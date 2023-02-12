 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Партия "Байтак" : зеленый балаган Казахстана, - Б.Маханов
13:49 13.02.2023

Партия "Байтақ" и ее лидер: те ли они, за кого себя выдают?
Из семи политических партий, уже получивших право баллотироваться на предстоящих выборах в мажилис, две никогда прежде не участвовали в электоральных кампаниях. Один из дебютантов – "Байтақ", который взял на вооружение "зеленую" повестку и в минувшую пятницу, 3 февраля, провел съезд, чтобы определиться со своими кандидатами. Есть ли у него шансы на то, чтобы преодолеть 5-процентный порог, и вообще что он себя представляет? Давайте присмотримся поближе к этому политическому образованию и к его "фронтмену" Азаматхану Амиртаю.

На сайте baytaq.kz раздел "Программа партии" пока пустует – во всяком случае, так было по состоянию на утро 5 февраля, то есть спустя два дня после съезда. Между тем, работа по трансформации экологического альянса "Байтақ Болашақ" в политическую партию началась, как утверждал в одном из интервью Азаматхан Амиртай, еще в 2019-м, а это более чем достаточный срок для выработки программного документа (впрочем, возможно, он есть и просто в силу каких-то причин просто не опубликован). Зато на сайте представлены образцы футболок, толстовок и шапочек-бейсболок, на которые нанесены логотип и название организации.

Обращает на себя внимание раздел "Руководство", а в нем – список членов политсовета партии. Фамилия и отчество одного из них заставили вспомнить другое "зеленое" движение, появившееся на свет более тридцати лет назад, еще на закате советской эпохи, а также его бессменного лидера, старожила электоральных баталий, который не раз выдвигал свою кандидатуру и на пост президента РК, и в депутаты парламента. Правда, всегда оказывался в числе аутсайдеров. Да-да, речь идет об экологическом союзе "Табиғат" ("Природа") и Мэлсе Елеусизове, который вроде бы еще относительно недавно заявлял, что предпримет очередную попытку создать партию и пойдет с ней завоевывать мажилис. Но, видимо, возраст берет свое. А вот Тимур Мэлсович Елеусизов (даже внешне очень похожий на Мэлса Хамзаевича), тоже являющийся экологическим активистом, вошел в состав политсовета партии "Байтақ". Довольно любопытный факт.

Как уже сказано, на сайте baytaq.kz пока нет программы этой политической организации. Зато на другом Интернет-ресурсе tabigat-union.kz размещен текст ее так называемого манифеста, а принадлежит данный ресурс Республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, которая, кстати, носит такое же название, что и руководимый Елеусизовым-старшим экологический союз – "Табиғат". Мало того, через этот сайт можно подать заявление на вступление в ряды сподвижников Амиртая. Плюс в разделе "Задачи ассоциации" говорится об "оказании экспертной и общественной поддержки Зеленой партии Казахстана "Байтақ", а в "байтаковском" манифесте особо подчеркнуто, что "ассоциация "Табигат" присоединилась к рабочей группе по созданию новой партии в Республике Казахстан!" (именно так, с восклицательным знаком). Ну, и как логическое следствие всего этого – включение вице-президента ассоциации Айтуара Туганбекова в предвыборный список кандидатов в мажилис.

Столь тесный союз партии, как бы стоящей на страже природы, и объединения охотников, занимающихся отстрелом дикой фауны, не может не вызывать вопросов. Впрочем, как считают "байтаковцы", те, кого смущает такое сотрудничество, глубоко заблуждаются и вообще живут устаревшими представлениями. Вот цитата из упомянутого манифеста: "В нашем обществе есть недопонимание роли охоты и охотничьего хозяйства в реалиях сегодняшнего дня, поэтому важно знать, что Охотничье Хозяйство (именно так, с больших букв – прим. авт.) – это элемент устойчивой модели природопользования". Возможно, и так, но размещенные на сайте ассоциации фотографии ее членов с убитыми ими дикими животными вряд ли убедят обывателя в том, что они занимаются благородным и полезным делом.

В предвыборном списке кандидатов в депутаты мажилиса от партии "Байтақ" фигурируют два десятка фамилий. Лишь некоторых из них можно назвать экологами - например, Айжан Скакову, некогда заместителя председателя Казахского общества охраны природы, избранную два года назад в нижнюю палату парламента от Народной партии Казахстана, но недавно покинувшую ее ряды. Большинство же составляют бывшие и нынешние руководящие работники государственных и окологосударственных структур, включая ФНБ "Самрук-Казына", холдинг "Байтерек", социально-предпринимательские корпорации и т.д. Люди преимущественно не очень публичные, широкой общественности незнакомые.

Как "Байтақ" собирается с таким "контингентом" завоевывать симпатии избирателей, не совсем понятно. А произнесенные Амиртаем на съезде слова: "Они (партии "Ак жол" и "Республика" – прим. авт.) не защищают интересы народа. Интересы народа защищают такие, как мы, простые люди, вышедшие из народа" после ознакомления с "байтаковским" списком не могут вызвать ничего, кроме сарказма.

