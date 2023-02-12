В Андижане обрушились перекрытия верхних этажей в новостройке

13:48 13.02.2023

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Андижане обрушились перекрытия двух верхних этажей в строящейся новостройке. В Минстрое заявили, что обрушившиеся этажи были достроены незаконно и не входили в первоначальный проект, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



