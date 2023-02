ВВС США сбили очередной, теперь уже восьмиугольный НЛО, над озером Гурон

20:11 13.02.2023

США сбили восьмиугольный НЛО близ военных объектов

Американский генерал не исключил инопланетную версию



США сбили "восьмиугольный" летающий аппарат неизвестного происхождения вблизи военных объектов в Мичигане. Это стало очередным эпизодом в цепи инцидентов с летающими объектами в Северной Америке.



В последнем инциденте был задействован уже четвертый летающий объект, сбитый американскими или канадскими самолетами в этом месяце, после падения большого воздушного шара, принадлежащий Китаю, пишет The Guardian.



Американские военные сбили четвертый за неделю летающий объект в воздушном пространстве Северной Америки в воскресенье над озером Гурон в Мичигане, подтвердила губернатор штата Гретхен Уитмер. "Я рада сообщить, что он был быстро, безопасно и надежно сбит", - сказала она.



Предполагается, что высотный неопознанный объект, описанный как "восьмиугольная структура" с прикрепленными к ней нитями, был тем же самым объектом, который был зафиксирован радаром над Монтаной в субботу. В тот момент, когда он был поражен ракетой класса "воздух-воздух", запущенной истребителями F-16, он пролетал над районом Великих озер на высоте 20 000 футов, что могло представлять опасность для гражданских самолетов.



Пентагон заявил, что объект, по-видимому, пролетел вблизи военных объектов США и представлял угрозу для гражданской авиации, а также был потенциальным инструментом разведывательного наблюдения.



Генерал ВВС США, осуществляющий надзор за воздушным пространством Северной Америки, заявил, что объект, скорее всего, упал в канадских водах.



Ожидалось, что военный персонал, оснащенный специальным водолазным снаряжением, предназначенным для экстремально холодных вод озера Гурон, будет быстро направлен на поиск фрагментов сбитого объекта. До сих пор нет никаких разведданных о том, кто контролировал структуру и действительно ли она занималась какой-либо шпионской деятельностью.



"Октагон" стал четвертым неопознанным летающим объектом, сбитым американскими или канадскими истребителями в этом месяце, отмечает The Guardian. Чрезвычайная волна вмешательства военных началась 4 февраля, когда у берегов Южной Каролины американской ракетой был сбит большой воздушный шар. На этот объект претендовал Китай, хотя Пекин настаивает на том, что зонд был задействован в невинных метеорологических исследованиях.



В пятницу у берегов Аляски был сбит объект размером с небольшой автомобиль, за которым в субботу последовал аналогичный летающий объект над Юконом в Канаде.



Генерал Глен Ванхерк, которому поручено охранять воздушное пространство США, заявил в воскресенье, что военные не смогли определить, что это были за три последних объекта, как они передвигались в воздухе или откуда они прилетели.



Заявив, что США более внимательно изучают радар с момента обнаружения китайского воздушного шара, Ванхерк сообщил журналистам, что три самых последних объекта были названы "объектами, а не воздушными шарами, по какой-то причине".



На вопрос, исключил ли он инопланетян, Ванхерк сказал: "Я позволю разведывательному сообществу и контрразведывательному сообществу разобраться в этом. Я ничего не исключаю". Правда, представитель министерства обороны США, говоривший на условиях анонимности, сообщил агентству Reuters, что военные не видели никаких доказательств того, что объекты были внеземными по своему происхождению.



Американские и канадские военные пытаются вернуть другие летающие объекты, которые были сбиты на этой неделе. Поиски на море и суше ведутся в неблагоприятных погодных условиях.



Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил телеканалу ABC This Week в воскресенье, что он был проинформирован Белым домом и что официальные лица теперь убеждены, что все первые три летающих объекта были воздушными шарами. Он твердо возложил вину на Китай. "Китайцы были унижены – я думаю, китайцев поймали на лжи", - сказал он. "Для них это настоящая неудача".



Несколько часов спустя представитель Совета национальной безопасности Белого дома попытался смягчить риторику Шумера, заявив, что еще слишком рано давать характеристику двум последним летающим объектам, сбитым над Аляской и Канадой. По словам чиновника, окончательных ответов придется дождаться, пока будут извлечены обломки.



Шумер сказал, что американские военные и разведывательные агентства были "сосредоточены, как лазер", на сборе информации о летающих объектах, а затем на анализе того, какие шаги необходимо предпринять для защиты американских интересов в будущем. Он назвал "диким" тот факт, что правительство США понятия не имело о программе слежки за воздушными шарами всего "несколько месяцев назад".



Канадские военные пытаются добраться до фрагментов неопознанного летающего объекта, который был сбит в воздушном пространстве Канады в субботу. Воздушный объект упал над отдаленным, пересеченным районом Юкона. Объект, описанный как цилиндрический, летел на высоте 40 000 футов над канадской территорией и считался опасным для гражданского воздушного движения.



Поиски, проводимые американскими военными, также продолжаются в сложных условиях у берегов Южной Каролины и Аляски после двух перехватов там. Некоторые обломки первого уничтоженного воздушного шара - самого крупного из четырех объектов - уже извлечены и доставляются в военные лаборатории для анализа.



Хотя китайское правительство признало право собственности на аэростат, власти страны настаивал на том, что зонд использовался только для исследования погоды.



Пентагон оспорил эту характеристику, заявив, что ранние признаки указывают на то, что на воздушном шаре находилось мощное оборудование, которое могло перехватывать сообщения. Воздушный шар, летевший на высоте 60 000 футов, отслеживался американскими военными в течение нескольких дней, когда он пересекал национальное воздушное пространство, первоначально он был замечен у берегов Аляски 28 января.



По словам Пентагона, военно-воздушные силы решили подождать, пока он не окажется над Атлантикой, прежде чем сбивать его из-за беспокойства о гражданских лицах на земле.



Шумер защищал это решение в воскресенье от растущей критики со стороны республиканцев, которые критиковали Белый дом Джо Байдена за неспособность действовать немедленно. По его словам, следуя за воздушным шаром через всю страну, США получили "огромные разведданные" о том, что делают китайцы.



Шумер предсказал, что весь объект будет собран по частям в ближайшие дни. "Это огромный переворот для Соединенных Штатов", - сказал он телеканалу ABC на этой неделе.



Стечение четырех сбитых летающих объектов за неделю усилило напряженность и натянуло нервы по обе стороны границы США и Канады. Инциденты также вызвали политическую напряженность на международном уровне. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил первый визит высокопоставленного американского дипломата в Пекин с 2018 года в ответ на высотное вторжение китайского воздушного шара.



Что касается китайской стороны разгорающегося спора, местные новостные агентства, на которые ссылается Bloomberg News, сообщили в воскресенье, что правительство Китая готовится сбить неопознанный летающий объект, который, как утверждается, был замечен над портом Циндао. Согласно сообщениям, рыбакам в окрестностях было приказано быть начеку.



Андрей Яшлавский