Панджшерский генерал Халид Амири: "Талибы взяли в заложники народ Афганистана"

18:47 13.02.2023 13.02.2023



По словам военного руководителя Фронта сопротивления, лидеры запрещенной в России организации не воспринимают всерьез просьбы Москвы

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



Генерал Амири, которого нередко называют "целью №1" для кабульского режима, находится в Панджшере.

"Талибан", "Исламское государство" (оба запрещены в РФ) и другие террористические организации, находящиеся в Афганистане, в ближайшее время будут представлять реальную угрозу странам региона. Об этом в эксклюзивном интервью обозревателю "НГ" Андрею СЕРЕНКО заявил командующий вооруженными силами Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) генерал Халид АМИРИ. До августа 2021 года генерал Амири командовал подразделениями афганского спецназа (коммандос) и воевал с талибами и боевиками "Исламского государства" в различных провинциях Афганистана. Сегодня 36-летний Халид Амири находится в Панджшере, где руководит боевыми операциями ФНСА против "Талибана". Эта беседа с "НГ" – первое интервью генерала Амири иностранным журналистам.



– Господин генерал, режим "Талибана" доминирует в Афганистане уже более полутора лет. Как вы оцениваете итоги этих месяцев правления талибов? Чего добились талибы?



– "Талибан" ничего не добился за полтора года господства в Афганистане. В экономическом плане из 35 миллионов человек в Афганистане, по статистике международных гуманитарных организаций, 28 миллионов находятся за чертой бедности и нуждаются в срочной помощи. Угрозы безопасности растут, и Афганистан стал безопасным местом только для международных террористов. Политически, в то время как народ Афганистана управляется определенной этнической группой, а другие этнические группы лишены всех политических структур, в "Талибане" также имеется конфликт между кандагарскими талибами и талибами Хаккани. И с каждым днем ​​трещины в этих противоречиях становятся глубже.



На региональном и международном уровне ни одна страна до сих пор еще не признала "Талибан", а некоторые исламские страны, такие как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Турция, даже закрыли свои посольства в Кабуле и выслали своих дипломатов из Афганистана.



Афганистан постепенно изолируется. Уровень недоверия среди талибов растет.



Таким образом, исходя из вышеизложенных причин мы приходим к выводу, что террористическая группировка "Талибан" продемонстрировала отсутствие у нее возможностей и компетенций для легитимации себя на внутригосударственном и международном уровне.



– Как вы думаете, какие цели преследуют талибы?



– "Талибан" – это неуправляемая прокси, этническая и воинствующая экстремистская группировка, которая под прикрытием религии практически занимается этнизмом и устранением других с целью обеспечения посторонних интересов. Среди этих целей – реализация эгоистической этнической политики, реализация специфической религиозной политики, поддержка иностранных террористических групп, привлечение инвестиций из региона и накопление богатства, подавление местных восстаний и социального недовольства, ликвидация островов самостоятельности местных властей.



– Почему народ Афганистана примирился с режимом талибов?



– Я не согласен с такой постановкой вопроса, афганцы никогда не примирялись с талибами. Недовольство заметно на местном и национальном уровнях. Народ Афганистана в настоящее время находится в заложниках у талибов.



– Кроме Панджшера и Андараба, на сегодняшний день нет признаков сопротивления талибам. Там действуют группы бойцов Фронта национального сопротивления Афганистана. Что сегодня собой представляет ФНСА?



– Фронт национального сопротивления расширяется с каждым днем ​​в различных группах общества и географически. В 2023 году вы станете свидетелями вооруженного сопротивления талибам в разных провинциях Афганистана.



– Кто вас поддерживает?



– Обычные люди поддерживают национальное сопротивление, но пока его не поддерживает ни одна страна, потому что взаимодействие (этих стран) с талибами является причиной отказа от поддержки сопротивления. Но такая ситуация скоро изменится.



– Как вы оцениваете перспективы Фронта сопротивления? Какие цели он перед собой ставит?



