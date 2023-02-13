Хуан Гуайдо как агентурный продукт по стандартам ЦРУ, - Нил Никандров

18:45 13.02.2023

НИЛ НИКАНДРОВ | 13.02.2023 |



Судьба американской марионетки



То, что Вашингтон постоянно вмешивается во внутренние процессы в других странах, продвигая там свои креатуры, давно не новость. События в Венесуэле и появление в ней "параллельного президента" Гуайдо – тому подтверждение.



США сохраняют курс на дестабилизацию Боливарианской республики и свержение ее президента Николаса Мадуро. В мае 2018 года он уверенно победил на выборах. На саботаж выборов ЦРУ и "смежные организации" затратили колоссальные суммы, но устойчивость социально-политической системы, созданной Уго Чавесом, выдерживает все испытания – от экономического саботажа и диверсий на энергетических объектах до индивидуального террора.



Потенциальные соперники Мадуро из оппозиции – Энрике Каприлес, Леопольдо Лопес, Антонио Ледесма, Фредди Гевара и некоторые другие – были скомпрометированы попытками свержения венесуэльского режима. Оперативникам ЦРУ и сотрудникам Госдепа пришлось "расчехлять" агентурные кадры второго ряда. Так на политической арене Венесуэлы появилась фигура Хуана Гуайдо, 1983 года рождения. Выходец из среднего класса, внешне чем-то напоминающий Уго Чавеса: крупный нос, характерные губы, но глаза без той внутренней сосредоточенности, которая отличала Команданте Уго до последнего дня жизни.



В привилегированном Католическом университете Каракаса Гуайдо получил диплом промышленного инженера. Получил и заряд враждебного отношения к чавистам: профессорско-преподавательский состав университета в массе своей не принял боливарианскую революцию. Услужливый Гуайдо сделал выбор: с "популистами" ему не по пути. Античавистская работа Гуайдо в университете, который традиционно находился под присмотром американского посольства, не осталась не замеченной, и в итоге он оказался в США в Университете Джорджа Вашингтона. Там с Гуайдо свели знакомство сотрудники ЦРУ. Курс "защиты демократии", навыки выявления слежки, прослушки, приемы агентурной работы – со всем этим ненавязчиво знакомили Гуайдо. Мол, современному политику не обойтись без таких специальных знаний.



Внедрение Гуайдо в политические процессы в Венесуэле его американскими кураторами не форсировалось. В 2009 году он стал одним из основателей партии "Народная воля", в 2010-м был избран запасным депутатом с перспективой занятия места в случае возникновения вакансии из-за отставки или смерти коллеги-однопартийца. В 2015 году на парламентских выборах Гуайдо был избран в Национальную ассамблею. После победы Мадуро на выборах 2018 года в ЦРУ решили, что Гуайдо созрел и пора выводить его на сцену. В январе 2019 года 36-летний законодатель Гуайдо был избран президентом Национальной ассамблеи Венесуэлы. Он объявил, что не считает Мадуро законным президентом и имеет право исполнять полномочия главы государства! Не без стараний ЦРУ Гуайдо поддержала оппозиция, его провозгласили "временным президентом" Венесуэлы. Через несколько часов после принятия им присяги тогдашний президент США Дональд Трамп признал Гуайдо главой Венесуэлы.



Рафаэль Фоули



Рафаэль Фоули



Американский дипломат Рафаэль Фоули, заместитель главы миссии США в Венесуэле, политический советник (читай: резидент ЦРУ), сыграл главную роль в продвижении Хуана Гуайдо. Фоули похвастался успешно проведенной операцией во время вручения ему премии имени Марка Пальмера "За продвижение демократии". Процедура проходила в декабре 2020 года, Гуайдо фигурировал в сообщениях СМИ как "влиятельный политический лидер", который вот-вот поставит крест на "незаконном" президенте Мадуро. Звучали прогнозы, что "еще несколько дней" и Николасу Мадуро придется бежать на Кубу или в Северную Корею, чтобы не повторить судьбу Муаммара Каддафи...



В ежемесячном издании Американской ассоциации дипломатической службы The Foreign Service Journal роль Фоули подавалась восторженно: "Он добился продвижения демократических инициатив перед лицом несговорчивого режима, который представляет опасную угрозу правам человека и безопасности страны и региона". Подчеркивалось: "Мадуро, все еще удерживающийся у власти после спорных выборов 2018 года и обвиняемый в Соединенных Штатах в торговле наркотиками, имеет связи с колумбийскими и ближневосточными террористическими организациями и организованной преступностью".



На раскрутку Хуана Гуайдо были затрачены гигантские суммы не только из секретных фондов ЦРУ, но и экспроприированные "уполномоченными Гуайдо" финансовые средства и нефтяные активы Венесуэлы, хранящиеся в американских банках. Банк Англии не без подачи американцев объявил о готовности распорядиться венесуэльским золотом приблизительной стоимостью в миллиард долларов. Значительная часть украденных средств использовалась на содержание дипломатических "представительств" Гуайдо; оплачивались его "боевые соратники" и кадры из рядов оппозиции, подобранные для управления страной, "сбросившей гнет диктатуры".



О признании "президента Гуайдо" заявили страны НАТО, Финляндия, Швеция, Украина и многие члены ОАГ, включая Бразилию, Аргентину, Колумбию, Чили, Перу. Генсек ОАГ Луис Альмагро, цэрэушные связи которого были неоднократно разоблачены, способствовал такому всплеску антиболиварианских настроений в подотчетной ему организации. Всего в ходе кампании США против Мадуро набралось около пятидесяти стран, поддержавших американскую марионетку. Неплохо поработали Госдепартамент, ЦРУ, ФБР и другие американские службы, чтобы раз и навсегда избавиться от преемника Уго Чавеса.



Казалось, конец боливарианского правления в Венесуэле недалек. Однако Николас Мадуро держит фронт, и он не одинок. Его поддерживают Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Белоруссия, Иран, другие страны.



В ответ на операцию Госдепа Мадуро выслал из страны всех дипломатов США, включая Фоули. В течение нескольких дней они уничтожали секретную документацию, отсыпаясь в своих кабинетах "в антисанитарных условиях". Нельзя не процитировать ударную фразу из представления Фоули к премии Марка Пальмера: "Вплоть до самого последнего дня в Каракасе он продолжал поддерживать тамошних демократических деятелей". Каким образом, не уточнялось.



На фоне успешного теневого диалога Николаса Мадуро с нынешней, во многом обновленной венесуэльской оппозицией фигура Хуана Гуайдо поблекла, о нем все меньше упоминают как о "президенте". Определенную итоговую черту под историей своей подрывной работы в интересах США подвел сам Гуайдо в недавнем интервью испанской газете: "Мои жизненные достижения уже достаточно давно превзошли все ожидания. В учебниках истории им придется ставить звездочки, делать гигантские нижние колонтитулы, давать очень пространные объяснения, и им не останется ничего другого, чтобы раз за разом повторять, что я был президентом Венесуэлы". Кого Гуайдо имел в виду под местоимением "им", догадаться несложно: тех, кто сорвал попытки усадить на место главы государства марионетку США.



Закроют ли американцы "проект Гуайдо" или сохранят, пока сказать трудно. Сам "временный президент" готов к любому варианту: как скажут, так и будет.