, пока мы не достигли Судана. . . Мы видели убитых людей и тела, оставленные на обочине дороги". Успех России в вытеснении соперников и проникновении в правительства поднимает вопрос о том, какого дальнейшего прогресса она может добиться в продвижении на континенте. В августе Гилберт Кабанда, министр обороны Демократической Республики Конго, огромной страны, богатой полезными ископаемыми, которая играет важную роль в цепочке поставок для производства батарей и аккумуляторов, сообщил о "плодотворных" переговорах со своим российским коллегой о возможном военном сотрудничестве в войне ДРК с повстанцами на востоке страны. В октябре президент страны Феликс Чисекеди в интервью FT исключил любую возможность того, что его правительство будет нанимать наемников "Вагнера" для ведения боевых действий. Но с тех пор в регионе были замечены подозрительные российские военные. В отчете западной разведки, с которым ознакомилась FT, сделан вывод о том, что первая фаза "процедуры привлечения "Вагнера" могла начаться одновременно с инвестициями в горнодобывающую промышленность".

Тем не менее, победы России на континенте, возможно, уже достигли своего апогея. Аналитики говорят, что российская тактика лучше всего работает в государствах с очень слабыми государственными институтами. Но, например, в Мали, где государство несколько более крепкое, "Вагнеру" не удалось убедить власти передать россиянам концессии на добычу золота и других полезных ископаемых. По словам иностранных дипломатов, работающих в Африке, даже в ЦАР в прошлом месяце повстанцы убили несколько наемников "Вагнера" во время стычек у границы с Суданом. В отличие от того, что было всего несколько лет назад, когда новая стратегия России в Африке только начинала разворачиваться, у российской активности мало шансов остаться незамеченной. В прошлом месяце США причислили группа "Вагнера" к "транснациональным преступным организациям". За поездкой Лаврова по четырем африканским государствам в июле последовала череда визитов высокопоставленных американских чиновников, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен, которые в январе этого года провели на континенте в общей сложности 10 дней. Оба привезли с собой месседжи здешним политикам, направленные непосредственно на противодействие российской пропаганде. Наступательная операция США продолжится чарами вице-президента Камалы Харрис и президентом Джо Байденом в конце этого года. Через несколько дней после прошлогоднего турне Лаврова Макрон выступил в Бенине с речью, в которой обратил внимание на действия России. По словам президента Франции, Россия не только не является другом Африки, но и проявила себя как "одна из последних имперских колониальных держав". Реакция западных дипломатов, по словам Рамани, является явным признаком "ослабления имевшегося преимущества России, которое она имела за счет скрытности своей активности в Африке".



Авторы: Дэвид Пиллинг (David Pilling), Андрес Щипани (Andres Schipani)



Комментарии читателей

Petrichor

Я подозреваю, что африканцы очень сильно устали от того, что Запад обращается с ними как с идиотами. Африканцы не глупы и имеют веские причины не доверять Западу. Почему бы не попробовать что-нибудь еще? Например, Россию. Не могу сказать, что я виню их за это. Но им будет трудно вытеснить янки, которые сильно окопались по всему миру.



Clovis

Точно. Кстати, у Соединенных Штатов в Африке ни много, ни мало 29 военных баз!

Не думаю, что африканцам удастся легко с ними справиться!



AnnoyedLiberal

Как эти русские смеют! Всем известно, что Африка принадлежит европейцам. До прихода русских, под благосклонной и доброй опекой Франции, Великобритании, США и Бельгии (не забываем Бельгию!) в Африке ведь не было ни одного переворота или путча (ха-ха) и никогда кто-либо из лидеров независимости не был казнен путем растворения их тел в кислоте. Минеральные богатства, добытые западными компаниями, все шли на пользу местному населению... Оно процветало (ха-ха).



Takasa

Да России и не нужно сильно утруждаться в Африке пропагандой. Ведь есть многовековая европейская и британская колониальная эксплуатация на выбор.

Франция сидела в своих африканских колониях, как жирный паразит.

(И если вы хотите сказать мне, что все это в прошлом, пожалуйста, пойдите и позанимайтесь самообразованием).

В этой статье не хватает видения африканских перспектив. Даже в 21 веке западные СМИ и правительства не интересуются тем, чего хотят африканцы. По-прежнему очень колониальное отношение к Африке.



AndyKaufmann

Говорите, западный колониализм закончился? А вы разве не знаете, что Франция до сих пор контролирует валюты своих бывших африканских колоний? И держит у себя их резервы, привязанные к французскому франку/евро по абсурдно невыгодному для африканцев курсу? Какая же это свобода, когда я говорю тебе, что ты свободен, но я контролирую твой банковский счет? Франция похожа на бывшего мужа, который отказывается расстаться с банковским счетом своей бывшей жены, но все время называет ее в лицо "собакой".



Vegan rider

США тоже находятся в Африке в течение десятилетий, создавая террористов, а затем бомбят их беспилотниками и, как правило, вызывают много конфликтов и насаждают мошенников во главе государств.



citoyen

Ну и что? Пусть теперь лучше их место займут эти гангстеры из России?



dg 1964

Да, очень многие африканцы именно так и считают!



child of god

Именно так оно и есть!



