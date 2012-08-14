Эркебай Мурзабеков уволен с поста директора Агентства по защите депозитов Кыргызстана. Сменил его Кадырбек Букуев

14:10 13.02.2023

Эркебай Мурзабеков освобожден от должности исполнительного директора Агентства по защите депозитов. Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 14 Закона Кыргызской Республики "О защите банковских вкладов (депозитов)" Мурзабеков Эркебай Рустамович освобожден от занимаемой должности исполнительного директора Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики.



Э.Мурзабеков занимал должность исполнительного директора с 22 ноября 2018 года.

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МУРЗАБЕКОВ Эркебай Рустамович

/MURZABEKOV /

[18.01.1964 - ..]

Род. в с. Джанги-Джер Ляйлякского района Баткенской области.



окончил экономический факультет Киргизского гос. университета (1986). Владеет английским и турецким языками.



1986-1991 - научный сотрудник НИИ Госплана Киргизской ССР

1991-1992 - экономист управления внешнеэкономических связей и валютных операций АКБ "Кыргызстан"

1993-1996 - главный экономист, директор департамента, зам. гендиректора

банка "Хенфен"

1996-1998 - зам. менеджера по финансам АО "Универсал табак Кыргызстан"

1998-2001 - начальник валютного отдела, заместитель Председателя Правления АК "Экобанк"

2001-2003 - начальник валютного отдела АК "Дос-Кредобанк"

2003-2004 - начальник финансового отдела Финансовой компании по поддержке и развитию кредитных союзов

2004-2005 - советник Председателя Правления по экономическим вопросам, начальник казначейства АКБ "Кыргызкредит"

2005-2006 - начальник управления экономики, промышленности и торговли Аппарата Премьер-министра КР

2006-2009 - эксперт отдела экономической и социальной политики Администрации Президента КР;

2009-2010 - эксперт службы развития территорий Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) КР,

? - 2 мая 2012 - зам. пред. правления ОАО "Залкар Банк"

С 2 мая 2012 - 2013 - пред. правления ОАО "Залкар Банк";



С 2013 - ген. директор банка РСК



С 22.11.2018 - 13.02.2023 - исполнительный директор Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики.



БУКУЕВ Кадырбек Джумабекович

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[21.09.1967 - ..]

Кыргыз



окончил Факультет финансово-кредитных и международных экономических отношений, Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов (1989-1994), экономист.



В 1993 г. - специалист Группы анализа сводной отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности "Кыргызпромстройбанка";

В 1994-1999 - Национальный Банк Кыргызской Республики: экономист Отдела реформы бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности; ведущий специалист Отдела разработки и процедур УБУиО;аудитор 1-го класса Отдела внутреннего аудита; главный специалист Отдела внутрибанковского аудита; главный специалист Отдела разработки и процедур УБУиО;

В 1999 - заместитель директора Центрального Казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики.

В 1999-2001 - главный специалист Службы внутреннего аудита, начальник Отдела внутреннего аудита АООТ "Кайрат Банк"

2001-2005 - начальник Службы внутреннего аудита, председатель Комитета по аудиту АКБ "Кыргызстан".

2005-14.08.2012 - начальник Управления внутреннего аудита ОАО "ЮниКредитБанк".

15.08.2012-06.05.2013 - начальник Службы внутреннего аудита ОАО "Акылинвестбанк".

15.05.2013-14.02.2014 - начальник Управления внутреннего аудита OAO "ЗалкарБанк" и "Росинбанк"

17.02.2014-10.07.2014 - заместитель председателя правления OAO "Дос-Кредобанк".

13.07.2014-20.01.2016 - первый заместитель Председателя правления OAO "ЧангАнБанк".

В 01.02.2017-30.04.2017 - советник генерального директора 3AO СК "Росстрах-Кыргызстан".

В 17.04.2017-07.09.2017 - председатель, член Совета директоров OAO "Евразийский сберегательный банк"

В 20.10.2016-29.08.2019 - член Совета директоров и Председатель Комитета по аудиту OAO "МФК "СалымФинанс".

В 07.02.2019-06.08.2019 - советник Совета директоров OAO"ФинансКредитБанк",

В 19.08.2019-01.03.2022 - председатель правления OAO "ФинансКредитБанк";



С 2 марта 2022 - 13 фев. 2023 - председатель правления OAO "PCK Банк".



с 13.02.2023 - исполнительный директор Агентства по защите депозитов КР



+ Работа в международных проектах:

2005-2006 г. - ЕБРР. Программа микро и малого финансирования

2004-2005 г. - АБР. Аудит кредитных союзов

1998-2001 г. - FINNIDA. Развитие банковского сектора КР

1997 г. - GTZ. Обучение кредитных союзов

1996 г. - USAID. Реформа бухгалтерского учета в Кыргызстане