– Фронт хочет создания в Афганистане децентрализованной политической системы. Он ведет свою борьбу не в одиночку, а во взаимодействии с другими альтернативными талибам племенами и социальными группами. Цели фронта – освобождение Афганистана от зла ​​талибов и других международных террористов, создание инклюзивного децентрализованного правительства, основанного на волеизъявлении народа, государства, в котором все этносы живут, как родственники, под одной крышей, имеют равные права и возможность жить в согласии между собой и с миром.



– Сегодня много говорят об опасности возрождения "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в Афганистане. Как вы думаете, насколько серьезна эта угроза? Что такое ИГ в Афганистане и как Национальный фронт сопротивления Афганистана относится к ИГ?



– "Талибан" ничем не отличается от ИГ и других террористов с точки зрения идеологии и типа экстремистского поведения. Сегодня ИГ в Афганистане расширяется и становится сильнее под властью талибов, чем когда-либо прежде.



За последние семь лет ИГ пережило много взлетов и падений в Афганистане и теперь укрепляется. ИГ обладает активными и потенциальными способностями набирать силу. Одним из факторов, делающих ИГ сильным, является напряженность в отношениях талибов с Пакистаном. Эта иностранная террористическая группа обеспокоена тем, что, по их мнению, талибы могут заключить с пакистанцами сделку. Именно поэтому они заинтересованы в присоединении к ИГ новых сторонников, и растущая бедность в афганском обществе делает ИГ сильнее.



Фронт национального сопротивления не проводит различий между ИГ, талибами и другими террористическими группировками, поскольку все они представляют серьезную угрозу не только для Афганистана, но и для региона и мира в ближайшем будущем.



– Какую роль сыграл Пакистан в укреплении режима талибов? Насколько сильно влияние пакистанского истеблишмента, спецслужб Исламабада сегодня на власть талибов в Афганистане?



– Роль Пакистана в поддержке "Талибана" очень заметна и имеет много признаков. Многие высокопоставленные члены "Талибана", особенно сеть Хаккани (запрещена в РФ) и министр иностранных дел талибов Амир Хан Моттаки, губернаторы и сотрудники службы безопасности "Талибана" связаны с пакистанским разведывательным управлением. Последняя информация показывает, что Пакистан поддержал лидера талибов и высокопоставленных членов "Талибана", которые проигнорировали варианты взаимодействия с мировым сообществом.



Пакистанская разведка как создатель "Талибана" теперь имеет пакистанских советников в большинстве отраслевых и экономических министерств Афганистана, а министр иностранных дел Пакистана выступает в качестве де-факто министра иностранных дел "Талибана" на международных форумах.



– Как вы оцениваете политику России в отношении Афганистана? Каковы сегодня политические позиции Москвы в Кабуле?



– Москва и, в частности, спецпредставитель РФ по Афганистану Замир Кабулов пытаются не допустить попадания талибов в руки Запада и особенно США. Москва просит талибов противостоять ИГ и другим террористическим группировкам в Центральной Азии, но источники в разведке говорят, что талибы не воспринимают всерьез требования Москвы, потому что талибам нужны деньги, которые Москва дать не может. "Талибан" санкционирован Западом, но Москва ничего не может сделать для талибов. Талибы заявили, что Москве грозит международная изоляция в результате конфликта в Украине, поэтому талибы не хотят вести дела с изолированной страной.



До сих пор Москва больше всего делала упор на создание всеобъемлющего и инклюзивного правительства в Кабуле, включающего все этнические группы Афганистана, и провела несколько региональных и международных встреч для решения афганской проблемы. Но это оказалось неэффективно для изменения внутренней ситуации в Афганистане и удовлетворения самой России.



– Сегодня много говорят о возможности возвращения Америки в Афганистан. Как вы думаете, возможен ли союз между Вашингтоном и режимом талибов?



