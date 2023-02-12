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Кремль - не правительство Кыргызстана, - "Вечерний Бишкек"
00:21 14.02.2023

11 февраля 2023 - Канат Кожоев

Сегодня, 11 февраля 2023 года, президент Садыр Жапаров принял президента медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флая. В чем была цель этого визита, о чем шел разговор? По данным "Азаттыка", Джейми Флай встретился с Садыром Жапаровым, чтобы призвать правительство Кыргызстана прекратить все атаки на независимые СМИ и "сохранить самую свободную медиасреду в регионе".

По информации же пресс-службы президента, никаких особых призывов или требований не было. Жапаров и Флай действительно обсудили ситуацию со свободой слова и положением так называемых независимых СМИ в Кыргызстане, причем президент КР заверил гостя, что Кыргызстан – демократическая страна, никакого давления на СМИ руководство страны не оказывает и зажимать свободу слова не собирается. Единственное требование к журналистам – соблюдение национального законодательства, запрещающего распространять недостоверную информацию. В ответ Джейми Флай подтвердил высокий уровень свободы слова в Кыргызстане и поблагодарил президента за встречу.

По сравнению с прошлым, октябрьским заявлением теперь господин Флай гораздо сдержаннее в высказываниях. Вроде бы на что-то намекал, но без прежней воинственной риторики. Тогда, осенью, он был более резок и договорился даже до того, что "мы не поддадимся давлению с целью удаления сбалансированных материалов с наших сайтов, будь то со стороны Кремля или правительства Кыргызстана".

26 октября прошлого года, напомним, Министерство культуры сообщило о блокировке сайтов "Азаттык" и "Наше время" по закону "О защите от недостоверной информации". Случилось это вскоре после того, как в эфир вышел репортаж о сентябрьских событиях на кыргызско-таджикской границе. Очень многие – те, кто не имеет отношения ни к СМИ, ни к Минкульту – обратили внимание на некоторый перекос в подаче информации. Вроде бы выслушаны обе стороны конфликта, но впечатление такое, что журналисты согласны с таджикской стороной относительно того, что "кыргызы напали первыми".

Вопрос номер один: в чем разница между средствами массовой информации где-нибудь, например, в Прибалтике – и нашими, кыргызстанскими СМИ? Чтобы далеко не ходить, достаточно вспомнить историю телеканала "Дождь". Сначала он был оппозиционным в России, потом, будучи заблокирован, пытался пролиться в Латвии, где его сперва приняли с распростертыми объятиями, а потом так же беспощадно выключили. Заблокировали. За что? Примерно за то же самое, что и "Азаттык": за телесюжет, несовместимый с интересами безопасности государства. Вслед за Латвией "Дождь" без долгих разбирательств прекратился в Литве и Эстонии.

И никто из западных переживателей за свободу слова не возмутился, не побежал встречаться с прибалтийскими президентами и призывать к прекращению давления на независимые СМИ.

За что же такое особое почтение "Азаттыку"? Почему кое-кто считает, что нашему государству можно и нужно диктовать свои условия?

Впрочем, этот вопрос – не главный. Вопрос номер два: кто на кого давит? Садыр Жапаров – пожалуй, первый президент Кыргызстана, который не принимает никакого участия в ущемлении свободы слова и не воюет с журналистами. Он ни разу не подал в суд ни на одно СМИ – несмотря на то, что некоторые прямо-таки напрашиваются. Его взаимодействие с нападающими на него журналистами ограничивается полемикой. Если на то пошло, тот самый закон о фейках (о защите от недостоверной информации) разрабатывал и продвигал отнюдь не президент. Но президент как гарант законности абсолютно справедливо настаивает на строгом соблюдении законов.

Наконец, третий вопрос: насколько корректно со стороны ратующего за свободу слова господина Флая сравнивать Россию и Кыргызстан, Кремль с кыргызским правительством? И не просто сопоставлять, а натурально ставить между ними знак равенства, как бы давая понять, что Кыргызстан – несамостоятельное государство с несамостоятельным руководством?

Возможно, на этом основании он считает и себя вправе вмешиваться во внутренние дела Кыргызской Республики, то жестко, то мягко, ненавязчиво продавливая свои интересы?

Нет уж, господа иностранцы. Мы на вас не давим – и вы на нас не давите. У себя мы разберемся сами – и со свободой слова, и с неправительственными организациями и со всем прочим.

Источник - "Вечерний Бишкек"
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