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Выборы в Германии. Партия канцлера Шольца позорно сдала Берлин
16:43 13.02.2023

Шольц из-за Украины потерял Берлин
Канцлер ФРГ получил "пощечину" от берлинцев из-за арабов и украинцев
13 февраля 2023,
Текст: Дарья Волкова,
Евгений Поздняков,
Алена Задорожная
Чрезмерное увлечение Украиной сыграло против Олафа Шольца. Его партия – СДПГ – проиграла выборы в столице ФРГ, пропустив вперед оппонентов из ХДС. В экспертной среде поражение правящей партии назвали "пощечиной" Шольцу, а зарубежные СМИ сочли такой результат ударом по позициям канцлера. Чего ждут от властей недовольные немцы?

Социал-демократы (СДПГ), управлявшие Берлином на протяжении 22 лет, проиграли на выборах в Палату депутатов столицы, пишет издание The Financial Times. Правящий бургомистр города Франциска Гиффай, комментируя поражение собственной партии, призналась, что общество четко выразило желание перемен, к которому СДПГ необходимо проявить понимание.

Первенство в Берлине получил Христианско-демократический союз (28%), в то время как СДПГ и "Зеленые" набрали по 18,5%. Такой результат стал ударом для канцлера ФРГ Олафа Шольца, чья карьера связана с социал-демократами. Отчасти провал партии объясняется и недовольством немцев действующим правительством Германии – 49% не поддерживают Шольца.

При этом в Берлине правящая партия не сумела провести яркую кампанию, а жители города не получили ответы на свои вопросы, включая дефицит доступного жилья. В то же время кандидат от ХДС Кай Вегнер умело критиковал соперников за неготовность принимать важные решения и силовые разгоны протестов. Однако ХДС не может в одиночку сформировать коалицию. Партии придется побороться за это право, поскольку "Зеленые" намерены организовать свою коалицию с СДПГ и другими левыми партиями.

Провал СДПГ также может существенно ударить по позициям Шольца в будущем, прогнозирует издание Bloomberg. По мнению агентства, потеря Берлина может негативно сказаться на репутации канцлера, чье положение было ослаблено достаточно спорной позицией по вопросам поставок вооружений на Украину.

"Конечно, выборы в столице Германии настолько же значимы, как и, например, выборы в Москве. Ни для кого не было секретом, что финансовая, экономическая и социальная ситуация в Берлине за годы правления коалиции во главе с СДПГ стремительно ухудшалась", – рассказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

"Дело не только в том, что бюрократия не справляется с управлением большим городом. В Берлине целые районы заселены мигрантами, которые не соблюдают элементарных правил. Например, в новогоднюю ночь сотни арабских подростков напали на полицию, пожарных, санитаров. Прошло уже шесть недель, никто не понес наказания", – отметил он.

"Безнаказанность таких правонарушений зашкаливает. Тем временем "Зеленые" хотят запретить автомобильное движение в центре города. Бюджет города лопается по швам, а вместо того, чтобы привлекать инвесторов, левая коалиция предлагает "доить" богачей, экспроприировать имущество, искусственно занижать квартплату", – добавил собеседник.

"Причин, почему берлинцам надоела прежняя политика правительства, масса. Бесконечные потоки украинских беженцев тоже утомляют горожан. Но левые хотят остаться у власти, не потерять ее, воссоздать старое правительство. Если это произойдет, то станет пощечиной демократии", – убежден он.

"Шольцу, конечно, результат берлинских выборов вряд ли понравится. Потери его партии – это вторая пощечина, но уже самому канцлеру. Его рейтинг на федеральном уровне падает. В Германии, как и во всей Европе, много кризисов, с которыми правительство справляется с большим трудом", – добавил он.

"Таким образом Шольц потерял Берлин из-за оголтелой поддержки ВСУ, а немцы потеряли больше других европейцев из-за разрыва экономических связей с Россией. Немцев унизили взрывами на "Северных потоках". Немецкие предприятия бегут в США. Отсюда и провальные результаты партии Шольца", – согласен политолог, эксперт клуба "Валдай" Станислав Ткаченко.

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"Я думаю, на следующих парламентских выборах в Германии, которые состоятся в 2025 году, СДПГ из-за политики Шольца и коалиции с "Зелеными" рискует не попасть в двойку сильнейших партий страны. России это следует учитывать при планировании долгосрочной политики Германии", – полагает Ткаченко.
"Поражение партии Шольца – закономерный процесс. Все надежды, связанные с обновлением в политике через приход к власти "красных" и "зеленых", рухнули. Реальность показала, что они ведут страну к экономическому и социальному коллапсу. Причем умышленно, целенаправленно и планомерно", – сказал газете ВЗГЛЯД бывший депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

Он также отметил, что все недовольство граждан выразилось в результатах выборов. "Канцлер, превращающийся в марионеточную фигуру, не может быть интересен большинству избирателей. Очевидно, что он уже не в состоянии принимать суверенные решения. И это касается не только вопросов, связанных с Украиной, но и внутренних проблем Германии, в том числе падения уровня жизни. Недовольство немцев будет нарастать", – заметил собеседник.

Источник - vz.ru
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