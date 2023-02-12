Впервые директором по связям с общественностью Белого дома станет открытый гей ЛаБолт

00:13 14.02.2023

The Washington Post

США

12 февраля 2023

Ветеран команды Обамы Бен ЛаБолт станет директором по коммуникациям Белого дома

WP: впервые директором по связям с общественностью Белого дома станет открытый гей



Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в конце февраля намерена уйти в отставку, ее сменит специалист по связям с общественностью Бен ЛаБолт, пишет WP. Он станет первым открытым геем, который займет эту должность.



Кейт Бедингфилд, советник Байдена, проработавшая с ним в течение четырех лет, покинет этот пост, чтобы сыграть стратегическую роль в готовящейся кампании по переизбранию президента Байдена.

Бен Ла Болт, бывший советник Барака Обамы, который работал также над конкретными проектами президента Байдена, в следующем месяце заменит координатора по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд, когда она покинет администрацию ради будущей работы в качестве консультанта в кампании по переизбранию президента, заявили 10 февраля советники Байдена.



Ла Болт, партнер работающей с Демократической партией фирмы Bully Pulpit Interactive в Сан-Франциско, должен стать первым открытым геем, который займет должность директора по связям с общественностью Белого дома. Этот представитель администрации традиционно курирует все аспекты стратегии президента по связям с общественностью. Бен Ла Болт работал в команде Байдена во время переходного периода после президентских выборов 2020 года, а затем в качестве советника по связям с общественностью в команде судьи Верховного суда Кетанджи Браун Джексон при ее утверждении в должности (Судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон была выдвинута на этот пост президентом Байденом и была утверждена в спорном процессе 22 июня 2022 года. Считается, что с ее назначением Байден усилил личные позиции в ВС США – Прим. ИноСМИ). О назначении Ла Болта впервые сообщил канал NBC News.

Бедингфилд, которая работал на Байдена еще с тех пор, как он был вице-президентом, является последней в ряду чиновников Белого дома, которые объявили об уходе после "двух изнурительных лет" рабрты в команде президента. До нее это сделали уже бывший глава аппарата администрации Байдена Рон Клейн и главный экономический советник президента Брайан Диз. Кейт Бедингфилд ранее работала заместителем руководителя предвыборной кампании Байдена 2020 года. Как ожидается, она продолжит участие в кампании по его переизбранию, как только о решении Байдена по участию в будущих выборах будет объявлено позднее в этом году, сказал советник президента на условиях анонимности.



"Она была важным стратегическим голосом моей кампании с самого первого дня начала ее работы в 2019 году и сыграла ключевую роль в продвижении моей повестки дня в Белом доме, - сказал Байден в заявлении, объявляющем об этой кадровой перестановке. - Я очень благодарен ей, а также ее мужу и двум маленьким детям за то, что они так много сделали для меня".



Во время кампании 2020 года сотрудники Бедингфилд публично называли ее капитаном байденовской "команды убийц". Это прозвище происходит из цитаты, приписываемой президенту Дональду Трампу, который, как сообщалось, в частном порядке жаловался на эффективность пиаровских операции Байдена против себя. Она была одним из самых эффективных советников-основателей избирательной кампании Байдена, входивших в небольшую команду в первые месяцы ее работы, и часто появлялась на телеэкранах в качестве защитницы Байдена во время его мероприятий. В Белом доме она курировала всю стратегию президента по связям с общественностью.



Еще в июле 2022 года Белый дом объявил, что этим летом Бедингфилд уходит со своей должности, чтобы проводить больше времени со своей семьей. Через несколько недель она изменила свое решение, заявив, что сожалеет об этом объявлении и хочет продолжить работу в Белом доме. "Мне еще многое предстоит там сделать", - написала она в Твиттере.



После работы пресс-секретарем тогда еще сенатора от штата Иллинойс Барака Обамы Ла Болт был главным пресс-секретарем Обамы во время президентской кампании 2008 года, а затем работал в Белом доме помощником пресс-секретаря, помогая кампаниям по утверждению судей Верховного Суда Сони Сотомайор и Елены Каган. Он покинул Белый дом для того, чтобы консультировать бывшего руководителя аппарата президентской администрации Рама Эмануэля в увенчавшихся успехом выборах на пост мэра Чикаго, а затем работал пресс-секретарем в предвыборной кампании Обамы уже в 2012 году.

Позже вместе с бывшим пресс-секретарем Белого дома Робертом Гиббсом он основал консалтинговое агентство Incite. Затем они объединили свою фирму с компанией Bully Pulpit, которую Ла Болт планирует покинуть, чтобы теперь опять войти в команду Белого дома. В частном секторе Ла Болт представлял благотворительные кампании основателя Facebook (запрещена в России как экстремистская – Прим. ИноСМИ) Марка Цукерберга, основательницы благотворительной организации Emerson Collective Лорен Пауэлл Джобс (вдовы Стива Джобса – Прим. ИноСМИ) и бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга. (В 2009 году Ла Болт участвовал в скандальных судебных разбирательствах с семьей Цукерберга, против которой были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и расовой дискриминации – Прим. ИноСМИ). Его фирма также консультировала IT-корпорации, такие как Uber, Google, Airbnb и Sonos, а также политические кампании, такие как избирательная кампания Байдена 2020 года и Everytown for Gun Safety ("Американские города без оружия").



"У Бена большие задачи, - продолжил Байден в своем заявлении, - Я с нетерпением жду возможности приветствовать его снова в качестве первоклассного специалиста по связям с общественностью, который вновь демонстрирует свою приверженность государственной службе и обладает современным пониманием того, как американцы потребляют информацию".



Комментарии читателей



И это правильно. Работа Белого дома с общественностью нуждается в серьезном улучшении, если Байден рассчитывает получить хоть какой-то шанс на победу в 2024 году. Следующей должна быть Карин Жан-Пьер. Она была неплохим комментатором на MSNBC, но теперь все время терпит сплошные фиаско перед прессой.



Bleedinghearts

А вообще, сколько там женщин в администрации Байдена? Мы никогда не узнаем этого точно, потому что некоторые или даже многие из них находятся в каком-то промежуточном состоянии между мужчинами и женщинами и не знают, какой пол отметить в соответствующей клеточке резюме.



BillzHawks

Следующей нужно выгнать пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она просто ужасна!



Bleedinghearts

Толпа многоразовых пиарщиков и политтехнологов вновь обустраивается в Белом доме. Это нехорошо и для них самих, и для Дементного Джо. Давай, чувак! Назови мне хоть кого-нибудь приличного из них!



Какой сегодня жалкий хозяин у когда-то великого Белого дома. А может быть, сжечь его и на его месте осуществить проект доступного жилья для народа?