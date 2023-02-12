Укр-шайтаны пытались отравить командира отряда чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова

20:36 13.02.2023

Командира отряда специального назначения "Ахмат" Апти Алаудинова пытались отравить через письмо. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу "Россия 1", которое было показано в передаче "60 минут". Трансляция ведется на портале "Смотрим".



По словам Кадырова, Алаудинов вовремя понял, что подвергся попытке покушения.



"Хорошо, что он вовремя узнал, что это отравленная бумага", - раскрыл детали инцидента Кадыров.



О том, что это было за письмо, кто был его отправителем, и какой именно токсин использовался в попытке покушения, Кадыров не уточнил.



Алаудинов ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел по Чеченской Республике. Политик награжден званием Героя России, после начала СВО он регулярно комментирует происходящее на фронте.