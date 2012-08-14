 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.02.2023
16:58  Электричество вырубилось в 6 областях Казахстана
16:43  Выборы в Германии. Партия канцлера Шольца позорно сдала Берлин
14:58  В Петропавловске 9-классник топором прямо в школе изрубил трех одноклассников
14:10  Эркебай Мурзабеков уволен с поста директора Агентства по защите депозитов Кыргызстана. Сменил его Кадырбек Букуев
13:49  Партия "Байтак" : зеленый балаган Казахстана, - Б.Маханов
13:48  В Андижане обрушились перекрытия верхних этажей в новостройке
12:42  Число погибших после землетрясений в Турции превысило 31 тыс.

12:11  Financial Times: Россия открывает "второй фронт" против Запада в Африке
11:22  Казахстанские конькобежки завоевали серебряные медали юниорского чемпионата мира
11:15  Ученые открыли новый механизм мутации коронавируса
11:12  Удары по Ирану: террор по графику, - Сергей Кожемякин
11:08  Известный дизайнер и модельер одежды, уроженец Узбекистана Ферутдин Закиров обвиняется в России в мошенничестве
10:48  "Жены героев": Супруги участников спецоперации - Рязанских десантников стали героинями фотопроекта
10:47  Рахмон против ТАЛКО?! Стоимость электричества для "Таджикской алюминиевой компании" повысили почти на 64%
10:35  Аэропортом казахстанского Уральска будет управлять российский холдинг
10:12  Китай предложил новую модель развития человечества. Си Цзиньпин бросает вызов Байдену, - Ю.Тавровский
09:35  Энергосистема Украины – коллапс близок? - В.Бурт
08:59  Почему Казахская ССР русифицировалась сильнее, чем другие республики Союза? - Б.Жанаберген
08:57  Имитатор Досаев. Алма-Ате катастрофично не везет с градоначальниками, - А.Омирбек
08:34  Как поссорились Киев и Тбилиси из-за шкуры неубитого медведя. Варшава в засаде, - Д.Минин
01:04  РосПравительство нашло ответы на нефтяные санкции, - НГ
00:57  Фейковое Белорусское "правительство" (Светы Тихановской) учредило собственную награду "Гонар і Годнасць" - медаль
00:38  Американскому ВПК нужна вечная война, - Financial Times
00:19  Казахстанская Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова официально завершила карьеру
00:13  Умер выпускник Алма-Атинского желдортехникума классик советской режиссуры Вадим Абдрашитов
00:08  Экс-глава МИД Республики Кипр Никос Христодулидис победил на выборах президента
Воскресенье, 12.02.2023
22:39  Где мы были восемь лет. Политические уроки "минских соглашений", - М.Орловский
20:42  Садыр Жапаров отправляется в Венгрию с официальным визитом
20:23  КазПремьер Смаилов напихал подчиненным за качество ремонта дорог в стране
18:13  Новые данные о личном интересе семьи Байдена к Украине, - МК
16:44  Кровавый февраль 1990 года в Таджикистане (уроки истории), - Нурали Давлатов
16:41  Кыргызские спасатели вытащили из-под завалов в Турции 22-летнюю беременную девушку
16:30  Джонатан Свифт и китайский зонд, - Дм.Седов
13:42  Гори, гори ясно... Почти миллион французов методично разносят свою страну
13:40  Кто эти 162 человека, которые на самом деле управляет Казахстаном? - Карлыгаш Еженова
13:38  Предвыборная ситуация в KZ складывается достаточно своеобразно, - Данияр Ашимбаев
13:36  Новый Казахстан и Старый Запад, - Владислав Юрицын
13:33  Россия применит агрессивный метод повышения доходов от нефти
13:29  Пропаганда и манипуляция на Западе, - katehon.com
13:17  Взята Красная Гора. РосЧВК "Вагнер" завязывает "мешок" вокруг Артемовска
13:13  ЗамУзбминстроя Адилов признался, что "не может гарантировать качество новостроек"
13:04  Над Канадой сбит очередной шар-НЛО
12:48  В тени ложных доказательств. Раскрыты секреты тех, кому выгодна смута в Узбекистане
12:35  Вице-президент Федерации конного спорта России Туганов отныне будет выступать за Палестину
11:52  Рецепт американской экономической катастрофы. Печать паразитизма, - В.Катасонов
11:28  Дмитрий Медведев: О цирке уродов и новом похищении Европы
11:10  Банк "Кыргызстан" ребрендиговался в MBANK
10:43  Герой-Аркадаг улетел с официальным визитом в ОАЭ
10:28  Казахов кинули. Узбекистан и Талибан подписали новый договор по ЖД Хайратон-Мазари-Шариф
10:25  Число погибших в Турции и Сирии превысило 29 тысяч человек
10:22  Бериша против Рамы. В Албании оппозиция штурмует и пытается поджечь Парламент
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Эркебай Мурзабеков уволен с поста директора Агентства по защите депозитов Кыргызстана. Сменил его Кадырбек Букуев
14:10 13.02.2023

Эркебай Мурзабеков освобожден от должности исполнительного директора Агентства по защите депозитов. Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 14 Закона Кыргызской Республики "О защите банковских вкладов (депозитов)" Мурзабеков Эркебай Рустамович освобожден от занимаемой должности исполнительного директора Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики.

