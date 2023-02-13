Вашингтон и Пекин увязли в споре об НЛО, - Вл.Скосырев

00:15 14.02.2023

13.02.2023



В Америке политики раздувают истерию в связи с полетами китайских аэростатов

Владимир Скосырев



Агенты ФБР изучают обломки воздушного шара, сбитого у побережья штата Южная Каролина.

Маститые американские эксперты говорят, что конфликт двух держав могут вызвать неопознанные летающие объекты. Тем более что покров тайны над ними сгущается. Над США и Канадой сбито уже четыре аэростата. Но один аппарат обнаружен не в Америке, а неподалеку от китайского порта Циндао. Мало того, оборонное ведомство Тайваня сообщило, что Пекин запускал над островом воздушные шары много раз. Цель – собрать разведданные для штурма острова. Успокоением для общественности в США служит то, что госсекретарь Энтони Блинкен все еще может совершить визит в Китай.

Возобновить переговоры между Пекином и Вашингтоном нелегко. Ведь полет аэростата над территорией США вызвал негодование у американцев. Политики критикуют президента Джозефа Байдена и военное ведомство за то, что аэростат не был сбит, как только появился над США. С другой стороны, как напоминает Reuters, МИД Китая в самых резких выражениях отверг обвинения США. Сбитый у побережья Южной Каролины шар был гражданским научно-исследовательским устройством, указано в заявлении Пекина. Пентагон сообщил, что Китай ранее отклонил просьбу министра обороны США Ллойда Остина переговорить по телефону с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.



Джуд Бланшет, почетный председатель отдела китайских исследований в Центре стратегических и международных исследований США, как и многие другие американские комментаторы, говорит, что в результате инцидента с летательными аппаратами Вашингтон и Пекин приблизились к катастрофе. Отношения между двумя державами омрачены настолько, что исход кризиса будет зависеть от того, способны ли Байден и председатель КНР Си Цзиньпин отойти от роковой черты. Но для этого каждая сторона должна одолеть присущие им патологии.



Вызов для США состоит в том, чтобы отбросить токсичные, чрезвычайно вредные аспекты внутриполитической жизни. Как показал отклик медиа и политиков на шпионский шар, Америка склонна к истерии как раз в тех сферах, где требуется демонстрировать беспристрастность и серьезность. А члены Конгресса, напротив, использовали инцидент с шарами для того, чтобы завоевать очки в политической борьбе, СМИ хотят повысить свою популярность.



Но для Пекина возвращение к нормальным отношениям с США еще сложнее, чем для Вашингтона, утверждает Бланшет. Расширив свои полномочия внутри КНР, Си Цзиньпин, кажется, не сумел осознать, насколько его агрессивная политика вызвала неприятие у соседей, да и других стран. Япония увеличила расходы на оборону, по такому же пути идет и Индия. А если Си поедет в Москву весной, как было объявлено, то он нанесет еще большую рану отношениям Китая с США и Европой.



Впрочем, самой большой угрозой американский китаевед считает воинственную реакцию Пекина на возможную поездку спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти на Тайвань. Если Китай будет вновь запускать ракеты над островом, как было минувшим летом, то это углубит понимание в столицах демократических стран, что китайское руководство – это угроза, полагает Бланшет.



Его анализ на первый взгляд подтверждают и заявления тайваньских чиновников. Выясняется, что Министерство обороны острова ранее опубликовало только одно сообщение о том, что китайский воздушный шар пролетел над Тайванем. На деле таких полетов были десятки. Аэростаты собирали разведывательную информацию. Это было составной частью подготовки штурма острова. Другие страны, в частности Япония и Филиппины, тоже наблюдали вторжение шаров в их воздушное пространство.



Готовит ли Пекин военную операцию против Тайваня? По мнению американских аналитиков, Си Цзиньпин еще не решил, стоит ли ее начинать в ближайшее время. Но именно по тайваньскому вопросу две сверхдержавы приблизились к грани войны. Избежать такого сценария мог бы помочь визит Блинкена в Китай. Когда первый шар над США был обнаружен, Блинкен отложил свой вояж, но не отказался от него. Визит еще может состояться, говорят в Вашингтоне.



Между тем неопознный объект был обнаружен и близ побережья Китая, недалеко от Бохайского залива. Согласно газете South China Morning Post, местные китайские власти сообщили, что он может быть сбит. Рыбаков призвали соблюдать осторожность.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Китай говорит, что шары над США метеорологические. Может, ведут и разведку. Что тут странного? Все страны ведут разведку. Американцы пока не предъявили никаких доказательств. Но даже если это шары для разведки, это не значит, что неизбежна военная операция. Подготовка к высадке – совсем другие мероприятия: концентрация сухопутных войск, ВВС, ВМС. Пока этого нет, что можно увидеть со спутников. Что касается объекта близ Китая, то неизвестно, что он собой представляет. Если он залетит на китайскую территорию, то КНР имеет право его сбить".