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В Петропавловске 9-классник топором прямо в школе изрубил трех одноклассников
14:58 13.02.2023

В понедельник, 13 февраля, в школе №4 Петропавловска девятиклассник напал на учеников с топором и ножом. Об этом сообщает издание "Казинформ".

Мальчик пришел в школу в 8 утра. Ученик зашел в туалет, оттуда вышел уже с ножом и топором. Пострадали три подростка: школьник ранил двух десятиклассников и девятиклассника.

Нападавшего задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. По предварительным данным, нападавший состоит на учете у психиатра.

Двое детей с колотыми ранами головы и предплечья находятся в реанимации, их состояние стабилизировано. Третьему пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

Ранее мы писали, что неизвестный открыл стрельбу в ижевской школе. Среди учеников есть погибшие и раненые.

Источник - Казинформ
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