Под завалами в Турции нашли тела трех футболистов из Ирана

19:23 13.02.2023

В Турции под завалами нашли мертвыми трех иранских футболистов. Об этом сообщает портал Sporx.



Мехди Сейидави, Мухаммед Риза Мирахмеди и Хамид Матруди выступали за паралимпийские футбольные команды. Землетрясение застало их в отеле в турецкой Малатье.



Напомним, два мощных землетрясения произошли в Турции и Сирии 6 февраля. ООН предполагает, что количество жертв может достигнуть 50 тысяч.



Ранее СМИ сообщали, что из-под завалов вытащили живую девочку спустя 178 часов после землетрясения.



Авторы: ЕЛИЗАВЕТА САПКОВА