Э.Мурзабеков занимал должность исполнительного директора с 22 ноября 2018 года.
Подробнее: www.tazabek.kg/news:1866189?f=cp

----------------------

МУРЗАБЕКОВ Эркебай Рустамович
/MURZABEKOV /
[18.01.1964 - ..]
Род. в с. Джанги-Джер Ляйлякского района Баткенской области.

окончил экономический факультет Киргизского гос. университета (1986). Владеет английским и турецким языками.

1986-1991 - научный сотрудник НИИ Госплана Киргизской ССР
1991-1992 - экономист управления внешнеэкономических связей и валютных операций АКБ "Кыргызстан"
1993-1996 - главный экономист, директор департамента, зам. гендиректора
банка "Хенфен"
1996-1998 - зам. менеджера по финансам АО "Универсал табак Кыргызстан"
1998-2001 - начальник валютного отдела, заместитель Председателя Правления АК "Экобанк"
2001-2003 - начальник валютного отдела АК "Дос-Кредобанк"
2003-2004 - начальник финансового отдела Финансовой компании по поддержке и развитию кредитных союзов
2004-2005 - советник Председателя Правления по экономическим вопросам, начальник казначейства АКБ "Кыргызкредит"
2005-2006 - начальник управления экономики, промышленности и торговли Аппарата Премьер-министра КР
2006-2009 - эксперт отдела экономической и социальной политики Администрации Президента КР;
2009-2010 - эксперт службы развития территорий Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) КР,
? - 2 мая 2012 - зам. пред. правления ОАО "Залкар Банк"
С 2 мая 2012 - 2013 - пред. правления ОАО "Залкар Банк";

С 2013 - ген. директор банка РСК

С 22.11.2018 - 13.02.2023 - исполнительный директор Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики.

БУКУЕВ Кадырбек Джумабекович
/ /
[21.09.1967 - ..]
Кыргыз

окончил Факультет финансово-кредитных и международных экономических отношений, Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов (1989-1994), экономист.

В 1993 г. - специалист Группы анализа сводной отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности "Кыргызпромстройбанка";
В 1994-1999 - Национальный Банк Кыргызской Республики: экономист Отдела реформы бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности; ведущий специалист Отдела разработки и процедур УБУиО;аудитор 1-го класса Отдела внутреннего аудита; главный специалист Отдела внутрибанковского аудита; главный специалист Отдела разработки и процедур УБУиО;
В 1999 - заместитель директора Центрального Казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики.
В 1999-2001 - главный специалист Службы внутреннего аудита, начальник Отдела внутреннего аудита АООТ "Кайрат Банк"
2001-2005 - начальник Службы внутреннего аудита, председатель Комитета по аудиту АКБ "Кыргызстан".
2005-14.08.2012 - начальник Управления внутреннего аудита ОАО "ЮниКредитБанк".
15.08.2012-06.05.2013 - начальник Службы внутреннего аудита ОАО "Акылинвестбанк".
15.05.2013-14.02.2014 - начальник Управления внутреннего аудита OAO "ЗалкарБанк" и "Росинбанк"
17.02.2014-10.07.2014 - заместитель председателя правления OAO "Дос-Кредобанк".
13.07.2014-20.01.2016 - первый заместитель Председателя правления OAO "ЧангАнБанк".
В 01.02.2017-30.04.2017 - советник генерального директора 3AO СК "Росстрах-Кыргызстан".
В 17.04.2017-07.09.2017 - председатель, член Совета директоров OAO "Евразийский сберегательный банк"
В 20.10.2016-29.08.2019 - член Совета директоров и Председатель Комитета по аудиту OAO "МФК "СалымФинанс".
В 07.02.2019-06.08.2019 - советник Совета директоров OAO"ФинансКредитБанк",
В 19.08.2019-01.03.2022 - председатель правления OAO "ФинансКредитБанк";

С 2 марта 2022 - 13 фев. 2023 - председатель правления OAO "PCK Банк".

с 13.02.2023 - исполнительный директор Агентства по защите депозитов КР

+ Работа в международных проектах:
2005-2006 г. - ЕБРР. Программа микро и малого финансирования
2004-2005 г. - АБР. Аудит кредитных союзов
1998-2001 г. - FINNIDA. Развитие банковского сектора КР
1997 г. - GTZ. Обучение кредитных союзов
1996 г. - USAID. Реформа бухгалтерского учета в Кыргызстане

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676286600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Президент Казахстана обратился к Парламентариям Центральной Азии
- Концепция по обеспечению общественной безопасности будет учитывать реальные запросы общества - МВД
- В Казахстане планируется обеспечить долгосрочную устойчивость водных экосистем
- Ерлан Карин провел заседание Совета по молодежной политике при Президенте
- О потенциальных одномандатниках
- Премьер-Министр поручил обеспечить качественное и своевременное выполнение автодорожных проектов
- В Правительстве рассмотрели проекты Концепций молодежной политики и развития образования
- Премьер-Министр: В Казахстане изменится структура промышленности
- Уволен гендиректор "Павлодарэнерго" - рабочая поездка Романа Скляра в Экибастуз
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  