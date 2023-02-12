Электричество вырубилось в 6 областях Казахстана

16:58 13.02.2023

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОТКЛЮЧИЛОСЬ В ШЕСТИ ОБЛАСТЯХ КАЗАХСТАНА

В понедельник, 13 февраля, сразу несколько регионов #Казахстан'а столкнулись с перебоями с электричеством.

Электричество отключилось в шести областях Казахстана

Об этом сообщила пресс-служба АО "KEGOC".



"13 февраля 2023 года в 9.23 действием технологических защит аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская - Агадырь. Это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областях порядка на 600 МВт (около 10% потребления)", - говорится в сообщении.



В компании отмечают, что противоаварийная автоматика электросетей KEGOC сработала в штатном режиме, благодаря чему удалось предотвратить полное погашение света у потребителей юга и центрального региона Казахстана. Сообщается, что сейчас идут работы по полной загрузке электростанций южного региона, чтобы восстановить электроснабжение у отключенных потребителей.



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В Минэнерго сообщили, что ограничения по электроэнергии также введены в Алматы и в области Улытау. В ведомстве также отметили, что отключение линии электропередачи Экибастузская - Агадырь произошло при нормальных погодных условиях.



"Для определения места повреждения выехала специализированная бригада АО "KEGOC". Также приняты меры по дополнительной загрузке Жамбылской ГРЭС и Мойнакской ГЭС. В настоящее время ведется поэтапное подключение отключенных потребителей", - говорится в сообщении.



Кроме того, как позже уточнили в Министерстве энергетики, по состоянию на 12:00 13 февраля на ограничении в энергоснабжении суммарной мощностью 170 МВт остаются только промышленные предприятия, в том числе по: 100 МВт ТОО "Казфосфат", 70 МВт - АО "Арселормиттал", ТОО "Корпорация Казахмыс".