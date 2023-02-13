Судьбу вузов Узбекистана поставят в зависимость от числа безработных выпускников

00:05 14.02.2023

Вузы Узбекистана с большим количеством безработных выпускников будут признаваться учреждениями, дающими некачественное образование. Встанет вопрос об их закрытии, предупредили в Министерстве высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.



В последние годы число вузов в стране значительно увеличилось и продолжает расти. Если к началу 2020/2021 учебного года их насчитывалось 127, то в июне 2022 года - 162.



В прошлогодний Национальный рейтинг высших учебных заведений государственная инспекция по надзору за качеством образования включила 92 вуза. Их деятельность оценивалась на основе 20 индикаторов по четырем направлениям:



👉 интеграция научно-исследовательской деятельности и образования/науки/производства;

👉 учебно-методическая работа и качество преподавания;

👉 уровень знаний студентов и качество выпускников;

👉 развитие спорта.



В оценке качества выпускников узбекистанских вузов участвовали 5354 организации. Наибольшее число положительных отзывов набрали Национальный университет Узбекистана, Ташкентская медицинская академия, Университет мировой экономики и дипломатии, Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы, Самаркандский государственный университет, Ташкентский финансовый институт. Худшие вузы по этому показателю в сообщении госинспекции не указаны.



В общем рейтинге последние места заняли Термезский инженерно-технологический институт, Узбекский национальный институт музыкального искусства, Ферганский медицинский институт общественного здоровья, Термезский институт агротехнологий и инновационного развития, педагогический институт Каршинского государственного университета.



ℹ️ В марте 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил во всех вузах открыть центры занятости для трудоустройства студентов. Он потребовал от ректоров бесплатно предоставить студентам комнаты и помещения для организации платных курсов, бытовых и иных услуг, создать для них возможность оказывать платные услуги населению и предпринимателям, открыть коворкинг-центры.



13.02.23