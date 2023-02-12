Число погибших после землетрясений в Турции превысило 31 тыс.

12:42 13.02.2023

Число жертв землетрясений в Турции достигло 31 643

Количество жертв стихийного бедствия в 11 провинциях Турции составляет 31 643 человека. Число афтершоков после землетрясений мощностью более 7 баллов достигло 2724



Число погибших после серии землетрясений в Турции достигло 31 643, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям страны.



"В общей сложности 31 643 наших гражданина погибли в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг. 158 165 пострадавших в результате стихийного бедствия были эвакуированы из региона в другие провинции", - говорится в пресс-релизе ведомства.



По его данным, после мощных землетрясений 6 февраля произошло уже 2724 афтершока.