Кстати, на съезде не обошлось без то ли конфуза, то ли скандала. В его кулуарах делегат от Атырауской области Марал Кошенов показал на видеокамеру бумагу с решением регионального филиала. Мол, согласно этому решению он должен был быть включен в партийный список кандидатов в мажилис, а по одномандатному округу предлагалось выдвинуть Ирака Елекеева, уроженца тех мест, когда-то занимавшего пост вице-министра юстиции РК и высокие должности в судебных органах, заседавшего в парламенте от "Нур Отана". Однако в зачитанном на съезде списке Кошенова не оказалось, зато в нем появился Ержан Елекеев, сын Ирака, управляющий директор национального холдинга "Байтерек". Последний, давая комментарий "Азаттыку", сообщил, что окончательно ситуация прояснится чуть позже: "Либо я, либо отец будет в списке. Пока записали меня". Этот случай опять заставляет вспомнить рассуждения Амиртая о "простых людях, вышедших из народа", на которых якобы делает ставку "Байтақ".

Теперь о самом лидере партии и одновременно ее "фронтмене" (это слово пришло из рок-музыки и означает "тот, кто находится на переднем плане, является лицом группы и выражением ее имиджа"). Судя по официальной биографии Азаматхана Амиртая, он окончил два казахстанских вуза и Московскую школу управления "Сколково", прошел всевозможные курсы, в том числе ораторского искусства, мастерства ведения переговоров, успешного ведения бизнеса. Занимался предпринимательской деятельностью, также работал в системе национальной компании "Казахстан Темир Жолы". А в 2016-м организовал экологическое движение "Байтақ Болашақ", которое и стало основой будущей партии.

Спустя три года он был включен в состав Национального совета общественного доверия (НСОД), и как раз тогда СМИ начали склонять его имя. А произошло вот что. Члены НСОД получили возможность по одному встречаться непосредственно с президентом страны. Чести быть принятым главой государства удостоился и наш герой. Далее цитата из публикации в нашем издании: "Азаматхан Амиртай, как явствует из его собственного поста в "Фейсбуке", чуть ли не половину отведенного ему времени посвятил в общем-то частному вопросу – судьбе завода по переработке автомобильных шин и его конфликту с неким ТОО РОП (хотя и преподнес это как экологическую проблему стратегической важности). Такое ощущение, что он пытался пролоббировать чьи-то интересы. Но насколько этично использовать встречу с главой государства для озвучивания подобных тем? Этим ли должен заниматься член НСОД? Не дискредитирует ли он тем самым Национальный совет?".

Аналогичными вопросами задались и другие СМИ. Причем Амиртай стал чуть ли не единственным членом НСОД, в адрес которого прозвучали такие претензии, хотя президент страны в тот период принял у себя почти два десятка участников этого консультативно-совещательного органа.

В мае прошлого года Амиртай с несколькими соратниками поехал вдоль русла Сырдарьи к Аралу, назвав этот трехдневный вояж "экологическим марафоном". Завершилось сие путешествие ритуальным жертвоприношением: ради возрождения моря был зарезан баран, кровью которого окропили высохшее дно, и прочитана коллективная молитва. Все бы ничего, но вот то, каким способом Амиртай предлагает восстановить практически уже погибший водоем (про Малый Северный Арал, объем воды в котором составляет всего 2,5 процента от того, что было когда-то во всем море-озере, разговор отдельный), специалисты называют откровенным популизмом, порожденным абсолютным непониманием ни природных процессов, ни социально-экономических реалий.

А предлагает Амиртай прекратить возделывание риса в низовьях Сырдарьи и направить всю высвобожденную воду на заполнение Арала. Но, во-первых, лишить жителей Кызылординской области возможности заниматься рисоводством – значит, по сути, похоронить земледелие в регионе (другие сельхозкультуры на местных почвах не могут принести таких доходов, на которые, кстати, живет значительная часть сельского населения). Во-вторых, даже если сократить или вообще "обнулить" пощади под рисом в Кызылординской области, то Аралу от этого не будет практически никакой пользы – нужно, чтобы на аналогичные радикальные шаги применительно и к рису, и к хлопку пошли все другие страны Центральной Азии, забирающие львиную долю воды из Сырдарьи и Амударьи. А им это надо?

"Зеленую" повестку в нашей стране, конечно, надо внедрять, тем более что основной части казахстанского общества пока не присуще то, что называется экологическим сознанием. И появление в парламенте людей, исповедующих, продвигающих такие ценности, можно было бы только приветствовать. Но подходят ли под эту категорию те, кто собирается идти в мажилис под зеленым флагом партии "Байтақ", включая ее лидера? Или же они просто прикрываются модной повесткой?

Автор статьи: Бауыржан Маханов

Источник - qmonitor.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676285340


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