– Уже прошло более двух лет с момента союза талибов и США, начавшегося с подписания скрытых документов Дохинского соглашения (в конце февраля 2020 года). По словам Залмая Халилзада и Тома Уэста (бывшего и нынешнего спецпредставителя США по Афганистану. – "НГ"), Америка всегда говорила о взаимодействии с талибами. Однако, похоже, вопрос о признании талибов не стоит на повестке дня Вашингтона до конца президентского срока Джозефа Байдена. Если "Талибан" позволит женщинам и девочкам работать и учиться, сформирует инклюзивное правительство, определит свою позицию в отношении иностранных террористических группировок и будет уважать права человека, то перспектива укрепления союза между талибами и США очень серьезная. И, кстати, у США нет другой альтернативы. В противном случае Америке будет сложно справиться с условиями, которые выдвигает эта группа.



– Китай демонстрирует готовность сотрудничать с правительством "Талибана". Между Пекином и талибами было подписано несколько экономических соглашений. Как вы думаете, в какой степени эти соглашения подлежат исполнению? Как вы оцениваете перспективы деятельности Китая в Афганистане?



– Китай и талибы не являются естественными партнерами. У Китая нет возможности удовлетворить потребности талибов. "Талибан" использует Китай по двум направлениям. Во-первых, талибы показывают свою близость к Китаю и используют эту карту против Запада – для давления на Запад. Во-вторых, они подписали соглашения об экономических проектах с Китаем, чтобы увеличить свои внутренние доходы. Китай пытается пойти по стопам Америки в Афганистане, но талибы под давлением Запада повели себя не так, как ожидал Китай. Талибы не отреагировали на просьбу Китая о сдерживании восточно-туркестанской группировки уйгуров. Талибы также не ответили на требование Китая выдать некоторых руководителей "Исламского движения Восточного Туркестана" (ИДВТ, запрещено в РФ).



Из-за отсутствия экономической самодостаточности талибы заинтересованы в отношениях с большим количеством стран, которые помогают или могли бы помочь им в экономическом секторе. Понимая это, Китай заключил некоторые соглашения с "Талибаном", не имея практических проектов, но чтобы "отрезать руку другим", лишая их этой привилегии. Ни один из заключенных с Китаем проектов не может быть реализован на практике из-за проблем с безопасностью в Афганистане.



– Каков ваш прогноз будущего режима талибов? Как долго продлится их правление в Афганистане?



– "Талибан" загнал Афганистан в жесткую изоляцию. Талибы правят афганским народом экстремальными религиозными и этническими методами, а сам афганский народ находится теперь в наихудших экономических, политических условиях и условиях безопасности. Ни одна страна не желает признать "Талибан". С каждым днем ​​масштабы отсутствия безопасности и присутствия в Афганистане международных террористов, таких как Айман аз-Завахири, увеличиваются, а страны региона находятся под серьезной угрозой. Я вижу очень мало перспектив у длительного правления "Талибана" в Афганистане.



– Каких новостей можно ожидать из Афганистана через несколько недель, предстоящей весной? Готов ли Фронт национального сопротивления Афганистана к длительной вооруженной борьбе с талибами? Возможно ли примирение между силами ФНСА и талибами, и если да, то на каких условиях?



– Следует ожидать новостей об усилении партизанской войны в Афганистане и нападениях бойцов сопротивления на крупные города. Фронт национального сопротивления будет частью будущей войны против талибов, а не всей войны.



Не похоже, что талибы выступают за политический подход в афганском урегулировании и за переговоры о мире в Афганистане.



Афганистан будет более изолированным и нестабильным из-за внутреннего противостояния в группировке "Талибан", которое до сих пор скрывалось. Теперь внутренние конфликты между талибами станут достоянием гласности.



Страны региона будут еще более разочарованы взаимодействием и сотрудничеством с талибами.



Возможно, что представители бывшей Афганской национальной армии и силовых структур вернутся в Кабул к исполнению своих обязанностей по призыву некоторых талибов, но это будет скорее попытка решить этнический вопрос, чем отыскать решение по прекращению войны в Афганистане. Без формирования комплексного политического и этнического правительства в стране невозможно создание эффективной армии с сочетанием представителей нескольких разнородных поколений.



Подход контактной комиссии "Талибана" к некоторым деятелям республиканского периода также кажется неудачным, потому что вернувшиеся на родину по призыву талибов не могут разрешить тупиковый узел кризиса безопасности и нелегитимности "Талибана". Источник - НГ

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