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|В Андижане обрушились перекрытия верхних этажей в новостройке
13:48 13.02.2023
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Андижане обрушились перекрытия двух верхних этажей в строящейся новостройке. В Минстрое заявили, что обрушившиеся этажи были достроены незаконно и не входили в первоначальный проект, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
По данным министерства, строительство многоэтажки стартовало в марте 2022 года. Застройщик, несмотря на отсутствие разрешительных документов, самовольно достроил к зданию четвертый и пятый этажи.
В результате из-за несоблюдения строительных норм – превышения максимально допустимой нагрузки на перекрытия – произошло обрушение части железобетонных перекрытий, а также повреждение стен в верхних этажах.
В отношении застройщика составлен административный протокол по части 7 статьи 99 (нарушение законодательства о градостроительстве) Кодекса об административной ответственности. Речь идет о строительство объектов без положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, в том числе на рабочую документацию, а также без разрешения инспекций по контролю в сфере строительства и по контролю за качеством дорожно-строительных работ.
Застройщика обязали снести два незаконно построенных этажа. На данный момент из-за сложного финансового состояния застройщика демонтаж и строительные работы на объекте приостановлены.
По законодательству ему грозит штраф от пятидесяти до семидесяти базовых расчетных величин (от 15 миллионов до 21 миллиона сумов).