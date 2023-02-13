"Отсидеться не выйдет": Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться

19:14 13.02.2023

13.02.2023



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участникам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно сплотиться и действовать сообща.



"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России – это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, – ничего подобного, так не будет. Придет время (оно недалеко, буквально завтра) – оно потребует определяться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее. Но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе. Вместе всегда проще и легче", – сказал он на встрече с новым генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.



Белорусский лидер добавил, что участникам придется находить компромиссы.



"Хотя в ОДКБ мы уже давно их нашли и действуем как единая организация. Думаю, вот этот сложный период нам предстоит пройти, и он еще более сплотит нашу организацию на тех принципах, которые нужны и возможны для каждого государства, которое входит в эту организацию", – отметил он.



Президент Лукашенко также призвал решить проблемы, сформировавшиеся в другом регионе ответственности ОДКБ. "Вы хорошо знаете и Кавказ, и Центральную Азию. Там у нас проблемы. Давайте попробуем их разрешить и, насколько возможно, сплотить ОДКБ в эти непростые времена", - сказал Лукашенко.



Ранее власти Беларуси заявили о том, что республика проведет мероприятия по улучшению биологической безопасности ОДКБ. Кроме того, в Совбезе республики сообщили, что приоритетами председательства страны в ОДКБ станут повышение престижа организации, укрепление координации между ее членами, локализация различных кризисных ситуаций, недопущение дестабилизации обстановки в зоне ответственности и развитие коллективных сил организации.