Awad

Интересно наблюдать, как западные комментаторы и СМИ рассматривают растущее влияние России. Автор этой статьи понятия не имеет, что происходит между Россией и некоторыми африканскими странами. А это отношения взаимного интереса, симпатии и дружбы, которые не могут понять западный империализм и неоколониализм. Есть четыре фактора, которые объясняют растущее влияние России в Африке:

1) Россия не порабощала африканцев, не колонизировала африканский континент и не убивала африканских лидеров. Великобритания, США, Франция, Бельгия, Испания и Португалия делали все это.

2) Когда Африканский континент и весь мир боролись с режимом апартеида в ЮАР, то Запад (США, Великобритания и Франция) объявил СВАПО и АНК террористическими организациями.

3) В то время как все западные страны закрывали свои двери для африканских студентов в 1970-х и 1980-х годах, Советский Союз во главе с Россией предоставил стипендии и гранты для обучения тысяч африканцев в университетах и ​​колледжах Советского Союза.

(4) Запад был очень мстителен по отношению к странам, возникшим на освободительном движении, которые поддерживал Советский Союз, и африканцы этого не забыли.

Что касается военного конфликта на Украине, то очевидно, что многие африканцы видят в России жертву, которую Запад хотел бы демонтировать, как он демонтировал бывшую Югославию, разрушил Ирак, Ливию и Сирию.

Многие в Африке думают, что наконец-то Запад нарвался на равного себе противника, которого победить Западу нелегко, и желают, чтобы Россия победила Запад на Украине.



ghana

Cколько африканских студентов училось в России? По сравнению с тем, сколько в Великобритании и во Франции?

Россия - это мафиозная страна, совершенно не заинтересованная в правах человека. Если бы сегодня был апартеид, им было бы наплевать. А Запад все-таки в целом осудил апартеид.



Awad

Сколько училось африканских студентов в России? Да десятки, если не сотни тысяч.

А права человека? Пожалуйста, не будьте наивными. Запад ссылается на "права человека" только против своих врагов, но никогда не думает о нарушениях прав человека у своих "друзей". Посмотрите, как Запад помог Саудовской Аравии уничтожить Йемен. ЕС и Соединенные Штаты предоставили все виды поддержки и технологий Королевству Саудовской Аравии (КСА) и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), чтобы убить тысячи йеменцев. Посмотрите на страдания палестинцев от рук израильтян, которых поддерживает в военном, финансовом и экономическом плане весь западный мир и т.д.



Chris Devonshire-Ellis

Если говорить честно, то эта статья - довольно несбалансированный обзор отношений России и Африки, почти исключительно посвященный военному аспекту. На самом деле существует совершенно другое измерение, связанное с энергетикой, торговлей и инвестициями, которые в настоящее время исчисляются миллиардами и быстро растут. При этом 70% торговли России с Африкой сосредоточено в четырех экономиках: Алжира, Египта, Марокко и ЮАР. Эти страны являются краеугольным камнем российской политики в отношении Африки. Чтобы получить полную информацию и реальные данные о двусторонней торговле Россия-Африка за 2023 год, и заполнить пробелы, которые FT допустила в пользу чистой политики, почитайте вот этот материал.



Кстати, Алжир является крупнейшим торговым партнером России в Африке и считается главным кандидатом на вступление в расширенную БРИКС. Южная Африка уже является членом БРИКС, и вы правильно указываете на Египет, однако вы сбрасываете со счетов Марокко, которая является важной энергетической картой России, в ущерб интересам Испании и Франции. В следующий раз – читайте материалы, прежде чем писать комментарии!



PsB

Западный белый колониализм в действии до сих пор. Запад все о Европе и Украине.

А кто вспомнит о бедных людях из региона Тыграи в Эфиопии? Там ведь погибло в десять раз больше народа, чем на Украине – около 600 тысяч человек. И Запад что-то не кричит об этом! А почему? Или судьбы бедных хуситов, которых массами уничтожают друзья США Саудовская Аравия и ОАЭ? Или им все можно? Извращенная логика!



Alpine Observer

"Россия купила свое влияние в Африке задешево"

А у меня это вызывает острое чувство зависти.

Ведь Великобритания, другие европейские и американские колонизаторы в Африке получили от африканцев непомерно высокую плату за присутствие на континенте. А оставили после себя только разруху и несостоявшиеся государства-банкроты.

Китай и Россия поступают по-другому. Они не разоряют Африку дотла. И средний африканец, а также их лидеры чувствуют себя с ними неизмеримо лучше.



JohnBingo

Товарооборот между Китаем и Африкой оценивается в 254 миллиарда долларов. Торговля между США и Африкой составляет смехотворные 18 миллиардов долларов. Торговля между ЕС и Африкой немного больше, но она гораздо более эксплуататорская - например, мы покупаем какао для нашего шоколада, но африканские крестьяне позволить себе плитку шоколада не могут. Китай, Россия и Индия действительно строят хорошие дороги, хорошие школы и так далее. Гордон Браун очень критически отнесся к реакции Запада на мольбу Африки о помощи во время пика пандемии COVID-19. А Китай и Россия первыми предложили всю возможную помощь. Запад остается снисходительно расистским по отношению к Африке. А мы вдруг задаемся вопросом, почему сейчас Африка ищет других партнеров. Конечно, отношения с ними тоже не будут идеальными, но они определенно намного лучше, чем то, что африканцы имеют с ЕС и США. Посмотрите на состояние французских колоний в Африке и на то, как Франция их грабит, как об этом недавно сказала даже итальянский премьер Мелони. Источник - inosmi.ru

