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|Под завалами в Турции нашли тела трех футболистов из Ирана
19:23 13.02.2023
В Турции под завалами нашли мертвыми трех иранских футболистов. Об этом сообщает портал Sporx.
Мехди Сейидави, Мухаммед Риза Мирахмеди и Хамид Матруди выступали за паралимпийские футбольные команды. Землетрясение застало их в отеле в турецкой Малатье.
Напомним, два мощных землетрясения произошли в Турции и Сирии 6 февраля. ООН предполагает, что количество жертв может достигнуть 50 тысяч.
Ранее СМИ сообщали, что из-под завалов вытащили живую девочку спустя 178 часов после землетрясения.
Авторы: ЕЛИЗАВЕТА САПКОВА