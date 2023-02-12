В Петропавловске 9-классник топором прямо в школе изрубил трех одноклассников

14:58 13.02.2023

В понедельник, 13 февраля, в школе №4 Петропавловска девятиклассник напал на учеников с топором и ножом. Об этом сообщает издание "Казинформ".



Мальчик пришел в школу в 8 утра. Ученик зашел в туалет, оттуда вышел уже с ножом и топором. Пострадали три подростка: школьник ранил двух десятиклассников и девятиклассника.



Нападавшего задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. По предварительным данным, нападавший состоит на учете у психиатра.



Двое детей с колотыми ранами головы и предплечья находятся в реанимации, их состояние стабилизировано. Третьему пострадавшему назначили амбулаторное лечение.



Ранее мы писали, что неизвестный открыл стрельбу в ижевской школе. Среди учеников есть погибшие и раненые.