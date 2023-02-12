В Грузии умер экс-тадж-журналист Олег Панфилов

22:40 13.02.2023

В Грузии скончался бывший глава российского Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Об этом 10 февраля сообщила его супруга Оксана Маслак.



Олег Панфилов родился 7 сентября 1957 года в Ленинабаде (сейчас – Худжанд). Окончил Ленинабадский государственный педагогический институт. Сначала работал учителем, затем вел программу на таджикском телевидении, работал журналистом в газете "Комсомолец Таджикистана", корреспондентом "Независимой газеты", агентства Associated Press, до 2010 года сотрудничал с Радио Свобода (признано в РФ иноагентом). Автор, соавтор и составитель около 60 книг, автор сценариев восьми фильмов.



Олег Панфилов руководил московским бюро Комитета защиты журналистов, был директором Центра экстремальной журналистики, созданного 1 февраля 2000 года как правозащитная структура Союза журналистов России.



После вооруженного конфликта между Россией и Грузией, произошедшего в августе 2008 года, Панфилов принял решение переехать в Тбилиси на постоянное место жительства, позже получил грузинский паспорт.



Одной из причин своего отъезда в Грузию журналист назвал состояние свободы слова в России, где "и журналисты не хотят бороться за свои права, и власти устраивают всякие препятствия, чтобы подавить остатки независимой журналистики".