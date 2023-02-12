 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.02.2023
20:36  Укр-шайтаны пытались отравить командира отряда чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова
20:11  ВВС США сбили очередной, теперь уже восьмиугольный НЛО, над озером Гурон
19:23  Под завалами в Турции нашли тела трех футболистов из Ирана
19:14  "Отсидеться не выйдет": Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться
18:47  Панджшерский генерал Халид Амири: "Талибы взяли в заложники народ Афганистана"
18:45  Хуан Гуайдо как агентурный продукт по стандартам ЦРУ, - Нил Никандров
16:58  Электричество вырубилось в 6 областях Казахстана

16:43  Выборы в Германии. Партия канцлера Шольца позорно сдала Берлин
14:58  В Петропавловске 9-классник топором прямо в школе изрубил трех одноклассников
14:10  Эркебай Мурзабеков уволен с поста директора Агентства по защите депозитов Кыргызстана. Сменил его Кадырбек Букуев
13:49  Партия "Байтак" : зеленый балаган Казахстана, - Б.Маханов
13:48  В Андижане обрушились перекрытия верхних этажей в новостройке
12:42  Число погибших после землетрясений в Турции превысило 31 тыс.
12:11  Financial Times: Россия открывает "второй фронт" против Запада в Африке
11:22  Казахстанские конькобежки завоевали серебряные медали юниорского чемпионата мира
11:15  Ученые открыли новый механизм мутации коронавируса
11:12  Удары по Ирану: террор по графику, - Сергей Кожемякин
11:08  Известный дизайнер и модельер одежды, уроженец Узбекистана Ферутдин Закиров обвиняется в России в мошенничестве
10:48  "Жены героев": Супруги участников спецоперации - Рязанских десантников стали героинями фотопроекта
10:47  Рахмон против ТАЛКО?! Стоимость электричества для "Таджикской алюминиевой компании" повысили почти на 64%
10:35  Аэропортом казахстанского Уральска будет управлять российский холдинг
10:12  Китай предложил новую модель развития человечества. Си Цзиньпин бросает вызов Байдену, - Ю.Тавровский
09:35  Энергосистема Украины – коллапс близок? - В.Бурт
08:59  Почему Казахская ССР русифицировалась сильнее, чем другие республики Союза? - Б.Жанаберген
08:57  Имитатор Досаев. Алма-Ате катастрофично не везет с градоначальниками, - А.Омирбек
08:34  Как поссорились Киев и Тбилиси из-за шкуры неубитого медведя. Варшава в засаде, - Д.Минин
01:04  РосПравительство нашло ответы на нефтяные санкции, - НГ
00:57  Фейковое Белорусское "правительство" (Светы Тихановской) учредило собственную награду "Гонар і Годнасць" - медаль
00:38  Американскому ВПК нужна вечная война, - Financial Times
00:19  Казахстанская Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова официально завершила карьеру
00:13  Умер выпускник Алма-Атинского желдортехникума классик советской режиссуры Вадим Абдрашитов
00:08  Экс-глава МИД Республики Кипр Никос Христодулидис победил на выборах президента
Воскресенье, 12.02.2023
22:39  Где мы были восемь лет. Политические уроки "минских соглашений", - М.Орловский
20:42  Садыр Жапаров отправляется в Венгрию с официальным визитом
20:23  КазПремьер Смаилов напихал подчиненным за качество ремонта дорог в стране
18:13  Новые данные о личном интересе семьи Байдена к Украине, - МК
16:44  Кровавый февраль 1990 года в Таджикистане (уроки истории), - Нурали Давлатов
16:41  Кыргызские спасатели вытащили из-под завалов в Турции 22-летнюю беременную девушку
16:30  Джонатан Свифт и китайский зонд, - Дм.Седов
13:42  Гори, гори ясно... Почти миллион французов методично разносят свою страну
13:40  Кто эти 162 человека, которые на самом деле управляет Казахстаном? - Карлыгаш Еженова
13:38  Предвыборная ситуация в KZ складывается достаточно своеобразно, - Данияр Ашимбаев
13:36  Новый Казахстан и Старый Запад, - Владислав Юрицын
13:33  Россия применит агрессивный метод повышения доходов от нефти
13:29  Пропаганда и манипуляция на Западе, - katehon.com
13:17  Взята Красная Гора. РосЧВК "Вагнер" завязывает "мешок" вокруг Артемовска
13:13  ЗамУзбминстроя Адилов признался, что "не может гарантировать качество новостроек"
13:04  Над Канадой сбит очередной шар-НЛО
12:48  В тени ложных доказательств. Раскрыты секреты тех, кому выгодна смута в Узбекистане
12:35  Вице-президент Федерации конного спорта России Туганов отныне будет выступать за Палестину
11:52  Рецепт американской экономической катастрофы. Печать паразитизма, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Укр-шайтаны пытались отравить командира отряда чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова
20:36 13.02.2023

Командира отряда специального назначения "Ахмат" Апти Алаудинова пытались отравить через письмо. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу "Россия 1", которое было показано в передаче "60 минут". Трансляция ведется на портале "Смотрим".

По словам Кадырова, Алаудинов вовремя понял, что подвергся попытке покушения.

"Хорошо, что он вовремя узнал, что это отравленная бумага", - раскрыл детали инцидента Кадыров.

О том, что это было за письмо, кто был его отправителем, и какой именно токсин использовался в попытке покушения, Кадыров не уточнил.

Алаудинов ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел по Чеченской Республике. Политик награжден званием Героя России, после начала СВО он регулярно комментирует происходящее на фронте.

Источник - Лента.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676309760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Президент Казахстана обратился к Парламентариям Центральной Азии
- Концепция по обеспечению общественной безопасности будет учитывать реальные запросы общества - МВД
- В Казахстане планируется обеспечить долгосрочную устойчивость водных экосистем
- Ерлан Карин провел заседание Совета по молодежной политике при Президенте
- О потенциальных одномандатниках
- Премьер-Министр поручил обеспечить качественное и своевременное выполнение автодорожных проектов
- В Правительстве рассмотрели проекты Концепций молодежной политики и развития образования
- Премьер-Министр: В Казахстане изменится структура промышленности
- Уволен гендиректор "Павлодарэнерго" - рабочая поездка Романа Скляра в Экибастуз
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  